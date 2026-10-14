Nemzeti Sportrádió

Hét góllal vezet a Partizan ellen a Veszprém a hajrára fordulva

2026.10.14. 18:41
null
Magasban (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
One Veszprém HC Partizan Beograd férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az One Veszprém HC a Partizan Beogradot fogadja – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA 
CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ 
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) (18–15) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

 

One Veszprém HC Partizan Beograd férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Ha van még kötelező győzelem, ez most az – hazai BL-meccs vár a Veszprémre

Kézilabda
9 órája

Deli Rita: Veszprémben minden év így kezdődik; mikor, hanem most? Én azt mondom, hogy akkor most!

Kézilabda
11 órája

Nem feltartott kézzel megy Lisszabonba a Szeged

Kézilabda
2026.10.12. 10:38

Megállítani a Costa testvérpárt! – a Sportingot fogadja a Pick Szeged a BL-ben

Kézilabda
2026.10.10. 13:57

Gyász: elhunyt a Kielce fiatal stábtagja

Kézilabda
2026.10.09. 15:32

Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust

Kézilabda
2026.10.09. 08:04

Elképesztő Gidsel-show Berlinben, a Füchse felőrölte a Portót a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.10.08. 20:26

Tűzriadó miatt félbeszakadt a meccs, de így is nyertek idegenben a dánok a Szeged csoportjában

Kézilabda
2026.10.07. 20:36