Gólzápor az Üllői úton, a Fradi kettős győzelemmel lépett túl a Noán a BL-selejtezőben

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Ferencváros–Noa (örmény) 4–3 (2–2)

Budapest, Groupama Aréna, 17 000 néző. Vezette: Jones (angol)

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis (Cadu, 90+3.), Tóth A., Ötvös, O'Dowda (Nagy B., 90+3.) – Levi (Zachariassen, a szünetben), Joseph (Maiga, 78.) – Pesics (Varga B., 64.). Vezetőedző: Robbie Keane

Noa: Csancsarevics – Boakye (Osima, 73.), Goncalo Silva, Muradjan, Thórarinsson (Sualehe, 84.) – Eteki (O. Omar, 73.), Sangaré – Hélder Ferreira, Manveljan (Hambardzumjan), Grgic – Aiás (Jakolis, 60.). Vezetőedző: Sandro Perkovic

Gólszerző: Pesics (1.), Joseph (12.), Zachariassen (52. – 11-esből), Varga B. (74.), ill. Hélder Ferreira (7.), Aiás (22.), Grgic (70.)

Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Villámrajt a két csapatól! Ötven másodperc telt el a mérkőzésből, máris az örmény bajnok kapujában volt a labda, Robbie Keane vezetőedző ráérzett Alekszandar Pesics csapatba állítására, a szerb csatár lapos lövésével szerezte meg a vezetést a Fradi. A lelátón a helyükre éppen csak lehuppanó nézők akár azt hihették, ezzel eldőlt a továbbjutás (az első felvonást idegenben nyerte meg az FTC 2–1-re), csakhogy hat perccel később a portugál Hélder Ferreira révén egyenlített a Noa, a ferencvárosi védelem elaludt, a szélen Cebrail Makreckis ragadt be.

Kisvártatva Lenny Joseph fejelt mesterien az örmény kapuba, csakhogy a 22. percben Matheus Aiás egyenlített, mintha csak jelezve, az örmény együttes még véletlenül sem szeretné feladni a harcot. Balszerencsés gól volt, mert a brazil támadó lövése után a labda két ferencvárosi lába között is átgurult, előbb Toon Raemaekers, majd Dibusz Dénes maradt le centiméterekkel róla. Veszélyesebben játszott a Ferencváros, több lehetőséget dolgozott ki, a játék szinte minden elemében jobb volt ellenfelénél, a szünetig mégsem sikerült megnyugtató előnyre szert tennie, a Noa ugyanis mindig akkor egyenlített, amikor úgy tűnt, a magyar bajnok kézben tartja a mérkőzést.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Jonathan Levi és Szalai Gábor is távoli lövéssel próbálkozott, Pesicsnek is volt (újabb) szép tekerése, de az összesítésben az egygólos előny nem volt megnyugtató a Ferencvárosnak. Már csak azért sem, mert a vendégek ellenakciói rendre veszélyt hordoztak magukban, szó sem lehetett könnyelműsködésről, hiszen a kétszeri egyenlítés szemlátomást felvillanyozta a Noa labdarúgóit. A szünet előtti percekben magabiztosan adogattak a ferencvárosi térfélen, akadtak kombinatív akcióik. Az addig látott három félidő után megállapítható volt, az örmény csapat hátul sebezhető, de a támadóira nagyon oda kell figyelni, és Dibusznak is észnél kellett lennie, még szerencse, hogy a vendégek próbálkozásait követően rendre a kapu közepe felé süvített a labda.

A Noa háromszor is egyenlített (Fotó: Mediaworks/Polyák Attila)

Furcsa negyvenöt percet játszottak a felek: hiába tűnt úgy, hogy jobb csapat a Ferencváros, a 2–2-es döntetlen figyelmeztető volt, az örmény bajnoknak egyetlen gólra volt szüksége a párharc hosszabbításra mentéséhez.

Aztán ismét jól kezdődött a félidő a Ferencváros számára.

Ezúttal nem ötven másodperc, öt perc kellett az első gól előkészítéséhez, az addig is veszélyesen futballozó Lenny Joseph harcolt ki tizenegyest. A labda mögé – némileg meglepő módon – a szünetben pályára küldött Kristoffer Zachariassen állt oda, és a jobb alsó sarokba lőtt, ami már csak azért is fontos volt, mert ha kicsit beljebb érkezik a labda, az örmények kapusa kivédi.

Varga Barnabás döntötte el a visszavágót (Fotó: Mediaworks/Mirkó István)

A Ferencváros nyomatékosította, még véletlenül sem akarja nehéz helyzetbe hozni magát a találkozó hajrájára. Csakhogy a Noa harmadszor is egyenlített (most Alen Grgic révén), húsz perccel a vége előtt ismét nyílt volt a párharc, az oldalvonal mellett Robbie Keane arckifejezésén is látszott, nem nyugodt.

Az Alekszandar Pesics helyére beküldött Varga Barnabás azonban eldöntötte a mérkőzés és a párharc sorsát – a Fradi 6–4-es összesítéssel jutott tovább.

A következő körben a horvát Rijekát a visszavágó hosszabbításában, kettős emberelőnyben legyőző bolgár bajnok Ludogorec lesz az ellenfél, a párharc első mérkőzését a jövő héten rendezik meg Bulgáriában. A Noa legyőzésével pedig biztossá vált, hogy az FTC az ősszel főtáblás lesz valamelyik kupasorozatban, legrosszabb esetben a Konferencialigáéban – de ennél természetesen többre vágynak a zöld-fehérek... 4–3

