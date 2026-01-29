Négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros Angliában, a rájátszásban folytatja februárban

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)

Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok

NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche

FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

A vár környékén egyre-másra bukkantak fel a zöld-fehér sálas szurkolók. A Ferencvárost Angliába is elkísérő drukkerek közül sokan városnézéssel töltötték a mérkőzés előtti órákat, és miután a helyi látványosságok közül egyértelműen a vár és a mellette található Robin Hood-szobor a leghíresebb, nem csoda, hogy a baráti társaságok kis túlzással váltásban fotózkodtak a műalkotással, amelynek nyakába még egy Fradi-sál is felkerült. Legalább ilyen népszerű volt a magyar szurkolók körében a kastély szomszédságában található történelmi pub, amelynek több terme szó szerint sziklába vájt barlang, a középkorból megmaradt alacsony mennyezettel, egyenetlen falakkal. Az 1189-ben alapított ivó Anglia (egyik) legrégebben működő pubja. Kora délután Nottingham belvárosában azonban már több volt a rendőr, mint a vendégszurkoló. Elképesztő készültségben várták a városba érkező mintegy 2000 ferencvárosi drukkert, az Old Market Square-en tapasztaltak inkább emlékeztettek egy fesztivál előkészületeire, mintsem nyugodt városközpontra. Több biztonsági kaput is felállítottak, a tér közepén pedig speciális mikrobusz parkolt le, melynek tetejéről a 360 fokban mindent rögzítő kamera emelkedett a magasba.

Ahogy a nottinghami vár, úgy az ikonikus angol futballhelyszínnek számító City Ground is régi „bútordarab”, a klub pedig éppenséggel a világ egyik legidősebb futballklubja, történelmi jelentősége messze túlmutat Anglián. Az 1865-ben alapított egyesületre büszkék is a helyiek, gyakran hangoztatják, hogy ebben előrébb járnak a Manchester Unitednél, a Liverpoolnál vagy éppen az Arsenalnál is, olyannyira, hogy utóbbi a Foresttől kapta első mezgarnitúráját, ezért lettek az „ágyúsok” is pirosak. S hogy a Nottingham Forest valóban kivételes klub, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy övék az egyik legkülönlegesebb bravúr a sportág történetében: kétszer nyerték meg a BEK-et (1979, 1980), miközben összesen egyetlen angol bajnoki címmel (1978) büszkélkedhetnek. A magyar bajnok Ferencváros elleni ütközet azonban kevésbé hozta lázba a nottinghami szurkolókat, sokkal inkább készülnek a Premier League-ben szintén a kiesés ellen küzdő Crystal Palace elleni hétvégi bajnokira.

A City Ground lelátói azért így is szépen megteltek, és olyan helyiek is akadtak, akik a Fradinak szurkoltak, Robbie Keane családja és sok barátja is ott volt a stadionban. A Ferencváros vezetőedzőjének azonban a kezdés előtt meglehetősen sok volt a gondja, Toon Raemaekers sárga lapjai miatt nem léphetett pályára, míg Ibrahim Cissé a meccs előtt betegséggel küzdött, ami meglehetősen legyengítette. A hátvédsor tengelyébe így az eredetileg középpályás Ötvös Bencének kellett hátrahúzódnia, és ezekből a gondokból is látszik, hogy a Fradinak a télen védőt még mindenképpen igazolnia kell. A mérkőzés napján nem véletlenül jelent meg a Transfermarkt internetes oldalon hírként, hogy a Ferencváros a Rapid Wien magyar válogatottjával, Bolla Bendegúzzal erősítene, de a bécsi klub nem engedi el légiósát, mondván, fontos alapemberük.

Az már az első percektől érezhető volt, hogy az FTC stabilitásán sok múlhat, és sajnos éppen a hátravezényelt Ötvös Bence hibázott óriásit a 17. percben: a kapu elé érkező pontatlan beadásba rosszul tette bele a lábát, öngólt vétett, Gróf Dávid térdre rogyva, fejét fogva, tehetetlenül figyelte a hálóba hulló labdát. A következő hiba aztán Cadué volt, saját térfelén, ártalmatlan szituációban adta el a labdát, a brazil védő hibáját brazil csatár használta ki, Igor Jesus megpattanó lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. Huszonöt perc sem telt el a mérkőzésből, a Ferencváros annak örülhetett, hogy a szünetig megúszta ezzel a két góllal, hiszen a Nottingham Forest előtt még adódott helyzet, a védők állandó nyomás alatt futballoztak, s nemegyszer a gólvonal elől kellett tisztázni. Vendégoldalon a megszokottnál jóval több volt az eladott labda, a középpályán Gavriel Kanikovszki is többször hibázott, a szerencse is kellett, hogy az angol csapat ne növelje előnyét.

Azt nem tudjuk meg, miként alakul a mérkőzés, ha közvetlenül a meccs elején Kristoffer Zachariassen fejese nem a kapufán csattan, hanem a Forest kapujában landol, ám így leginkább annak kellett örülni, hogy a szünet előtti periódusra visszavett a tempóból Sean Dyche menedzser csapata. Robbie Keane – látva a hátul lévő zűrzavart – Ibrahim Cissé és Ötvös Bence pozícióját megcserélte, előbbi kihúzódott jobbra, utóbbi pedig középre. Ebben alighanem az is közrejátszhatott, hogy a francia védő betegsége után messze nem volt százszázalékos állapotban, ráadásul egy összecsapásnál nagy ütést is kapott az arcára.

A második félidőre Keane az összetételen is változtatott: Jonathan Levi helyére a gyorsabb Lenny Josephet küldte be, de ha tehette volna, talán többet is cserél. Csakhogy a kispadon rajta kívül ezen a szinten bevethető futballista nem sok volt, Naby Keita sérülése után még nincsen tökéletes állapotban, Gruber Zsomboron és Nagy Barnabáson kívül pedig csupa fiatal volt a keretben.

S jött is az újabb Forest-gól.

Előbb a kapufa tövén csattant egy hazai fejes után a labda, amelyet Szalai Gábor szögletre fejelt, nem sokkal később pedig Igor Jesus megszerezte második gólját – idénybeli hatodik Európa-liga-mérkőzésén meg a hatodikat. A brazil csatár megmutatta, mi a különbség a Premier League és az NB I között, erőszakosan állt be az őt szerelni igyekvő Ötvös Bencének, aki így a földre került, és ismét a jobb alsó sarokba lőtt. Hiába volt a Ferencvárosnak újabb kapufája, ahogy az elején Zachariassennek, úgy ezúttal Bamidele Yusufnak sem volt szerencséje, a labda a lécről kifelé pattant. Nagy volt a különbség a hazaiak javára, de a Fradi egy gólt legalább megérdemelt volna – ha sok helyzete nem is volt, kétszer is csupán centiméterek választották el ettől. Sean Dyche a hajrához érve többet is cserélt, a 66. percben három friss futballistát is a pályára vezényelt, lejött a pályáról Igor Jesus is, így legalább már attól nem kellett tartani, hogy a harmadik gólját is megszerzi. A Nottingham láthatóan élvezte a játékot, szó sem volt arról, hogy többgólos előnynél leállt volna, futballistái ugyanúgy mentek előre, mintha döntetlen lenne az állás. Gróf Dávidnak volt dolga bőven a kapuban, az angol szurkolók pedig élvezettel figyelték a találkozót. Keane az oldalvonal mellől próbálta tüzelni játékosait, de az utolsó húsz percben már csupán az volt a fő cél, hogy ne kapjon újabb gól(oka)t a Fradi – végül mégis kapott egyet, James McAtee értékesítette a tizenegyest.

A zsúfolásig megtelt vendégszektorból ennek ellenére nem füttyszó érkezett, az Angliába elutazó ferencvárosi szurkolók végig biztatták a csapatot, sőt, a lefújás után megtapsolták a játékosokat, elismerve az Európa-ligában nyújtott összteljesítményt. A Nottingham Forest más szintet képvisel, az FTC előtt mégis le a kalappal, az alapszakaszban csupán a 8. mérkőzésén talált legyőzőre, és 15 pontjával ott van az El-rájátszásban. A zöld-fehér csapat az első mérkőzést idegenben játssza (az oda-visszavágós párharc első találkozóját február 19-én, a másodikat 26-án rendezik meg) – ellenfelet a pénteki sorsoláson kap. 4–0

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!