Borbély Balázs: Mohamed Szalah világklasszis – de nem egy játékosra készültünk, hanem az egész csapatra

Trabzon városában nehéz úgy sétálni néhány száz métert, hogy az ember ne találkozzon a Trabzonsporral. Bordó-kék zászló lóg az üzletek kirakatában, mezben sietnek a dolgukra a helyiek, a kávézókban pedig ugyanúgy alaptéma a csapat, mint az időjárás.

Ebbe a közegbe érkezett meg szerda délután a Ferencváros, amely csütörtökön – magyar idő szerint 19 órától – az Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén lép pályára. A magyar ezüstérmes játékosainak különleges atmoszférára kell felkészülniük, a több mint negyvenezer néző befogadására alkalmas, Fekete-tenger partján fekvő stadionban alighanem fergeteges hangulat lesz. Kíváncsiak voltunk, vezetőedzőként fel lehet-e külön készíteni a játékosokat arra, hogy a török közönség képes belehajszolni a csapatot olyan periódusokba, amikor szinte ráomlik az ellenfélre.

„Speciális atmoszférával találjuk majd magunkat szemben – felelte a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Borbély Balázs, az FTC vezetőedzője. – Nem kérdés, rendkívül fontos mérkőzés előtt állunk. Maximálisan tiszteljük az ellenfelünket, de nem félünk tőle! Bárki az ellenfél, szeretnénk a saját játékunkat nyújtani, a saját tempónkkal kell játszanunk. Egyértelmű célunk, hogy olyan eredményt érjünk el, ami olyan pozícióba helyez el bennünket, hogy a visszavágóra reális esélyünk maradjon a továbbjutásra, a főtáblára jutásra.”

Ráadásul az egyébként is fanatikus helyi drukkerek érzelmeit még inkább felkorbácsolta a nyáron a Liverpooltól érkező Mohamed Szalah átigazolása. A megszerzése egész Törökországban óriási visszhangot váltott ki, a városban valóságos futball-láz övezi az egyiptomi klasszist. A korábbi liverpooli támadó jelenléte ugyanakkor szakmailag is különleges feladat elé állítja a Ferencvárost: miközben szinte minden tekintet rá szegeződik, Borbély Balázsnak arra is ügyelnie kell, hogy a csapata ne egyetlen futballista, hanem a Trabzonspor egésze ellen készüljön. Szalah mellett érdemes figyelni André Onanára, Paul Onuachura, a hatalmas termetű nigériai középcsatárra, továbbá Stefan Savicra és Ernest Mucira is.

„Mohamed Szalah világklasszis játékos. Megpróbáltunk felkészülni belőle, de nem egy játékosra készültünk, hanem egész csapatra. Remek játékosaik vannak rajta kívül is.”

Egy ilyen párharc első mérkőzése előtt külön kérdés, hol húzódik a határ a bátorság és a felelőtlenség között. Vagyis Trabzonban mennyire lehet úgy támadni, hogy közben végig ott legyen a fejekben, egy hét múlva Budapesten következik a visszavágó?

„Mit értünk biztonsági játékon?! Ha visszahúzódunk a kapunk, a tizenhatosunk elé, nem biztos, hogy jó ötlet lenne, hiszen magunkra húzzuk az ellenfelet. A határ valóban keskeny a biztonsági játék és a bátorság között, de mindig azt fogom kérni a játékosaimtól, hogy a saját erősségeinkre koncentráljanak. Legyen elég önbizalmuk, hogy azt nyújtsák, amit valóban tudnak. A meccsre megvan a megfelelő tervünk.”

„Nem régóta vagyunk együtt a csapattal, mindössze kilenc tétmérkőzésen vagyunk túl. Taktikai szempontból még van hová fejlődnünk, olykor frissíteni kellett a csapatot, hogy mindig legyen elég friss futballistánk a pályán. Több mérkőzés van a lábunkban, mint a Trabzonspornak, de nem hinném, hogy ez csütörtök este előny lehet nekünk. Inkább az dönthet, hogyan viseljük el a nyomást. Tudjuk, hol sebezhető az ellenfél, alaposan kielemeztük. De hangsúlyoznám, noha alkalmazkodnunk kell bizonyos szintig az ellenfélhez, mégis a saját játékunkra szeretnénk összpontosítani” – mondta Borbély Balázs.

A visszavágót jövő csütörtökön, 20.30 órától rendezik meg a Groupama Arénában, a párharc továbbjutója az ősszel az El főtábláján szerepelhet, míg a vesztes a Konferencialigában folytathatja.

Kenan Kodro: Ez az igazi nagyszínpad! – Van tapasztalata a török futballt illetően, korábban a Gazientep légiósa volt. Mire számíthatnak a Trabzonsportól?

– Egy évet töltöttem Törökországban, jól éreztem magam itt. Kemény mérkőzésre számíthatunk, biztosak lehetünk benne, a hangulat óriási lesz. Sok új játékosuk van nekik is, okosan kell futballoznunk, és szem előtt kell tartanunk, hogy a párharc két mérkőzésből áll. – Játékosként ki lehet zárni az ilyen ellenséges hangulatot, vagy éppen az ilyen ellenséges közegből lehet pluszenergiát meríteni?

– Mindenki tudja, hogy a török meccseken milyen a hangulat, az atmoszféra. Úgy vagyok vele, az ilyen mérkőzéseken kell megmutatni, mire vagyunk képesek, ez az igazi nagyszínpad. Egyáltalán nem szabad félve pályára lépnünk, meg kell mutatnunk, mit tudunk, ez remek fokmérő a számunkra. – A Trabzonsport illetően most mindenki Mohamed Szalahról beszél. Az öltözőben is külön szóba került az ő személye?

– Nem kérdés, a világ egyik legjobb játékosa, ezt Liverpoolban is bizonyította az elmúlt években. De a Trabzonspor nem csupán Mohamed Szalahról szól, rajta kívül is vannak jó futballistái. Az egész csapatra készültünk, nemcsak támadásban, védekezésben is erős rivális vár ránk, szóval nekünk, támadóknak sem lesz könnyű dolgunk. Ez a mérkőzés nem egy labdarúgóról szól majd…

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!