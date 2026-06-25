Új korszak indul az FTC női kézilabdázóinál

2011 után először változik az FTC női kézilabda-szakosztályának a neve, a klub csütörtök reggel az Elek Gyula Arénában bejelentette, hogy a Rail Cargo Hungaria után a következő idénytől a Toyota Kovács lesz a stabil Bajnokok Ligája-résztvevő együttes névadó szponzora.

Kovács Péter, a Kovács Autóház tulajdonosa és ügyvezetője elárulta, hogy a Toyota Kovács a klub mobilitási partnereként már az elmúlt években is része volt az FTC életének. „Ezelőtt a klub számára a megbízható közlekedési hátteret biztosította, ez a mostani megállapodás a klub és a cég kapcsolatának a kiteljesedése. A felek célja, hogy az együttműködés értéket teremtsen” – mondta Kovács Péter.

Fotó: Török Attila

„Köszönöm, hogy ezt a szerződést aláírhatjuk. Évek óta tervünk van, Bajnokok Ligáját szeretnénk nyerni. Ez nem könnyű, évek óta a lehetetlent próbáljuk meg mindenben, legyen szó a költségvetésről. Hogy miért akarunk nyerni? A sportban nem pusztán a győzelem a fontos, hanem a példaképek nevelése is az. Ki merem jelenteni, hogy nálunk komoly példaképek vannak. Ha egy szakág jól szerepel, akkor egyre több gyerek jön, a munka és a siker jelentősége nagyobb, mint hinnénk, sok ember életét befolyásolja. Mi jól fogunk viselkedni, nem fogunk szégyent hozni” – mondta Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

A Toyota Kováccsal közös szerződés a női szakosztályra vonatkozik. A Fradi a következő idénynek nyolc magyar és nyolc külföldi kézilabdázóval vág neki.

A férfiszakosztály jövőjéről kiderült, hogy a célok átértékelődnek, a cél, hogy erős középcsapatként megállja a helyét az első osztályban. A vezetőedző és a megújuló keret bejelentésére nemsokára sor kerül, a klub a saját médiafelületein fog kommunikálni róla.