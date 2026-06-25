Gruber Zsombor: Mindenki bizonyítani szeretne most Borbély Balázsnak

Edzés, pihenés és újra edzés váltogatja egymást a Ferencváros edzőtáborozása során, az egyhangúságot a tíznapos felkészülés idején két edzőmérkőzés töri meg. A csapat azeri együttesekkel találkozik, előbb június 28-án a bajnok FK Sabah lesz az ellenfél, három nappal később, július 1-jén pedig az európai kupaporondról jól ismert Qarabag FK vár Kirchdorfban a Borbély Balázs edzette zöld-fehérekre. Ausztriába harminc labdarúgó utazott el, köztük a nyári francia új igazolás Nathan Zohoré, de sok fiatal is a kerettel tartott, így a 19 esztendős Bagi Ádám, Szabó Szilárd és Varga Zétény is megpróbál bizonyítani a szakmai stábnak az elkövetkező napokban. Borbély Balázs az elutazás előtt elmondta, rengeteg a tennivaló, a következő tíz napban fizikai és taktikai szempontból is a lehető legmagasabb szintre szeretné emelni a csapatot, de akad még egy fontos összetevő, amiben előrelépne a Magyar Kupa-győztes. Az edzéseket és a monoton munkát az osztrák hegyekben néhány közös lazább program töri meg a következő napokban, de hogy vadvízi evezés (rafting), erdei túrázás vagy valami egyéb lesz, erről egyelőre a futballistáknak nincs tudomásuk.

„Mi egyelőre csak azt tudjuk, mikor és milyen edzés vár ránk – mondta lapunknak Gruber Zsombor, az FTC támadója. – Szerda délelőtt és délután is volt edzésünk, közte pedig eligazítást tartott a szakmai stáb, bőven volt és van mit megbeszélni. Az új vezetőedző érkezésével az elvárások is újak. Szóba került, hogy mit vár tőlünk, mit szeretne látni a pályán, egyértelműen érezhető, hogy új impulzusokat hozott. Azt azonban egyelőre nehéz lenne megjósolni, milyen stílusú Ferencváros lesz a jövőben, a finomhangolás csak később kezdődik. Azóta, amióta a Fradinál vagyok, a harmadik edzőváltásomat élem meg, ilyenkor mindenki szeretné megmutatni magát, bizonyítani az új vezetőedzőnek, Borbély Balázsnak.”

Gruber Zsombor a közelmúltbeli válogatott mérkőzések miatt később csatlakozott a munkát a Népligetben elkezdő együtteshez, néhány plusz szabadnapot kapott.

„Úgy érzem, sikerült kipihennem magamat, testileg és lelkileg is felfrissültem. Izgatottan várom az előttünk álló időszakot, az edzőtáborban most két felkészülési meccs vár ránk, a Vojvodina ellen júliusban viszont már jelentős tétre megy a játék az Európa-ligában. Szerencsére itt, az osztrák hegyekben nincs olyan pokoli hőség, mint odahaza, napsütéses az időjárás, de elviselhető a meleg.”

Szerda délután 25 fokban tréningeztek a játékosok. Nem tartott a csapattal a brazil Júlio Romao, elképzelhető, hogy a légiós távozik a Ferencvárostól. Borbély Balázs a következő NB I-es idényben (is) érvényben lévő „magyarszabállyal” nem foglalkozik, s ahogy fogalmazott, az Európa-ligában nem lesz korlátozás az összeállítást illetően a szerb Vojvodina ellen, így egyelőre ennek megfelelően próbálja kialakítani a lehető legerősebb kezdőcsapatot.

A FERENCVÁROS NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 9.

Edzőtábor: Ausztria, június 23.–július 2.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ferencváros–Tiszakécske 6–1 (Varga Z. 2, Yusuf, Csirkovics, Corbu, Kanikovszki)

Ausztria

Június 28. (vasárnap), 16.30: Ferencváros–Sabah FK (azeri)

Július 1. (szerda), 17.30: Ferencváros–Qarabag FK (azeri)