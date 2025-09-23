Kiberbűnözők károsították meg a Ferencvárost és a Rijekát

Stjepan Loncart 2021-ben szerződtette a Ferencváros a Rijeka labdarúgócsapatától, és a megállapodás szerint a magyar klub el is utalta a megállapított összeget a horvátok által küldött számlaszámra.

Igen ám, de kiderült, hogy kiberbűnözők hekkelték meg a Rijeka e-mailrendszerét, és ők nyúlták le az átigazolási díjat. A horvátok a FIFA-hoz fordultak, a nemzetközi szövetség pedig úgy döntött, hogy a vevő a felelős a kialakult helyzetért, így az utalja el ismét az összeget.

A Ferencváros a CAS-hoz fellebbezett, és a hosszú ideje tartó huzavona véget ért. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság hatályon kívül helyezte a FIFA döntését, és megállapította mindkét fél felelősségét. A Ferencvárosnak felrótta, hogy figyelmen kívül hagyott figyelmeztető jeleket, vagyis hogy spanyol bankszámlaszámot adtak meg, az eltéréséket a FIFA rendszerében található adatokkal, valamint egy hamis e-mailcímmel kapcsolatos riasztást. A Rijeka is hibázott, mivel nem reagált a hamis domainről szóló figyelmeztetésre, nem erősítette meg a fizetést a FIFA rendszerében, és nem hivatalos kommunikációs csatornákat használt.

Az FTC-nek így az átigazolási díj felét, 498 ezer 750 eurót kell kifizetnie a horvát csapatnak.

Loncar jelenleg a horvát Istra játékosa, a mostani idényben hét bajnokin kétszer volt eredményes.