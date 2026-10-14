Hét góllal vezet a Partizan ellen a Veszprém a hajrára fordulva

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az One Veszprém HC a Partizan Beogradot fogadja – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) (18–15) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! Cikkünk folyamatosan frissül.