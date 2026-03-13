Mélyponton – Vincze Szabolcs jegyzete

Kezdjük egy kellemetlen statisztikai adattal.

A két legsikeresebb és legerősebb magyar férfi kézilabdacsapat, a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged idén két-két csoportmeccset játszott hazai pályán a Bajnokok Ligájában, ebből a négyből pedig három zakó mellett csupán az egyik volt győztes találkozó. Az Építők ugyan legyűrte a Dinamo Bucuresti-et, de a vártnál simábban kapott ki az Aalborgtól, a Tisza-partiak pedig nem bírtak a Pick Arénában sem a Barcával, sem a GOG-val.

A Veszprém az ötödik, a Szeged pedig a hatodik helyen végzett nyolcas csoportjában, ami a leggyengébb közös szereplés a magyar BL-klubok történetében. És hosszú ideje nem volt ilyen kevés esélye annak sem, hogy magyar csapat bejut a kölni négyes döntőbe, amihez a Szegednek a Kielcét és a Magdeburgot, a Veszprémnek pedig a PSG-t és a Füchse Berlint kellene legyőznie. Ami a jelenlegi helyzetben, az eddig mutatott játékkal szinte lehetetlen, de legalábbis borzasztóan nehéz vállalkozásnak tűnik.

És ha tetszik, ha nem, ez egyben azt is jelenti, hogy jelenleg bizony nincs magyar klubcsapat a legszűkebb európai elitben, hiszen érmet legutóbb 2019-ben szerzett, de egyáltalán Kölnbe is három és fél éve, 2022-ben jutott el magyar csapat, az Építők. Azóta semmi, pedig a két klub lehetőségei nem szűkültek.

És idén nem lehet ráfogni semmit a balszerencsére vagy a sérüléshullámra sem, mert az az igazság, hogy a mutatott játék egyszerűen egyik csapatban sem elég meggyőző, pláne a legjobbak ellen. Régen például mindenkinek izzadt a tenyere, ha ellenfélként Veszprémbe utazott, ma egy Magdeburg, egy Füchse Berlin, egy Barca vagy egy Aalborg esetében ez már nem biztos, hogy így van, ami azért elszomorító, főleg a szurkolók számára, akik ezt legutóbb már a lelátón is kifejezték.

Be kell látni, hogy a jelenlegi játékoskeret egyik csapat esetében sem elég ütős a biztos négyes döntős részvételhez, a játék pedig nem elég színes, lendületes és változatos ahhoz, hogy akár végső győzelemben lehessen gondolkozni. Ebből a szempontból, mondjuk, Veszprémben változást hozhat a nyár, hiszen olyan játékosok érkeznek, akik a posztjukon a világ legjobbjai. Ilyen a dán beálló Lukas Jörgensen és honfitársa, a kapus Emil Nielsen, s Imre Bence érkezésével sem lesz gyengébb a jobb szél, amihez vegyük hozzá, hogy már most is kézilabdázik a csapatban két olyan vilkágklasszis, mint Nedim Remili és Ivan Martinovic.

De ez nem fedi el azt a tényt, hogy jelenleg valami nem működik. Sem Veszprémben, sem Szegeden.