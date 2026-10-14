Nemzeti Sportrádió

Barcola-mesterhármas, a második félidőben is folytatódott a gólgyártás – percről percre

2026.10.14. 20:10
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Bradley Barcola (balra) megszerezte az első góljait Pool-mezben (Fotó: Getty Images)
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Szerda este a Liverpool FC a LASK vendégeként lép pályára a Labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
LINZER ASK (osztrák)–LIVERPOOL FC (angol) 1–5 (0–3) – ÉLŐ
Linz, Raiffeisen Aréna, 18.45 (Tv: RTL+, Sport1). Vezeti: Tobias Stieler (német)
LASK: Jungwirth – Jörgensen (Flecker, a szünetben), Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango – Danek, Bogarde (Ljubicic, 62.), Schöpf – Ch. Lang, Adeniran. Vezetőedző: Dietmar Kühbauer
LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, R. Araújo (J. Gomez, 62.), Jacquet (Van Dijk, 62.), Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Barcola, Wirtz, Ngumoha – Koumas. Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Ljubicic (63.), ill. R. Araújo (22.), Barcola (24., 37., 66.), J. Frimpong (51.)

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LASK BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik élő közvetítés Kerkez Milos
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