Négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros Angliában, a rájátszásban folytatja februárban

2026.01.29. 22:57
null
A brazil Igor Jesus (19) kétszer is bevette Gróf kapuját (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában a Ferencváros 4–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forest otthonában. A zöld-fehérek a találkozó elején a kapufát találták el, majd az első negyedóra után két védelmi hibából két gólt kaptak. A második félidőben sem álltak le a hazaiak, akik újabb két gólt szereztek, és könnyed győzelmet arattak. A Ferencváros a 12. helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát.

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

A vár környékén egyre-másra bukkantak fel a zöld-fehér sálas szurkolók. A Ferencvárost Angliába is elkísérő drukkerek közül sokan városnézéssel töltötték a mérkőzés előtti órákat, és miután a helyi látványosságok közül egyértelműen a vár és a mellette található Robin Hood-szobor a leghíresebb, nem csoda, hogy a baráti társaságok kis túlzással váltásban fotózkodtak a műalkotással, amelynek nyakába még egy Fradi-sál is felkerült. Legalább ilyen népszerű volt a magyar szurkolók körében a kastély szomszédságában található történelmi pub, amelynek több terme szó szerint sziklába vájt barlang, a középkorból megmaradt alacsony mennyezettel, egyenetlen falakkal. Az 1189-ben alapított ivó Anglia (egyik) legrégebben működő pubja. Kora délután Nottingham belvárosában azonban már több volt a rendőr, mint a vendégszurkoló. Elképesztő készültségben várták a városba érkező mintegy 2000 ferencvárosi drukkert, az Old Market Square-en tapasztaltak inkább emlékeztettek egy fesztivál előkészületeire, mintsem nyugodt városközpontra. Több biztonsági kaput is felállítottak, a tér közepén pedig speciális mikrobusz parkolt le, melynek tetejéről a 360 fokban mindent rögzítő kamera emelkedett a magasba.

Ahogy a nottinghami vár, úgy az ikonikus angol futballhelyszínnek számító City Ground is régi „bútordarab, a klub pedig éppenséggel a világ egyik legidősebb futballklubja, történelmi jelentősége messze túlmutat Anglián. Az 1865-ben alapított egyesületre büszkék is a helyiek, gyakran hangoztatják, hogy ebben előrébb járnak a Manchester Unitednél, a Liverpoolnál vagy éppen az Arsenalnál is, olyannyira, hogy utóbbi a Foresttől kapta első mezgarnitúráját, ezért lettek az „ágyúsok is pirosak. S hogy a Nottingham Forest valóban kivételes klub, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy övék az egyik legkülönlegesebb bravúr a sportág történetében: kétszer nyerték meg a BEK-et (1979, 1980), miközben összesen egyetlen angol bajnoki címmel (1978) büszkélkedhetnek. A magyar bajnok Ferencváros elleni ütközet azonban kevésbé hozta lázba a nottinghami szurkolókat, sokkal inkább készülnek a Premier League-ben szintén a kiesés ellen küzdő Crystal Palace elleni hétvégi bajnokira.

A City Ground lelátói azért így is szépen megteltek, és olyan helyiek is akadtak, akik a Fradinak szurkoltak, Robbie Keane családja és sok barátja is ott volt a stadionban. A Ferencváros vezetőedzőjének azonban a kezdés előtt meglehetősen sok volt a gondja, Toon Raemaekers sárga lapjai miatt nem léphetett pályára, míg Ibrahim Cissé a meccs előtt betegséggel küzdött, ami meglehetősen legyengítette. A hátvédsor tengelyébe így az eredetileg középpályás Ötvös Bencének kellett hátrahúzódnia, és ezekből a gondokból is látszik, hogy a Fradinak a télen védőt még mindenképpen igazolnia kell. A mérkőzés napján nem véletlenül jelent meg a Transfermarkt internetes oldalon hírként, hogy a Ferencváros a Rapid Wien magyar válogatottjával, Bolla Bendegúzzal erősítene, de a bécsi klub nem engedi el légiósát, mondván, fontos alapemberük.

Az már az első percektől érezhető volt, hogy az FTC stabilitásán sok múlhat, és sajnos éppen a hátravezényelt Ötvös Bence hibázott óriásit a 17. percben: a kapu elé érkező pontatlan beadásba rosszul tette bele a lábát, öngólt vétett, Gróf Dávid térdre rogyva, fejét fogva, tehetetlenül figyelte a hálóba hulló labdát. A következő hiba aztán Cadué volt, saját térfelén, ártalmatlan szituációban adta el a labdát, a brazil védő hibáját brazil csatár használta ki, Igor Jesus megpattanó lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. Huszonöt perc sem telt el a mérkőzésből, a Ferencváros annak örülhetett, hogy a szünetig megúszta ezzel a két góllal, hiszen a Nottingham Forest előtt még adódott helyzet, a védők állandó nyomás alatt futballoztak, s nemegyszer a gólvonal elől kellett tisztázni. Vendégoldalon a megszokottnál jóval több volt az eladott labda, a középpályán Gavriel Kanikovszki is többször hibázott, a szerencse is kellett, hogy az angol csapat ne növelje előnyét.

Azt nem tudjuk meg, miként alakul a mérkőzés, ha közvetlenül a meccs elején Kristoffer Zachariassen fejese nem a kapufán csattan, hanem a Forest kapujában landol, ám így leginkább annak kellett örülni, hogy a szünet előtti periódusra visszavett a tempóból Sean Dyche menedzser csapata. Robbie Keane – látva a hátul lévő zűrzavart – Ibrahim Cissé és Ötvös Bence pozícióját megcserélte, előbbi kihúzódott jobbra, utóbbi pedig középre. Ebben alighanem az is közrejátszhatott, hogy a francia védő betegsége után messze nem volt százszázalékos állapotban, ráadásul egy összecsapásnál nagy ütést is kapott az arcára.

A második félidőre Keane az összetételen is változtatott: Jonathan Levi helyére a gyorsabb Lenny Josephet küldte be, de ha tehette volna, talán többet is cserél. Csakhogy a kispadon rajta kívül ezen a szinten bevethető futballista nem sok volt, Naby Keita sérülése után még nincsen tökéletes állapotban, Gruber Zsomboron és Nagy Barnabáson kívül pedig csupa fiatal volt a keretben.

S jött is az újabb Forest-gól.

Előbb a kapufa tövén csattant egy hazai fejes után a labda, amelyet Szalai Gábor szögletre fejelt, nem sokkal később pedig Igor Jesus megszerezte második gólját – idénybeli hatodik Európa-liga-mérkőzésén meg a hatodikat. A brazil csatár megmutatta, mi a különbség a Premier League és az NB I között, erőszakosan állt be az őt szerelni igyekvő Ötvös Bencének, aki így a földre került, és ismét a jobb alsó sarokba lőtt. Hiába volt a Ferencvárosnak újabb kapufája, ahogy az elején Zachariassennek, úgy ezúttal Bamidele Yusufnak sem volt szerencséje, a labda a lécről kifelé pattant. Nagy volt a különbség a hazaiak javára, de a Fradi egy gólt legalább megérdemelt volna – ha sok helyzete nem is volt, kétszer is csupán centiméterek választották el ettől. Sean Dyche a hajrához érve többet is cserélt, a 66. percben három friss futballistát is a pályára vezényelt, lejött a pályáról Igor Jesus is, így legalább már attól nem kellett tartani, hogy a harmadik gólját is megszerzi. A Nottingham láthatóan élvezte a játékot, szó sem volt arról, hogy többgólos előnynél leállt volna, futballistái ugyanúgy mentek előre, mintha döntetlen lenne az állás. Gróf Dávidnak volt dolga bőven a kapuban, az angol szurkolók pedig élvezettel figyelték a találkozót. Keane az oldalvonal mellől próbálta tüzelni játékosait, de az utolsó húsz percben már csupán az volt a fő cél, hogy ne kapjon újabb gól(oka)t a Fradi – végül mégis kapott egyet, James McAtee értékesítette a tizenegyest.

A zsúfolásig megtelt vendégszektorból ennek ellenére nem füttyszó érkezett, az Angliába elutazó ferencvárosi szurkolók végig biztatták a csapatot, sőt, a lefújás után megtapsolták a játékosokat, elismerve az Európa-ligában nyújtott összteljesítményt. A Nottingham Forest más szintet képvisel, az FTC előtt mégis le a kalappal, az alapszakaszban csupán a 8. mérkőzésén talált legyőzőre, és 15 pontjával ott van az El-rájátszásban. A zöld-fehér csapat az első mérkőzést idegenben játssza (az oda-visszavágós párharc első találkozóját február 19-én, a másodikat 26-án rendezik meg) – ellenfelet a pénteki sorsoláson kap. 4–0

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Lyon87118–5+1321
  2. Aston Villa87114–6+821
  3. Midtjylland861118–8+1019
  4. Real Betis852113–7+617
  5. Porto852113–7+617
  6. Braga852111–5+617
  7. Freiburg852110–4+617
  8. Roma851213–6+716
  9. Genk851211–7+416
10. Bologna843114–7+715
11. Stuttgart85315–9+615
12. FERENCVÁROS843112–11+115
13. Nottingham Forest842215–7+814
14. Viktoria Plzen8358–3+514
15. Crvena zvezda84227–6+114
16. Celta Vigo841315–11+413
17. PAOK833217–14+312
18. Lille84412–9+312
19. Fenerbahce833210–7+312
20. Panathinaikosz833211–9+212
21. Celtic832313–15–211
22. Ludogorec831412–15–310
23. Dinamo Zagreb831412–16–410
24. Brann Bergen82339–11–29
25. Young Boys83510–16–69
26. Sturm Graz82155–11–67
27. FCSB82159–16–77
28. Go Ahead Eagles82156–14–87
29. Feyenoord82611–15–46
30. Basel8269–13–46
31. Salzburg82610–15–56
32. Rangers81165–14–94
33. Nice8177–15–83
34. Utrecht8175–15–101
35. Malmö8174–15–111
36. Maccabi Tel-Aviv8172–22–201

 

 

