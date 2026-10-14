Hét góllal vezet a Partizan ellen a Veszprém a hajrára fordulva

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában az One Veszprém HC a Partizan Beogradot fogadja – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Partizan Beograd (szerb) (18–15) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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