Női Magyar Kupa: három gólt lőtt a Honvédnak, hetedszer nyerte meg a sorozatot az FTC

SALIGA NORBERT
2026.04.29. 20:59
Fotó: Szabó Miklós
Budapest Honvéd női labdarúgás női Magyar Kupa Ferencváros
A Ferencváros női labdarúgócsapata 3–0-ra nyert a Magyar Kupa döntőjében a Budapest Honvéd ellen.

A HONVÉD ELŐSZÖR vagy a Ferencváros hetedszer nyeri-e meg a női Magyar Kupát? Ez volt a kérdés szerdán a Hidegkuti Nándor Stadionban megrendezett döntőben.

A mérkőzést a papírforma és Szarvas Alexandra, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya szerint is esélyesebb Fradi kezdte aktívabban, a kapuja elé szegezte a kispesti együttest, egymás után rúgta be a veszélyes szögleteket. A nagy nyomás a 13. percben érett góllá, ekkor a kissé fellazuló védelmi vonalak között Nagy Viktória kapott ígéretes passzt, ügyes csellel hintába ültette Simon Franciskát és védhetetlenül tekerte a labdát a jobb felső sarokba. Kezdték felvenni a tempót a kispestiek, ám a 35. percben – Csányi Diána révén– újabb góllal büntette Natira Eri hibáját az FTC-Telekom. Jadyn Edwards gyönyörű kapáslövéssel kevés híján 3–0-ra alakította az állást, majd a szünet előtt Szalay Gyöngyvér lábában volt a szépítés, közelről a jobb kapufa mellé tekerte a labdát.

A második játékrész első nagy helyzete is a fehér mezeseké volt, Vachter Fanni szöglete után Róth Rebeka fejelte óriási ívben a labdát a lécre. Ez az elszalasztott lehetőség látszólag mélyen érintette lelkileg a kispestieket, akik a folytatásban kissé elcsigázva, enerváltan folytatták a játékot, több ilyen nagy lehetőség már nem is adódott előttük. Sőt, a Ferencváros Vlada Kubassova távolról megeresztett bombagólja révén az 53. percben bevitte a kegyelemdöfést. A találkozó innentől csendes mederben csordogált, a Fradi kényelmes játékkal aratott megérdemelt sikert, és lett hetedszer is a Simple Magyar Kupa győztese. 3–0

NŐI MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd FC 3–0 (2–0)
Hidegkuti Nándor Stadion, 585 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Kulcsár Judit, Hegedüs-Baráth Noémi)
FTC: Kosztics – Túróczy (Frajtovics, 77.), Ott (Czellér, 83.), Zágonyi  – Könczeyné Fenyvesi – Gődér, Csányi (Diaz, 83.), Edwards (Hanász, 63.), Nagy Viktória  – Kubassova, Nagy Vanessza. Vezetőedző: Albert Flórián
HONVÉD: Krizsan – Palama, Williams, Horváthová, Simon (Gégény, a szünetben) – Szalay (Nyul, a szünetben), Bokor, Róth (Sain, a 82.), Csáki – Vachter, Narita (Czinege, a szünetben). Vezetőedző: Dörnyei Balázs
Gólszerző: Nagy Viktória (1–0) a 13., Csányi (2–0) a 35., Kubassova (3–0) az 53. percben

 

PSK: ötgólos meccsen kapott ki a Honvéd, iksz a Panathinaikosz–Juventus találkozón

Minden más foci
5 órája

Még mindig az ETO FC az esélyesebb a bajnoki címre

Labdarúgó NB I
12 órája

Tíz év után vághat vissza a Honvéd a Ferencvárosnak a Női Kupa döntőjében

Labdarúgó NB I
13 órája

Puskás Akadémia–Real Madrid: fiúk és lányok is pályán

Minden más foci
14 órája

A kiesés elől menekülő Soroksár pontot szerzett az élvonalba igyekvő Honvéd otthonában

Labdarúgó NB II
2026.04.27. 21:55

Magyar Kupa: nyilvánosságra hozták a döntő pontos időpontját

Labdarúgó NB I
2026.04.27. 14:35

Nem érte el fő célját a Fradi, lemaradt a négyes döntőről

Kézilabda
2026.04.27. 10:11

Robbie Keane a kiállításról: Így kiesik még egy labdarúgó, akit a szabály betartása érdekében játszatni tudnék

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 20:46
