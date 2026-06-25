Nemzeti Sportrádió

Kilenc játékvezető egyszer sem vezetett a csoportkörben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.25. 07:33
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam játékvezetés

Eredetileg 52 játékvezető kapott meghívást a 2026-os világbajnokságra, igaz, közben a szomáliai Omar Artan kiesett közülük, mert nem engedték be az Egyesült Államokba.

Már ismert a csoportkör harmadik fordulójának teljes játékvezetői küldése, így kiderült, hogy kilencen egyáltalán nem kapnak szerepet vezetőbíróként, csak negyedik játékvezetőként.

A szaúd-arábiai Halil Al-Turaisz, a japán Araki Juszuke, a dél-afrikai Abongile Tom, a Costa Rica-i Juan Gabriel Calderón, a jamaicai Oshane Nation, a perui Kevin Ortega, a kolumbiai Andrés Rojas, az új-zélandi Campbell-Kirk Kawana-Waugh és a svájci Sandro Schärer minden valószínűség szerint az egyenes kieséses szakaszban is csak a kispadoknál tevékenykedik, és az első keretszűkítésnél utazhat haza.

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam játékvezetés
Legfrissebb hírek

Csongvai Áron szurkol Kristoffer Nordfeldtnek

Foci vb 2026
2 perce

A lehetséges párharcok az egyenes kieséses szakaszban

Foci vb 2026
27 perce

Amerikai pite: Vinícius Júnior képes vb-címig cipelni Brazíliát? – vb-kibeszélő, 14. nap

Foci vb 2026
46 perce

Vb 2026: hivatalosan 13, „valójában” már 27 válogatott továbbjutott – mutatjuk a lehetséges párharcokat

Foci vb 2026
46 perce

Így néz ki most az egyenes kieséses szakasz ágrajza

Foci vb 2026
1 órája

Vinícius Júnior duplázott; Marokkó négyet, Mexikó hármat vágott – a 14. játéknap 20 gólja egy helyen

Foci vb 2026
1 órája

40 és 17 éves játékos is pályára lépett Mexikóban – statisztikák

Foci vb 2026
2 órája

Mindössze két gól elég volt Dél-Afrikának a második hely megszerzéséhez az A-csoportban – statisztikák

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik