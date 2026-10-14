Könnyedén nyert az FTC Szombathelyen a női kézi NB I-ben

A Bajnokok Ligájában egyedüliként hibátlan FTC a papírformának megfelelően az NB I-ben is megőrizte százszázalékos mérlegét, miután könnyedén nyert Szombathelyen. Nem utazott el a társaival Böde-Bíró Blanka, Elizabeth Omoregie és a hétvégi BL-meccset sérülés miatt kihagyó Vilde Ingstad sem, a fővárosi csapat a hiányukban is egy 8–1-es sorozattal indította a meccset, megalapozva a biztos előnyt.

A magyar válogatott játékosok közül Klujber Katrin és Simon Petra járt élen a gólgyártásban (mindketten hétig jutottak), a légiósok közül Michala Möller és Lysa Tchaptchet zárt hat-hat találattal. A vasiaknál Pődör Blanka hétszer, Ács Emese hatszor volt eredményes.

NŐI KÉZILABDA NB I

6. FORDULÓ

GRAVITÁCIÓ SZKKA–FTC-TOYOTA KOVÁCS 26–37 (11–20)

Schaeffler Arena Savaria, 700 néző. V: Garai, Varasdi

SZKKA: Győri A. – Csocsaj, Dzsatevszka 2, Molnár F., Belcsikova 4 (2), PŐDÖR B. 7 (1), Lengyel E. 1.Csere: Papp R., Hlogyik (kapusok), Kuzman, Tolnai 3, Csizmazia 1, Bősze, Fábián A. 1, Szőke N. 1, ÁCS 6. Edző: Pődör Zoltán

FTC: A. Kristensen – Malestein 2, LYSA TCHAPTCHET 6, MÖLLER 6, TRANBORG 3, SIMON P. 7 (1), Márton G. 2. Csere: Szilágyi D. (kapus), Hársfalvi 3, Vogel, KLUJBER 7 (2), Szeibert 1, Bordás R. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–5. 11. p.: 3–8. 15. p.: 5–11. 22. p.: 7–15. 32. p.: 13–20. 35. p.: 14–22. 42. p.: 18–26. 50. p.: 21–29. 55. p.: 24–34. 59. p.: 25–36

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Pődör Zoltán: – A mérkőzés elejét kicsit elizgultuk, aztán ahogy telt az idő, belerázódtunk a játékba. A találkozó bizonyos periódusaiban felvettük a versenyt a Ferencvárossal, produkáltunk szép dolgokat, és újabb fiatal játékosunk mutatkozhatott be az élvonalban.

Jesper Jensen: – A legfontosabb célt teljesítettük, azaz megszereztük a két pontot. A mérkőzést kifejezetten jó ritmusban, koncentráltan kezdtük, ekkor sikerült tetemes előnyt szerezni. A szimpatikus szombathelyiek igyekeztek megnehezíteni a dolgunkat. Komoly tétmeccsek várnak ránk a közeljövőben, így minden sikernek örülnünk kell.