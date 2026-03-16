Antonelli, a koraérett tehetség – F1 sajtószemle

OLASZORSZÁG

La Gazzetta dello Sport

„Amint átadták neki a mikrofont, könnyezni kezdett – gyönyörű, őszinte könnyeket láthattunk. Kimi Antonelli így vezette le a feszültséget a csodálatos első F1-es győzelme után... Kimi győzelme Toto Wolff győzelme is, aki hitt abban, hogy a fiatal pilóta pótolni tudja Lewis Hamiltont.”

La Stampa

„Antonelli diadalmaskodott, húsz éve az első olasz győztes. Hamilton harmadik lett, az első dobogója a Ferrarival. Kettős Mercedes-siker Sanghajban. A két Ferrari izgalmas párharcot vívott, Lewis Leclerc előtt végzett.”

Corriere della Sera

„Könnyek, büszkeség, tündérmese. Kimi Antonelli már az utolsó körökben sírva fakadt a sisakja alatt, miután a néhány kisebb bakival tarkított mesteri versenye után őrületbe kergette Olaszországot... A 19 éves pilóta húszéves böjtnek vetett véget: legutóbb 2006-ban Giancarlo Fisichella nyert olaszként nagydíjat.”

Tuttosport

„Hihetetlen, de igaz: Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott a Kínai Nagydíjon és Giancarlo Fisichella után húsz évvel ismét az F1-es dobogó tetejére repítette az olasz zászlót. A bolognai pilóta mögött természetesen csapattársa, George Russell lett a második, a Ferrarival első dobogós helyét elérő, nagyszerű Lewis Hamilton pedig a harmadik.”

NAGY-BRITANNIA

Daily Mail

„Vigyázz, George! Kimi Antonelli a Formula–1 történetének második legfiatalabb győztese lett a Kínai Nagydíjon, miközben a harmadikként célba érő Lewis Hamilton az első dobogós helyezését ünnepelhette a Ferrarival. George Russell ezzel együtt továbbra is favorit, miután egy héttel ezelőtt Melbourne-ben diadalmaskodott, majd szombaton, Sanghajban megnyerte a sprintversenyt.”

The Sun

„Forza Italia! Kimi Antonelli sírva fakadt, miután Kínában megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét. Lewis Hamilton is kitörő örömmel ért célba, mert harmadik lett George Russell mögött, ezzel a Ferrari színeiben az első dobogós helyezését érte el.”

Telegraph

„Antonelli-áttörés. Ez ismét egy kaotikus Grand Prix volt a 2026-os új szabályokkal. Az egyik McLaren sem tudott felállni a rajtrácsra.”

Guardian

„Kimi Antonelli magabiztos sanghaji teljesítményével első Formula–1-es győzelmet aratta. A 19 éves olasz megelőzte csapattársát, George Russellt, s ezzel a második legfiatalabb pilóta lett, aki valaha futamot nyert – csak a négyszeres világbajnok Max Verstappen előzi meg ebben a mutatóban.”

Independent

„Kimi Antonelli bekapcsolódott a világbajnoki címért zajló versenybe, miközben Lewis Hamilton ferraris pályafutása első dobogós helyezését ünnepelhette.”

SPANYOLORSZÁG

As

„Kimi Antonelli a pole pozícióból rajtolva megszerezte első F1-es győzelmét anélkül, hogy néhány kritikus pillanatban elvesztette volna a hidegvérét. A 19 éves olasz beteljesítette az álmát.”

El Mundo

„A montmelói törzsvendégek élénken emlékeznek a tinédzser Max Verstappenre, aki 18 évesen a leggyorsabb volt mind közül, és az F1 történetének legfiatalabb futamgyőztese lett. Pontosan egy évtizeddel később megvan az utód: egy másik koraérett tehetség, Kimi Antonelli 19 évesen ünnepelte első világbajnoki győzelmét és – akárcsak annak idején a holland – azt ígéri, hogy sztár, bajnok és nagyszerű versenyző lesz.”

Marca

„Andrea Kimi Antonelli már most nagyszerű. Az olasz csodagyerek – 2006 augusztusában született – első futamgyőzelmével bizonyította, hogy az F1 legnagyobbjai közé akar kerülni. A bolognai pilóta lélegzetelállító Mercedesével brutális tempót diktált és az elejétől uralta a Kínai Nagydíjat.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe

„Kimi Antonelli nyerte a vasárnapi Kínai Nagydíjat. A Mercedes olasz versenyzője Verstappen után a második legfiatalabb futamgyőztes az F1 történetében. Csapattársát, George Russellt és a Ferrarikat utasította maga mögé, akik izgalmas versenyt vívtak egymással.”

Ouest-France

„Március 15-én vasárnap Kimi Antonelli megmutatta, mit tud, és megnyerte a Kínai Nagydíjat, pályafutása első győzelmét aratva. Az olasz pilóta ezzel a Formula–1 történetének második legfiatalabb győztese lett.”

SVÁJC

Blick

„Kimi Antonelli, aki a verseny utáni interjújában láthatóan meghatódott, még meg sem született, amikor Giancarlo Fisichella 2006 márciusában mindeddig utolsó olaszként futamot nyert az F1-ben.”

Berner Zeitung

„Sok kiesés után egy 19 éves versenyző folytatta a Mercedes-showt. Több pilóta nem tudta befejezni a sanghaji versenyt. Végül Kimi Antonelli diadalmaskodott csapattársa, George Russell előtt. Az Audi üres kézzel tért haza.”

AUSZTRIA

Kronen-Zeitung

„Andrea Kimi Antonelli nyerte a Kínai Nagydíjat! A 19 éves versenyző karrierje első futamgyőzelmét aratta. A Red Bull-lal versenyző Max Verstappen és a McLaren-istálló viszont keserű napon van túl.”

Salzburger Nachrichten

„A Mercedes uralja az F1 új korszakát.”

HOLLANDIA

De Telegraaf

„Max Verstappen katasztrofális hétvégét zárt Kínában. A Red Bull pilótája motorproblémák miatt nem ért célba. A Mercedes 19 éves pilótája, Kimi Antonelli az első futamgyőzelmét aratta, ő az első olasz Giancarlo Fisichella 2006-os győzelme óta, aki versenyt nyert a Formula–1-ben.”