Borbély Balázzsal első hazai bajnoki győzelmére készül a Ferencváros – a Lokit fogadja



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 9. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

VASAS FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Először 2013-ban találkoztak, és azóta minden sorozatot figyelembe véve ez lesz a két csapat 10. tétmérkőzése, a mérleg 4 Vasas-győzelem, 2 döntetlen, 3 kisvárdai siker.

♦ A Ligakupában 2013 őszén mindkét csapat egy-egy győzelmet ért el, az NB I-ben 2022–2023-ban a szabolcsiak mindkét hazai meccsüket megnyerték (2–0 és 2–1), míg Angyalföldön úgy végeztek 2–2-re, hogy a piros-kékek Holender Filip kihagyott tizenegyese után a kipattanó labdából Feczesin Róbert révén a 90. percben egyenlítettek.

♦ A másodosztályban 4 meccsük volt, ezekből 3 Vasas-diadallal, egy – a máig utolsó – pedig 2025 februárjában Kisvárdán 0–0-s döntetlennel zárult. Az Új Illovszky-stadionban legutóbb 2024 júliusában hátrányból felállva 3–1-re a fővárosiak győztek, az első góljukat Urblík József fejelte, aki 3 találatával jelenleg a piros-kékek második legeredményesebb játékosa.

♦ Az ETO mellett a Vasas a másik olyan csapat a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban nem vesztett pontot: ráadásul a Nyíregyházát (3–2) és a Debrecent (4–2) is hátrányból fordítva verte meg, sőt, az utóbbit kétgólosból.

♦ A Kisvárda legutóbb a második félidő közepén kapott góllal maradt alul otthon a Paks ellen (0–1), és az előző 6 bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, az MTK vendégeként (2–1).

♦ Az NB I-ben eddig holtversenyben a Vasas szerezte a legtöbb gólt, 17-et, míg a Kisvárda egálban a második legkevesebbet, 9-et.

♦ A piros-kékek hazai pályán éppen a pontjaik felét gyűjtötték be, az otthoni mérlegük 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Egyedül a Puskás Akadémia távozott győztesen az otthonukból (0–1).

♦ A nyírségiek mindkét győzelmüket idegenben aratták (2–0 Felcsúton és 2–1 az MTK otthonában), és egyedül Nyíregyházán maradtak alul (1–2).

FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC

♦ Először 1943-ban találkoztak az élvonalban, azóta 111-szer mérték össze erejüket és az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 53 FTC-siker, 27 döntetlen, 31 Loki-győzelem. (Ebben az 1944–1945-ös félbeszakadt bajnokságban 2:1-es Loki-diadallal végződő debreceni bajnoki is benne van).

♦ Az előző 4 egymás elleni találkozójukon az aktuális hazai csapat gólképtelennek bizonyult és rendre a vendégegyüttes győzött: 3-szor a Ferencváros és 1-szer a DVSC. Legutóbb áprilisban a Nagyerdei Stadionban Corbu Máriusz duplája döntött a zöld-fehérek javára (2–0).

♦ A Ferencváros vendégeként alig volt sikerélményük a debrecenieknek, az 56 alkalomból ugyanis 36 vereség és 14 döntetlen mellett csupán 6-szor tudtak győzni, 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2012-ben, 2023 májusában, majd legutóbb tavaly decemberben a csereként beállt és azóta eligazolt Bárány Donát góljával (0–1). Meglepő, hogy a zöld-fehérek a Groupama Arénában a legutóbbi 5 DVSC elleni bajnoki mérkőzésükből – 2 iksz és 2 vereség mellett – csupán egyet nyertek meg, de azt 2024 májusában kiütéssel 5–1-re.

♦ A bajnokságban magasan a Ferencváros a leghosszabb ideje veretlen csapat: egyedül a július 26-i paksi nyitányon maradt alul (2–4). Azóta az NB I-ben 3 győzelem és 3 döntetlen a mérlege, az összes tétmérkőzést tekintve pedig 13 meccse nem kapott ki (6 EL, 6 NB I, 1 Magyar Kupa), miközben 8-szor nyert és 5-ször ikszelt.

♦ A Debrecennek 5 bajnokin át tartó veretlensége (2 győzelem, 3 döntetlen) szakadt meg legutóbb a Vasas ellen (2–4), pedig a hajdúsági együttes a 10. percben már 2–0-ra vezetett, majd döntetlen állásnál a 90. perc után két gólt is beszedett.

♦ Bármilyen meglepő, az FTC utolsó a hazai táblázaton, igaz, még csak 2-szer játszott a Groupama Arénában (0–0 a Vasas, majd 2–2 az Újpest ellen), a Honvéd elleni találkozóját pedig decemberre halasztották. Borbély Balázs irányításával most az első hazai NB I-es győzelmére készül a bajnokságban.

♦ A DVSC javuló tendenciát mutat, de összességében abszolút közepes teljesítményt nyújtott eddig idegenben (1 vereség, 1 döntetlen, 1 győzelem, 6–6-os gólkülönbség), amivel hatodik a vendégtabellán. Legutóbb már a 6. perctől vezetve nyert 4–2-re Pakson.

PAKSI FC–MTK BUDAPEST

♦ A 2006-ban indult NB I-es párharcukban kereken 40 összecsapáson vannak túl, az örökmérleg 2021-ben billent át a tolnaiak oldalára és azóta egyre nagyobb zöld-fehér fölényt mutat: 19 paksi győzelem, 9 döntetlen, 12 MTK-diadal, 68–49-es gólkülönbség. Ha a kék-fehérek most betalálnak, a következő lesz a tolnaiak elleni jubileumi, 50. góljuk.

♦ A legutóbbi 13 egymás elleni bajnokijukon – 2 iksz és 10 tolnai siker mellett – a kék-fehérek csupán egyszer tudtak győzni, 2024 decemberében az Új Hidegkuti-stadionban 3–1-re. Az előző 5 összecsapásukat kivétel nélkül a paksiak nyerték meg, legutóbb márciusban a fővárosban Szendrei Ákos és a 40. születésnapját október 24-én ünneplő Böde Dániel góljával 2–0-ra nyertek az atomvárosiak.

♦ Pakson 21 NB I-es találkozójuk volt, ezekből 11-et a hazaiak nyertek meg, 6 döntetlen lett. A fővárosi kék-fehérek mindössze 4-szer távoztak győztesen, s ez legutóbb több mint 12 éve, 2014 áprilisában sikerült nekik (1–3). Azóta 4-szer ikszeltek, 10-szer a paksiak diadalmaskodtak, legutóbb, tavaly decemberben a csereként az 59. percben pályára lépett Böde három percen belül szerzett két góljával 3–1-re.

♦ Közös a két csapatban, hogy mindegyik mérkőzésükön szereztek gólt, a Paks találkozóin esett átlagban a legtöbb (4.13/meccs), míg az MTK (3.63) a harmadik ebben az összevetésben.

♦ A tolnai együttes hullámzóan szerepel, az előző 6 fordulóban mindkét döntetlenjét vereség, majd győzelem követte.

♦ A fővárosi kék-fehérek elbukták a legutóbbi 2 bajnokijukat – 1–2 otthon a Várda, majd az ETO ellen – és előtte Debrecenben is csak ikszeltek. A hárommérkőzéses nyeretlenségük a második leghosszabb negatív sorozat most a mezőnyben.

♦ A Paks hazai mérlege 2 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. Legutóbb alulmaradt a Lokival szemben (2–4), házigazdaként előzőleg februárban az ETO-tól kapott 4 gólt (3–4).

♦ Az MTK mind a három idegenbeli bajnokiját ikszre hozta, a tavaszi meccseit is beszámítva házon kívül már 8-as döntetlensorozatban van. Előtte február 8-án kikapott Nyíregyházán (2–4), vendégként győzni pedig legutóbb január 24-én Kisvárdán tudott (3–2).

VASÁRNAP

ZALAEGERSZEGI TE FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Eddig 26-szor mérték össze erejüket a legfelső osztályban. Bár az NB I-ben a zalaiak legutóbb 16 évvel ezelőtt tudták legyőzni a szabolcsiakat, még így is feléjük billen az örökmérleg nyelve: 8 ZTE-diadal, 12 döntetlen, 6 Szpari-siker.

♦ Mindössze 9 olyan meccsük volt, amelyen legalább 3 gól született, 6-szor viszont 0–0-ra végeztek, többek között 2025-ben kétszer is. Ezek után nem meglepő, hogy a gólátlag kifejezetten alacsony, mindössze 2.1/mérkőzés.

♦ A Zalaegerszeg az előző bajnokságban egyedül a Nyíregyháza ellen nem tudott pontot szerezni: idegenben ősszel 3–1-re, tavasszal 2–1-re maradt alul, közte a zalai megyeszékhelyen Muhamed Tijani góljával 1–0-ra nyertek a szabolcsiak. Mivel a 2024–2025-ös kiírásban 3-szor ikszelt a két csapat, a zalaiak az élvonalban már 6-os nyeretlenségi szériában vannak a nyírségiekkel szemben, akiket az NB I-ben legutóbb 2010-ben, hazai pályán tudtak megverni (4–3).

♦ Egerszegen 1980 óta mostanáig csak egyszer, idén február 1-jén tudott élvonalbeli bajnokit nyerni a Nyíregyháza, 4-szer ugyan kihúzta 0–0-val, de 7-szer vesztesen távozott.

♦ A Magyar Kupában már több sikerélménye volt a zalaiaknak a nyírségiekkel szemben, hiszen a ZTE Arénában rendezett 2025. áprilisi negyeddöntőben 2–0-ra legyőzték őket.

♦ A Zalaegerszeg az előző körben előnyről kapott ki Újpesten (1–2), és mivel a legutóbbi 5 fordulóban mindössze 3 pontot kapart össze, így utolsó a formatabellán.

♦ Bár a Nyíregyháza a leghosszabb ideje – 4 forduló óta – nyeretlen együttes most a mezőnyben, viszont figyelemre méltó, hogy közben 2 veresége mellett hazai pályán 1–1-ért el az előző bajnokság két dobogósa, a Paks és az FTC ellen.

♦ A zalaiak mind a 6 pontjukat otthon gyűjtötték be, a Paksot, majd a fordulónak az élről nekivágó Puskás Akadémiát is megverték és egyedül az FTC-től kaptak ki (0–1).

♦ A Szpari valamennyi házon kívüli bajnokiját elbukta, a győri 0–4 után háromszor is egy góllal maradt alul, legutóbb a Vasas ellen (2–3) a mérkőzés elején néhány percig még vezetett is.

KISPEST-HONVÉD FC–ÚJPEST FC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párharca, 1916 óta ugyanis már a 222. alkalommal találkoznak az élvonalban, eddig 221 bajnokin 58-szor a kispestiek, 108-szor az újpestiek győztek, 55 összecsapás pedig döntetlennel ért véget.

♦ A lila-fehéreknek 1926-tól 1935-ig volt egy 18 mérkőzéses diadalsorozatuk és egy 1942-ig tartó 33 meccses veretlenségi szériájuk a kispestiekkel szemben, ez magyarázza az örökmérlegben az újpestiek tetemes fölényét. A legutóbbi 11 találkozójukból a Honvéd – 4 iksz és 6 vereség mellett – csak egyet tudott megnyerni, de azt 2022 márciusában a Szusza Ferenc Stadionban (2–0) éppen akkor, amikor a piros-feketéket Nebojsa Vignjevics, a korábbi, majd későbbi újpesti vezetőedző dirigálta. Azóta egy gól nélküli döntetlen, majd két egygólos lila-fehér siker következett (2–1 és 1–0).

♦ Érdekesség, hogy a legutóbbi 6 találkozójukon Szappanos Péter még a kispestiek kapuját védte, most azonban már az újpestiek hálóját fogja őrizni.

♦ A Honvéd pályaválasztása mellett a 110. mérkőzésük jön, hazai szemszögből 31–33–45 a mérleg. A kispestiek vendéglátóként 8 találkozó óta nyeretlenek a IV. kerületiek ellen (3 iksz, 5 vereség), legutóbb 2017 augusztusában tudták legyőzni őket (2–1). A legutóbbi két alkalommal, a 2022–2023-as idényben a piros-feketék gólképtelennek bizonyultak az újpestiekkel szemben (0–0 és 0–1).

♦ A kispesti csapat az utolsó helyről vág neki a rangadónak, és az egyik olyan együttes a mezőnyben, amelyik az előző 2 bajnokiján nem tudott pontot szerezni.

♦ Az előző 3 fordulóban az Újpest gyűjtötte be a legtöbb pontot (7), ráadásul úgy, hogy hátrányból 2-szer fordítani tudott, egyszer pedig döntetlenre mentette a meccset.

♦ A Honvéd hazai eredménysora 1 vereség, 1 döntetlen és 1 győzelem, tehát a csapat közepes teljesítmény mellett fejlődő tendenciát mutat.

♦ A lila-fehérek mind a 4 házon kívüli fellépésükön 2 gólt kaptak, a mérlegük 1–1–2. Az egyetlen győzelmüket augusztus elején, Kisvárdán érték el (4–2), legutóbb kétgólos hátrányból mentettek meg egy pontot az FTC otthonában (2–2).

ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ A forduló előtt egyaránt 15 ponttal a tabella első két pozícióját elfoglaló két csapat kereken 10-szer meccselt egymással az élvonalban. A győriek fölénye jelentős, hiszen az örökmérleg 7 ETO-győzelmet, 2 Puskás Akadémia-diadalt és 1 döntetlent mutat. Mindössze 3 olyan találkozójuk volt, amikor mindkét együttes betalált, így a gólátlag csupán 2.5/mérkőzés.

♦ A Rába-parti zöld-fehérek 5-ös győzelmi sorozatban vannak ebben a párharcban, ráadásul rendre legalább kétgólos különbséggel nyertek, sőt, közben az első 4 alkalommal gólt sem kaptak a felcsútiaktól. Áprilisban a Pancho Arénában úgy aratott 4–1-es sikert az ETO, hogy a PAFC Magyar Zsolt góljával csak a 92. percben tudott szépíteni.

♦ Győrben 5-ször csaptak össze, ebből 3-szor a hazaiak bizonyultak jobbnak, ezeken a meccseken a felcsútiak egyszer sem találtak be. A 2013. októberi első találkozójukon 2–2-t játszottak, az egyetlen Puskás Akadémia-győzelem 2024 decemberében jött össze a vendégeknek (0–2). Legutóbb, tavaly decemberben a győri csapat már az 1. perctől vezetve 2–0-ra nyert és azzal lett őszi első.

♦ 2021 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak Győrben, és az akkor NB II-es hazaiak Vernes Richárd góljával 1–0-ra nyertek és elbúcsúztatták a felcsútiakat.

♦ A címvédő ETO az előző 2 bajnokiján nem vesztett pontot – ezt rajta kívül csak a Vasas mondhatja el magáról. A zöld-fehérek rendre a hajrára pörögnek fel, hiszen 16 góljuk felét – 8-at – a 75. perc után szerezték. Két fordulóval ezelőtt a Honvéd ellen (3–2) otthon a 98., legutóbb az MTK vendégeként (2–1) a 84. percben lőtték be a győztes góljukat.

♦ A Puskás Akadémia két egymást követő egygólos vereség után az utolsó helyen álló Honvéd elleni 3–1-es hazai sikerével javított, és egyedüliként a mezőnyben már 5 győzelemnél jár.

♦ A győri csapat házigazdaként mindháromszor úgy nyert, hogy rendre legalább 3 gólt szerzett. Amikor pedig nem talált be, 3–0-ra kikapott az FTC-től.

♦ A felcsútiak idegenben eredményesebbek, mint otthon (9, illetve 6 pont). Hármas házon kívüli diadalsorozatuk legutóbb Zalaegerszegen szakadt meg (0–1).

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Rúsz Márton – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.