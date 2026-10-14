Nemzeti Sportrádió

Videó: Borbély Balázs elérzékenyült a sajtótájékoztatón lapunk kérdésére

2026.10.14. 18:15
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(Fotó: Török Attila)
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Marián Cisovsky Viktoria Plzen Európa-liga Ferencváros Borbély Balázs
A csütörtöki, Ferencváros–Viktoria Plzen El-meccs különleges a zöld-fehéreket irányító Borbély Balázs számára, akit a csehek szakmai stábjának két tagjával egy elveszített társ emléke köt össze.

Ahogy szerdai lapszámunkban írtunk róla, Marián Cisovsky egykor Borbély Balázzsal Ligetfalun, Temesváron és a szlovák válogatottban is együtt futballozott, később pedig Plzenben Marek Bakos és Matús Kozácik csapattársa lett. A pályán született kapcsolatokból barátság alakult ki: Borbély Plzenbe is ellátogatott hozzá, és Szlovákiában is találkoztak. Csütörtökön a Ferencváros vezetőedzője a cseh szakmai stábban dolgozó Bakost és Kozácikot üdvözölheti a Groupama Arénában. Cisovsky azonban már nem lehet közöttük: 2020-ban, negyvenévesen, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt.

„Nem könnyű erről beszélni… – felelte kollégánk, Borbola Bence felvetésére elérzékenyülve Borbély Balázs. – Nehéz időszaka volt az életemnek. A Plzen stábjában dolgozó ismerőseim inkább emberileg ismernek, mint szakmailag, nem tudom, mennyire vannak tisztában a futballról alkotott filozófiámmal. Összekötnek bennünket a régi csapattársaink, a múlt, a sok-sok közös emlék. Kellemesek és kevésbé kellemesek egyaránt. De ennek a mostani mérkőzésre nem lesz különösebb hatása.”

 

 

Marián Cisovsky Viktoria Plzen Európa-liga Ferencváros Borbély Balázs
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