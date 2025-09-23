Az idei U21-es Eb-döntő játékvezetője fújja a sípot a Ferencváros–Plzen meccsen

A mérkőzést Sander van der Eijk vezeti, és a 34 éves játékvezető számára különleges lesz ez az összecsapás, hiszen először működik közre az Európa-liga főtábláján.

Van der Eijk 2022 óta FIFA-játékvezető, korábban a Konferencialigában vezetett három mérkőzést. A mostani idényben két Konferencialiga-selejtezőn fújta a sípot.

A holland bajnokságban 79 mérkőzést vezető Van der Eijk tavaly az U19-es, idén az U21-es Eb-n vett részt, utóbbin ő dirigálta a döntőt is, ahol Anglia hosszabbítás után 3–2-re legyőzte Németországot. Magyar válogatottal és klubcsapattal még nem találkozott.

Munkáját Rens Bluemink és Stefan de Groot segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető feladatkörét Marc Nagtegaal tölti be. A videóbíró Jeroen Manschot lesz, az ő munkáját Erwin Blank segíti. Munkájukat a szerbek korábbi klasszis játékvezetője, Milorad Mazsics ellenőrzi.

Bognár Tamás újabb videobírói küldést kapott, csütörtökön 18.45-től a Lille–Brann mérkőzésen holland csapattal dolgozik együtt. A magyar játékvezető szerdán a Midtjylland–Sturm Graz meccsen is videós lesz.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: FTC–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!