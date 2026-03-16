Nemzeti Sportrádió

A Nemzetközi Öttusaszövetség szervezi a jövőben az akadálysportok versenyeit is

2026.03.16. 11:06
Fotó: Getty Images
Címkék
UIPM öttusa akadályverseny
A jövőben a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) keretein belül rendezik majd az akadálysportok eseményeit is, miután a Nemzetközi Akadálysport-szövetség (FISO) nagy többséggel megszavazta a feloszlatását.

A Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) rendezi a jövőben az önmagát feloszlató Nemzetközi Akadálysport-szövetség (FISO) versenyeit. Az UIPM tájékoztatása szerint a FISO-kongresszuson megjelent tagok 96,2 százaléka voksolt a feloszlatás mellett, 3,8 százalékuk tartózkodott, azaz egyetlenegy küldött sem foglalt állást a javaslat ellen. Ennek következményeként az idei, írországi FISO-világbajnokságot követően, augusztus 10-től a UIPM lesz az akadálysportok közösségének egyedüli irányító testülete.

A közlemény kitér rá, hogy a FISO jelenlegi tagszervezetei az átmeneti időszakban – amely 2027. december 31-ig tart majd – „UIPM-tagságra jelölt” státuszt kapnak. A beolvadás része a regionális és nemzeti integráció is.

A mostani szavazásra 31 hónappal azután került sor, hogy az UIPM és a FISO együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. Ennek célja egy olyan sportmozgalom létrehozása volt, amely szélesebb közönséget és több aktív résztvevőt vonz.

Az akadályverseny tavaly év eleje óta része – a lovaglás helyett – az öttusának. Mivel a UIPM az egyetlen, akadálysportokat felügyelő szövetség, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elismer, az egyesülés révén utóbbiak is képbe kerülhetnek – a képviselői reményei szerint – a jövőben az olimpiai programba kerülést illetően.

 

Legfrissebb hírek

