Ötödik győztes meccsén ötgólos győzelmet aratott az FTC a Brest ellen a BL csoportkörében



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

BREST BRETAGNE HB (francia)–FTC-TOYOTA KOVÁCS 28–33 (15–17)

Brest, 3533 néző. V: Bozsinovski, V. Nacsevszki (macedónok)

BREST: André – Coatanea, MAIROT 4, Lott 4, Hvenfelt, HORACEK 7 (3), Michalak 1. Csere: Depuiset (kapus), E. Borg 4, Smetková 1, TSHIMANGA 6, Delaye 1. Edző: Hlavaty Tamás

FTC: BÖDE-BÍRÓ B. – Malestein 3, Klujber 2, SIMON P. 10 (1), LYSA TCHAPTCHET 6, VOGEL 6, Hársfalvi 1. Csere: A. Kristensen (kapus), Tranborg, Omoregie 1, BORDÁS R., M. Möller 2, Márton G. 2. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 8. p.: 2–6. 15. p.: 5–10. 24. p.: 11–15. 35. p.: 18–21. 43. p.: 23–22. 47. p.: 24–26. 57. p.: 28–30

Kiállítások: –, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Megtaláltuk azt a felállást, amely hatékonyan működött. Azonos pontszámmal álltunk a forduló előtt, egy szinten lévő csapatok vagyunk, ezért a csoportkör végén fontos lehet az egymás elleni gólkülönbség is, ezt hangsúlyoztam az utolsó időkérésnél is, hogy lőjünk még egyet, majd még egyet, ha már megvan a győzelem. Ezért vettük elő a hét a hat elleni támadójátékot is a végén.

A múlt hétvégi, CSM Bucuresti elleni győztes csata után újabb nagy rangadó várt az FTC női kézilabdázóira a Brest otthonában szombat este. A zöld-fehérek lendülete kitartott a francia bajnok ellen is, kiválóan kezdtek, gyorsan, jól mozogva és változatosan támadtak, sokáig feszes volt a védekezés is, amely mögött Böde-Bíró Blanka is több bravúrt bemutatott a kapuban. Az akarat és a küzdőszellem is sokszor látványosan öltött testet, így húsz perc után 13–9 volt a magyar előny. Az első félidő hajrájában mégis közelebb tudtak zárkózni a több alapemberüket is nélkülöző brestiek, ami a játék addigi képe alapján nem felétlenül tűnt reálisnak, miként az sem, hogy a szünet után gyorsan sikerült is egyenlítenie a hazaiaknak.

Ez azonban nem zökkentette ki a ferencvárosiakat, akik azonnal lecsaptak a rivális hibáira, kihasználták a védelmi bizonytalanságait, és újra elléptek hárommal a záró húsz perchez közeledve. Erre azonban következett egy újabb fordulat: bár Bíró tartotta formáját, támadásban jött egy újabb hullámvölgy, így a 43. percben 23–22-nél már a Brest vezetett…

…hogy aztán az utolsó kilenc perc megint háromgólos Fradi-előnnyel induljon (25–28). Kevergette rendesen (és többnyire jól) a kártyákat Jesper Jensen, a hosszú ideje szenzációsan teljesítő Simon Petra és a hibátlanul lövő Lysa Tchaptchet pedig rendre kritikus pillanatokban villant meg, erre pedig már nem volt francia válasz. A végeredmény a realitást tükrözi, a meccset végig kézben tartó FTC megőrizte százszázalékos mérlegét, és újabb fontos pontokkal gazdagodott. 28–33