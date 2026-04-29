Női Magyar Kupa: három gólt lőtt a Honvédnak, hetedszer nyerte meg a sorozatot az FTC

A HONVÉD ELŐSZÖR vagy a Ferencváros hetedszer nyeri-e meg a női Magyar Kupát? Ez volt a kérdés szerdán a Hidegkuti Nándor Stadionban megrendezett döntőben.

A mérkőzést a papírforma és Szarvas Alexandra, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya szerint is esélyesebb Fradi kezdte aktívabban, a kapuja elé szegezte a kispesti együttest, egymás után rúgta be a veszélyes szögleteket. A nagy nyomás a 13. percben érett góllá, ekkor a kissé fellazuló védelmi vonalak között Nagy Viktória kapott ígéretes passzt, ügyes csellel hintába ültette Simon Franciskát és védhetetlenül tekerte a labdát a jobb felső sarokba. Kezdték felvenni a tempót a kispestiek, ám a 35. percben – Csányi Diána révén– újabb góllal büntette Natira Eri hibáját az FTC-Telekom. Jadyn Edwards gyönyörű kapáslövéssel kevés híján 3–0-ra alakította az állást, majd a szünet előtt Szalay Gyöngyvér lábában volt a szépítés, közelről a jobb kapufa mellé tekerte a labdát.

A második játékrész első nagy helyzete is a fehér mezeseké volt, Vachter Fanni szöglete után Róth Rebeka fejelte óriási ívben a labdát a lécre. Ez az elszalasztott lehetőség látszólag mélyen érintette lelkileg a kispestieket, akik a folytatásban kissé elcsigázva, enerváltan folytatták a játékot, több ilyen nagy lehetőség már nem is adódott előttük. Sőt, a Ferencváros Vlada Kubassova távolról megeresztett bombagólja révén az 53. percben bevitte a kegyelemdöfést. A találkozó innentől csendes mederben csordogált, a Fradi kényelmes játékkal aratott megérdemelt sikert, és lett hetedszer is a Simple Magyar Kupa győztese. 3–0

NŐI MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd FC 3–0 (2–0)

Hidegkuti Nándor Stadion, 585 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Kulcsár Judit, Hegedüs-Baráth Noémi)

FTC: Kosztics – Túróczy (Frajtovics, 77.), Ott (Czellér, 83.), Zágonyi – Könczeyné Fenyvesi – Gődér, Csányi (Diaz, 83.), Edwards (Hanász, 63.), Nagy Viktória – Kubassova, Nagy Vanessza. Vezetőedző: Albert Flórián

HONVÉD: Krizsan – Palama, Williams, Horváthová, Simon (Gégény, a szünetben) – Szalay (Nyul, a szünetben), Bokor, Róth (Sain, a 82.), Csáki – Vachter, Narita (Czinege, a szünetben). Vezetőedző: Dörnyei Balázs

Gólszerző: Nagy Viktória (1–0) a 13., Csányi (2–0) a 35., Kubassova (3–0) az 53. percben