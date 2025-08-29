Merjünk álmodni! – Thury Gábor jegyzete

SORSOLTAK a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában, a második olyan kiírása ez a kupasorozatnak, amelyben a 36-os főtábláról az első nyolc helyezett automatikusan a 16 közé jut, a rangsorban a 9–24. helyen végzők oda-visszavágós alapon mérkőznek a nyolcaddöntőért.

A Ferencváros sorozatban hetedik alkalommal került valamelyik nemzetközi kupaküzdelem főtáblájára, alapszakaszába, legutóbb 2025 februárjában, az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Viktoria Plzen együttesével szemben esett ki 3–1-es összesítéssel. A csehek most is ellenfelek hazai pályán, a Ludogorecet, a Rangerst és a Panathinaikoszt is a Groupama Arenában fogadja az FTC, amely idegenbeli meccseit az angol Nottingham Forest, az osztrák Salzburg, a török Fenerbahce és a belga Genk otthonában játssza.

A legutóbbi El-kiírásban négy győzelem (Nice, Dinamo Kijev, AZ, Malmö) és ugyanennyi vereség (Anderlecht, Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, PAOK) volt a mérleg, talán csupán a görög PAOK elleni ­5–0-s zakó volt vállalhatatlan – a holland szakvezető, Pascal Jansen nem sokkal ezután távozott a Ferencvárostól. Mondhatni, a Plzen ellen elbukott El-rájátszás is részben ennek következménye, a jelenlegi edző, Robbie Keane alig három hete edzette a zöld-fehéreket…

Gyakran felvetődik, mi a jobb: neves ellenfeleket kapni (jöhetett volna az AS Roma vagy az FC Porto), vagy olyanokat, amelyekkel szemben van esély a továbbjutásra? Nos, én az utóbbira szavazok: ha a Ferencváros továbblép az alapszakaszból, előbb-utóbb nagycsapatba botlik… A jelenlegi ellenlábasok közül a Salzburg az előző két idényben a BL főtábláján szerepelt, az se tévesszen meg senkit, hogy a skót Rangerst az FC Bruges 9–1-es (!) összesítéssel ebrudalta ki a BL rájátszáskörében, mert meggyőződésem, a ­bruges-iek a BL-ben borsot törnek a nagyok orra alá is. Az sem feltétlenül mérvadó, hogy a bolgár Ludogorecnél éppen a jelenlegi BL harmadik selejtezőkörében jobbnak bizonyult a Fradi.

A kiírás egyik pozitívuma, hogy nemcsak minden pontnak, hanem minden gólnak jelentősége van. Mégis, az lenne az igazi, ha a zöld-fehérek legutóbbi, négy-négy győzelmet és vereséget hozó mérlege a jelenlegi sorozatban pozitívra fordulna. Akár úgy, hogy az egyik vereséget döntetlenre váltják.

S noha a kiírás egyik varázsa a kiszámíthatatlanság, ezzel a Fradi beslisszolhat a 16 közé.

Azt hiszem, ezt valamennyien elfogadnánk.

