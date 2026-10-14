Borbély Balázs: Kialakult bennem a kép arról, mi várhat ránk csütörtök este

Van valaki, aki nagyon hiányzik erről a találkozóról. Ahogy szerdai lapszámunkban írtunk róla, Marián Cisovsky egykor Borbély Balázzsal Ligetfalun, Temesváron és a szlovák válogatottban is együtt futballozott, később pedig Plzenben Marek Bakos és Matús Kozácik csapattársa lett. A pályán született kapcsolatokból barátság alakult ki: Borbély Plzenbe is ellátogatott hozzá, és Szlovákiában is találkoztak. Csütörtökön a Ferencváros vezetőedzője a cseh szakmai stábban dolgozó Bakost és Kozácikot üdvözölheti a Groupama Arénában. Cisovsky azonban már nem lehet közöttük: 2020-ban, negyvenévesen, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt.

„Nem könnyű erről beszélni… – felelte lapunk felvetésére elérzékenyülve Borbély Balázs. – Nehéz időszaka volt az életemnek. A Plzen stábjában dolgozó ismerőseim inkább emberileg ismernek, mint szakmailag, nem tudom, mennyire vannak tisztában a futballról alkotott filozófiámmal. Összekötnek bennünket a régi csapattársaink, a múlt, a sok-sok közös emlék. Kellemesek és kevésbé kellemesek egyaránt. De ennek a mostani mérkőzésre nem lesz különösebb hatása.”

A találkozónak ugyanakkor nagyon is kézzelfogható futballtétje van. A Ferencvárosnak az El-alapszakasz első fordulójában, a Celtic otthonában aratott győzelem (3–1) után hazai pályán kellene folytatnia jó európai sorozatát.

„A cseh bajnokság erős, sok jó csapat szerepel benne. A Plzen teljesítménye az utóbbi időben hullámzó, de nehéz megítélni, mire képes. Nem egyszerű összehasonlítani a másfél évvel ezelőtti együttest a mostanival. Edzőváltás is volt, a jelenlegi tréner nyolc mérkőzés óta irányítja a csapatot. Ezalatt is sok változást láttunk, nem volt könnyű felkészülni belőlük, de kialakult bennem a kép arról, mi várhat ránk csütörtök este.”

Ami az utóbbi időszakban sérüléssel bajlódó futballistákat illeti, rákérdeztünk, Lenny Joseph és Naby Keita milyen állapotban várja a mérkőzést.

„Engedjétek meg, hogy ne fedjem fel a lapjaimat. Hadd lepjük meg az ellenfelünket, ne tudják, ki lesz keretben, és ki nem. Remélem, nem haragszotok.”

A Plzen egyik erőssége, hogy nagy arányban nyeri meg a fizikai párharcokat. Kérdés, hol húzódik a határ: mikor kell felvenni vele a harcot, és mikor érdemes inkább a labdajáratásra építeni, hogy ne az ütközések határozzák meg a meccset?

„Mindenki tudja, hogy a cseh bajnokság az egyik legintenzívebb Európában. A fizikai párharcokat nem tudjuk, nem is szeretnénk elkerülni. Fel kell vennünk a kesztyűt! Megmutattuk már az elmúlt időszakban a nemzetközi porondon is, hogy képesek vagyunk jó tempóban futballozni, és ezen a szinten is eredményesek lenni.”

A norvég támadó nem bánja, hogy ismét a csehek jönnek A Plzen elleni mérkőzésen is főszerep várhat Kristoffer Zachariassenre. Az elmúlt évekből bőven van emléke a cseh együttesről, ezúttal is szoros meccset vár. „A Plzen ellen sok ütközésre és kevés nyugodt pillanatra lehet számítani. Emlékszem a korábbi mérkőzésekre, engem különösebben nem zavar, hogy újra a cseh csapattal találjuk magunkat szemben. A lényeg, hogy ismét itt vagyunk az Európa-liga alapszakaszában. A Plzen erős együttes, a cseh bajnokságban nagy hangsúlyt kap a fizikai felkészültség. Fontos lesz, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk, és ne engedjük át az irányítást az ellenfélnek. Ha nyugodtabb szakaszához érkezik a találkozó, nekünk kell diktálnunk a tempót. A hétvégi, Debrecen elleni mérkőzéshez képest mindenképpen javulnunk kell.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!