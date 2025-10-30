Nemzeti Sportrádió

Máté Csaba szerint a Ferencváros továbbjuthat az Európa-ligában

2025.10.30. 17:51
Máté Csaba (Fotó: Kovács Péter)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosnál tizenegy éven keresztül pályaedzőként és megbízott vezetőedzőként is dolgozó Máté Csaba szerint a zöld-fehérek az Európa-liga alapszakaszát követően is versenyben lesznek még.

Ezt az M1 aktuális csatorna által készített interjúban mondta az 56 éves szakember.

„A két idegenbeli győzelem és a három mérkőzésen szerzett hét pont kiemelkedő teljesítmény” – mondta, majd hozzátette, próbálja figyelemmel követni korábbi csapatának mérkőzéseit, de a munkája miatt inkább az orosz futballra fókuszál.

Máté Csaba ugyanis augusztus óta az orosz élvonalban kilencedik helyen álló Ahmat Groznij másodedzője, s bár beszél angolul, az öltözőben az orosz a hivatalos nyelv.

„Rég elfeledett orosztudásomat elő kellett vennem, amikor a nyáron a klubhoz igazoltam. Hiába van spanyol és angol tolmács a csapat mellett, még a régebben itt futballozó afrikai játékosok is megtanultak oroszul” – részletezte.

Az Ahmat Groznij vezetőedzője Sztanyiszlav Csercseszov, akivel 2022 januárja és 2023 júliusa között a Ferencvárosnál már dolgozott együtt. Az orosz válogatott korábbi szövetségi kapitánya nagy népszerűségnek örvend hazájában, s ezt fordulóról fordulóra Máté Csaba is megtapasztalhatja. Ugyanakkor az Ahmat Groznijnak koránt sincsenek olyan kiemelkedő eredményei, mint a 36-szoros magyar bajnoknak.

„Elsősorban a moszkvai csapatok, illetve a Krasznodar és a Zenit emelkedik ki a mezőnyből, az anyagi hátterük kimagasló, és mások mellett képesek megfizetni olyan dél-amerikai játékosokat, akik a nyáron majd a világbajnokságon szerepelnek” – mondta a magyar szakember.

Csercseszov mellett Máté Csaba korábbi ferencvárosi játékosokkal is találkozik az orosz ligában. Az ecuadori Cristian Ramírez ugyanis a Lokomotiv Moszkva légiósa, vasárnap délután pedig a bosnyák Eldar Civicet is foglalkoztató Baltika elleni idegenbeli mérkőzés vár a Groznijra.

 

