Nemzeti Sportrádió

A BL-meccs előtti napon rúgta ki edzőjét az ETO csoportellenfele

V. H. L.V. H. L.
2026.10.04. 15:07
Jakov Vestergaard (Fotó: Getty Images)
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Jakob Vestergaard Bajnokok Ligája Odense HB menesztés
Egy nappal a norvég Storhamar elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt menesztette vezetőedzőjét, Jakov Vestergaard-t az Odense Handbold női kézilabdacsapata. A klub indoklása szerint sem a csapat játékstílusa, sem az eredmények nem feletek meg az elvárásoknak, így a korábbi BL-győztes tréner szerződését azonnali hatállyal felbontották.

A vasárnapi, Storhamar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már nem Jakov Vestergaard irányítja a Győri ETO-val azonos csportban szereplő Odense Handbold csapatát – közölte hivatalos honlapján a dán klub

„Nem könnyű meghozni az ilyen döntéseket – nyilatkozta a portálnak Lasse Honoré vezérigazgató. – Ugyanakkor a egyhangúlag egyetértett abban, hogy a Jakov Vestergaard-ral folytatott szakmai együttműködésnek véget vetni. Sajnos be kell ismernünk, hogy a csapat teljesítménye is eredményei nem állnak szinkronban a a klub elvárásaival. Eljött az ideje, hogy az Odense Handbold mást keressen a vezetőedzői pozícióra, mert nagyon világosan meghatározott céljaink vannak, és nem vagyunk arról meggyőződve, hogy ezeket a jelenlegi edzői stábbal el tudnánk érni. Jakovnak köszönetet szeretnénk mondani áldozatos munkájáért, és további pályafutásához sok szerencsét kívánunk.”

Jakov Vestergaard 2025. július 1. óta látta el a vezetőedzői feladatokat Odensében, ahol Dán Kupát és Dán Szuperkupát is nyert. A szakítás után a klub azonnal megkezdte Vestergaard utódjának keresését, az új szakember bejelentéséig Mark Strandgaard másodedző irányítja a szakmai munkát.

 

 

Jakob Vestergaard Bajnokok Ligája Odense HB menesztés
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