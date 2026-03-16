Két helyen változott a férfi kézilabda-válogatott kerete

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának hétfői híradása alapján a szombaton 14.30-tól Tatabányán sorra kerülő találkozóra beállóként Szűcs Bence csatlakozik a csapathoz.

A bejegyzés kitért rá: a mérkőzésre még kaphatók jegyek.

A magyar férfiválogatott kerete

2026. március 16-21.

Kapusok: Palasics Kristóf (MT Melsungen – Németország), Bartucz László (MT Melsungen – Németország), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten – Németország)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes – Franciaország), Máthé Dominik (Elverum – Norvégia)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Cesson Rennes – Franciaország), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja – Spanyolország), Lukács Péter (Elverum – Norvégia), Tóth Levente (LIQUI MOLY NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (MT Melsungen – Németország), Szűcs Bence (USDK Dunkerque – Franciaország)

Balátlövők: Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya KC)