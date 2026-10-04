A BL-meccs előtti napon rúgta ki edzőjét az ETO csoportellenfele

A vasárnapi, Storhamar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már nem Jakov Vestergaard irányítja a Győri ETO-val azonos csportban szereplő Odense Handbold csapatát – közölte hivatalos honlapján a dán klub.

„Nem könnyű meghozni az ilyen döntéseket – nyilatkozta a portálnak Lasse Honoré vezérigazgató. – Ugyanakkor a egyhangúlag egyetértett abban, hogy a Jakov Vestergaard-ral folytatott szakmai együttműködésnek véget vetni. Sajnos be kell ismernünk, hogy a csapat teljesítménye is eredményei nem állnak szinkronban a a klub elvárásaival. Eljött az ideje, hogy az Odense Handbold mást keressen a vezetőedzői pozícióra, mert nagyon világosan meghatározott céljaink vannak, és nem vagyunk arról meggyőződve, hogy ezeket a jelenlegi edzői stábbal el tudnánk érni. Jakovnak köszönetet szeretnénk mondani áldozatos munkájáért, és további pályafutásához sok szerencsét kívánunk.”

Jakov Vestergaard 2025. július 1. óta látta el a vezetőedzői feladatokat Odensében, ahol Dán Kupát és Dán Szuperkupát is nyert. A szakítás után a klub azonnal megkezdte Vestergaard utódjának keresését, az új szakember bejelentéséig Mark Strandgaard másodedző irányítja a szakmai munkát.