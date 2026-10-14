Elhalasztották a jövő hétre Rijádba tervezett Six Kings Slam elnevezésű férfi teniszversenyt – a szervezők közleménye szerint a viadalt december 27. és 30. között rendezik meg. A mezőnyben a spanyol Carlos Alcaraz, a szerb Novak Djokovics, a német Alexander Zverev, az ausztrál Alex De Minaur, valamint az amerikai Taylor Fritz és Learner Tien lesz ott. A győztes körülbelül hatmillió dollárt vihet majd haza.

Az Irán-barát húszik a múlt hét óta négy csapást hajtottak végre a rijádi repülőtér ellen, a műveletekben pedig 17-en meghaltak és több mint 300-an megsebesültek. A szaúdi erők válaszul Jemen húszik ellenőrizte térségei ellen intéztek légicsapásokat, amelyekben a lázadók vezette „egészségügyi minisztérium” szerint kedden két ember vesztette életét.

Jemenben – több év viszonylagos nyugalom után – júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert jemeni kormány erői és a húszi lázadók között. A húszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Rijád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek.