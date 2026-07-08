Szűcs Kornél: Előnyt akarunk szerezni a Ferencváros ellen a budapesti visszavágóra

– Csütörtökön játsszák idénybeli első tétmérkőzésüket – várja?

– Igen, jó lesz újra jelentős tétért pályára lépni, ráadásul magyar csapat, a Ferencváros ellen – mondta lapunknak adott interjújában Szűcs Kornél, az FK Vojvodina kétszeres válogatott, 24 éves, védőként és középpályásként is bevethető légiósa az FTC elleni Európa-liga-selejtezős párharc első, csütörtökön Újvidéken rendezendő felvonásáról. – Hasznos tíz napot töltöttünk el a múlt héten az ausztriai edzőtáborban, három felkészülési mérkőzésen játszottunk: az ETO-tól kikaptunk kettő egyre, az Ararattal egy egyre végeztünk, míg a kolozsvári Universitatea ellen három nullára győztünk. Rendre napi két tréning szerepelt a programban, és természetesen kondiedzéseket is végeztünk, vagyis megkaptuk a megfelelő terhelést. Bár rövid volt a szünet, hiszen a válogatott összetartás előtt egy hétig pihenhettem, majd a felkészülési találkozók után tíz napig kapcsolódhattam ki, sikerült feltöltődnöm családi körben Miskolcon.

– Mire gondolt, amikor megtudta, hogy a Ferencváros lesz az ellenfelük az El-selejtezőben?

– Amikor már csak öt klubra szűkült a nekünk sorsolható csapatok listája, bíztam benne, hogy a Fradit kapjuk, szóval örültem. Először is azért, mert nem kell messzire utaznunk, másrészt kiváló erőfelmérő lesz ez nekünk az egyik legjobb magyar csapattal megmérkőzni. A Ferencvárosból jól felkészülünk, ezen semmi sem múlhat. Mindegy, idegenben vagy otthon kezdünk, két meccsen kell bizonyítani, melyik a jobb csapat. Ha a keretek összértékét nézzük, a Fradi erősebb, de tudjuk, ezek csak számok, a pályán ennek nincs nagy jelentősége: két izgalmas, kiélezett mérkőzésre számítok. Erősödtünk a nyári szünetben, jó játékosok érkeztek, egyértelmű a célunk, előnyt akarunk szerezni a budapesti visszavágóra.

– Az elmúlt két évben légióskodott, másfél évet húzott le az angol harmadosztályú Plymouthban, majd februárban Szerbiába szerződött: ebben az időszakban is nyomon követte a magyar futballt?

– Természetesen. Amikor csak tudtam, megnéztem az NB I-es és az NB II-es meccseket, főleg a korábbi csapataimét, a Diósgyőrét és a Kecskemétét, de sokszor láttam a Ferencvárost is. Tisztában vagyok vele, kitől mire számíthatok, a videózások is sokat segítettek ebben.

– Őrizhet szép és keserű emlékeket is a Groupama Arénában lejátszott meccseiről. Mi jut eszébe először?

– A második NB I-es mérkőzésemet a Fradi-pályán játszottam, hat éve három nullára kaptunk ki a Diósgyőrrel. Fél évvel később, 2021 januárjában egy nullára nyertünk az Üllői úton Suljic Asmir góljával, az felejthetetlen élmény még úgy is, hogy akkor csak a kispadon ültem. A Kecskeméttel egyszer egy nullára, majd kettő nullára kaptunk ki, a Fradi ellen inkább hazai pályán értünk el sikereket.

– Nagy várakozás előzi meg a csütörtöki mérkőzést?

– Már az előző idény végén éreztem a városban, hogy egyre inkább kíváncsiak ránk az emberek, ehhez persze az is kellett, hogy ezüstérmet szereztünk a bajnokságban és bejutottunk a Szerb Kupa döntőjébe, bár ott sajnos kikaptunk a Crvena zvezdától. Régen jött össze ennyire erős csapat a Vojvodinánál, reméljük, sokan lesznek a stadionban csütörtök este.

– Ha egy év múlva beszélünk, s majd visszagondol a most kezdődő idényre, mivel lenne elégedett?

– A futballban egy év nagyon hosszú idő, bármi közbejöhet. Az biztos, hogy ott akarom folytatni, ahol abbahagytam: stabil kezdő maradnék, egyre magabiztosabb és jobb játékkal segíteném a csapatomat. De egyelőre nem nézek ennyire előre, most csak az foglalkoztat, hogy jussunk túl a Ferencvároson.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Csütörtök

20.00: Vojvodina (szerb)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!