A Ferencvárosé lett a bronzérem a női kézilabda Magyar Kupában

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

A 3. HELYÉRT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 34–30 (19–18)

Tatabánya, 2764 néző. V: Dáné, Marton

FTC: BÖDE-BÍRÓ B. – Malestein 2, INGSTAD 4, TRANBORG 4, Vogel 2, SIMON P. 8 (2), HÁRSFALVI 6. Csere: Janurik (kapus), Klujber 5 (1), Szeibert, Bordás, Balázs B. 2, Márton G. 1, Cvijics. Edző: Jesper Jensen

MOSONMAGYARÓVÁR: CSATLÓS – Falusi-Udvardi 4, QUIST 5, TÓTH G. 3, WOLFS 5, Tóth E. 3, Stranigg 6 (4). Csere: Arenhart (kapus), Kukely A., Tomova 3, Kazai 1, Háfra N. Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 8. p.: 5–7. 13. p.: 7–10. 18. p.: 11–10. 20. p.: 11–13. 28. p.: 17–17. 35. p.: 21–20. 45. p.: 29–21. 50. p.: 29–25. 57. p.: 32–28

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – A győzelem kulcsa az, hogy meg tudtuk állítani a mosonmagyaróváriak gyors játékát. Annak örülünk, hogy megnyertük a bronzmérkőzést, de nyilván nem a számunkra legjobb forgatókönyv valósult meg ezen a hétvégén.

Stranigg Ferenc: – A vereségünk ellenére pozitív a mérkőzés végkincsengése. A lányok mindhalálig küzdöttek, volt több olyan játékosom is, aki rosszullétig hajtotta magát. A szív, a becsület és a kitartás jellemzett bennünket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nehéz lehetett motivációt találni a ferencvárosiaknak a női kézi-MK négyes döntőjének vasárnapjára, miután az egy nappal korábban megrendezett elődöntőben 32–28-as vereséget szenvedtek a rivális Győrtől. A fővárosi együttes sorozatban 2022 és 2025 között négyszer emelhette a magasba a trófeát, ez a sorozata szakadt meg a mostani kiírásban.

A Mosonmagyaróvár elleni bronzmeccs első félidejében mintha az látszott volna, hogy az idény érdemi része az ETO elleni vereséggel véget ért volna neki. A hosszú sérültlista persze nem könnyítette meg Jesper Jensen és a bevethető játékosok dolgát, a két fiatal tehetség közül Szeibert Anna már az 5. percben a pályára került, miután Emily Vogel kiállítást kapott. A hírek szerint szintén nem százszázalékos Angela Malestein keveset volt a pályán, a jobbszélső Balázs Bítia gólokkal hálálta meg a bizalmat.

Az 5–3-as Fradi-vezetésből hamar 7–5-ös óvári lett, Tóth Gabriella és Falusi-Udvardi Laura is belőtte a helyzeteit. Csatlós Csenge 6. védése igencsak látványosra sikeredett Vilde Ingstad ziccerénél – a kapus a végtagjait a levegőben széttárva, kézzel védte a norvég beálló lövését.

Klujber Katrint irányítani is láthattuk, amikor az ismét hatalmas terhet a vállára vevő Simon Petra kisebb pihenőre szorult. A szünet előtt a zöld-fehérek visszafordították a meccset, a 19–18-as gólpárbajt ők nyerték meg.

A térfélcserét követően a Mosonmagyaróvár rengeteget hibázott, amit a még így megtörve-megfogyatkozva is nagyobb játékerőt képviselő FTC kegyetlenül kihasznált. A 45. percben már 29–21-es előnyben volt, de a hajrá mégis szoros lett, az MKC visszajött mínusz háromra. Ha nincs Janurik Kinga védése, négy perccel a vége előtt még kisebb lehetett volna a különbség.

A hajrában Klujber előbb hetesből, majd akcióból is eredményes volt, amivel lezárta a meccset. A Fradi 34–30-ra legyőzte a Mosonmagyaróvárt és megszerezte a bronzérmet.