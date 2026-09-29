Hámori Luca már tud örülni az Eb-ezüstnek

Azt írta a közösségi médiában, hogy csalódott. Még mindig az?

Most már jobb, lassan leülepednek a dolgok – válaszolta friss Európa-bajnoki ezüstérmesünk, a 65 kilós Hámori Luca. – Ha a verseny előtt azt mondják, ezüstöt szerzek, azonnal aláírom, de ugyebár a döntőben a legrosszabb kikapni, amikor már nagyon közel van az arany.

Oda el is kellett jutni, és a döntőig vezető út miatt aligha lehet hiányérzete.

Bár az első meccsemmel a stressz, az izgalom miatt nem vagyok maradéktalanul elégedett – előtte régen voltam ringben, ez is érződött –, utána tényleg jól ment a bunyó, a második hellyel meg úgy vagyok, hogy sokat dobott az önbizalmamon, és át tudom fordítani motivációba az előttem álló évekre.

Mégiscsak ez az első érme felnőttvilágversenyről.

Igen, U22-ben vagy az Európai Játékokon már álltam dobogón, de eddig ez a legfényesebb sikerem. Mindig büszke leszek rá, ám azért bízom benne, hogy innen is van feljebb.

Min múlt az aranyérem?

Például azon, hogy a magabiztosságot, amit az elődöntő után éreztem, a döntőben a szorítóban már nem feltétlenül… Persze próbáltam mindent megcsinálni, amit az edzőimmel megbeszéltünk, de tény, hogy az orosz Azalija Aminyeva jobb volt, az én tudásom ezúttal ennyire volt elég.

Apropó, oroszok: épp most tértek vissza, várhattak volna még egy-két hetet…

Így is nézhetjük. De nem baj, majd legközelebb én nyerek.

November 14-én a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban csap össze az első ízben kiírt Papp-kupáért Európa és Amerika ökölvívó-válogatottja, az öt-öt férfi és női súlycsoport résztvevőit a most zárult szófiai Európa-bajnokság és az október végi pueblai Pánamerika-bajnokság eredményei alapján jelölik ki. De: egy-egy magyart garantál a föderációkkal kötött szerződés, Kuhta Vladiszlava alanyi jogon lenne az 57 kg indulója, a legjobb férfi, Akilov Pilip (75 kg) viszont nem olimpiai súlycsoportban lett ötödik. Vagyis azon se lepődjünk meg olyan nagyon, ha az Eb-ezüstérmes Hámori Luca is feltűnik a szorítóban… Magyarok a Papp-kupán

Látványosan megerősödött, akik követik a közösségi médiában, ezt folyamatosan nyomon követhették. Nyugtasson meg, azért figyel arra, hogy a gyorsasága, a dinamikája megmaradjon.

Szerencsére egyre több a konditermes munkánk, a súlyokban mérhető is az ember fejlődése, nagyon szeretem ezeket az edzéseket. Már külsőleg is átalakult a testem, miközben az edzők nagyon figyelnek arra, hogy az erő ne menjen az említett dinamika rovására.

A magyar lányok szereplésére amúgy sem lehet panasz, hiszen Kuhta Vladiszlava arany-, Szira Zsófia bronzérmes lett. Tudta követni a csapattársai mérkőzéseit?

Persze, igyekeztem, Vladával a döntő előtt szuggeráltuk is a másikat, hogy jól sikerüljön a meccse. De neki amúgy is fantasztikus éve van, a brazíliai világkupaezüst után most ez az Európa-bajnoki cím mutatja, hogy megérkezett az elitbe.

Hámori Luca (a bal szélen) az Eb-dobogón (Fotó: MÖSZ/Kincses Margit)

Mennyi idő jut pihenésre?

Most csak egy kicsi, mert október kilencedikén Budapesten lesz egy profi fellépésem, aztán megyek a barátnőmmel egy hétre Görögországba, utána meg jön a Papp-kupa, amelyen talán én is kesztyűt húzhatok. Aztán visszatérek a normál kerékvágásba, hiszen közeledik 2028, és az olimpián nagy terveim vannak.

Tény, hogy több női ökölvívónk nincs, aki tudja, mivel jár az olimpiai részvétel.

Éppen ezért várom olyan nagyon, mert fantasztikus, és újra át akarom élni. Azzal a különbséggel, hogy Los Angelesbe már éremért megyek. Most is mindennap ezzel kelek, még az Európa-bajnokságon is így volt, hiszen valahol az is csak egy fontos állomás 2028 felé.

Az utolsó kvalifikációs tornát Budapesten rendezik…

Óriási sportdiplomáciai siker! Bár remélem, hogy azon a versenyen csak szurkoló leszek, hiszen addigra már meg kell szereznem a kvótát. Ha mégsem, akkor biztosan óriási élmény lesz hazai közönség előtt ringbe lépni. Viszont egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne legyek ott Los Angelesben, egy Eb-ezüstérmes nem is gondolkodhat másképp, nem?!