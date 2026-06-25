Kilenc játékvezető egyszer sem vezetett a csoportkörben

Eredetileg 52 játékvezető kapott meghívást a 2026-os világbajnokságra, igaz, közben a szomáliai Omar Artan kiesett közülük, mert nem engedték be az Egyesült Államokba.

Már ismert a csoportkör harmadik fordulójának teljes játékvezetői küldése, így kiderült, hogy kilencen egyáltalán nem kapnak szerepet vezetőbíróként, csak negyedik játékvezetőként.

A szaúd-arábiai Halil Al-Turaisz, a japán Araki Juszuke, a dél-afrikai Abongile Tom, a Costa Rica-i Juan Gabriel Calderón, a jamaicai Oshane Nation, a perui Kevin Ortega, a kolumbiai Andrés Rojas, az új-zélandi Campbell-Kirk Kawana-Waugh és a svájci Sandro Schärer minden valószínűség szerint az egyenes kieséses szakaszban is csak a kispadoknál tevékenykedik, és az első keretszűkítésnél utazhat haza.