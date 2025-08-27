A Sparta Praha és a Brann is ott lesz ősszel az európai kupaporondon

Nemzeti Sportrádió

2025.08.27.
A Brann az előző két idényben elbukott a rájátszásban, most ott lesz a ligaszakaszban (Fotó: AFP)
Szerda este eldőlt, hogy a Brann és a Sparta Praha is ott lesz ősszel az európai kupaporondon: a norvég labdarúgócsapat kettős győzelemmel lépett túl az AEK Larnacán az Európa-ligában, a cseh klub nagy csatában verekedte át magát a Riga FC-n a Konferencialigában.

A Sparta kétgólos összesítésbeli fór birtokában lépett pályára Rigában, és bár a második félidő derekán a brazil Iago Siqueira lövése beakadt a kapujába, ez még belefért.

Az egygólos előnnyel Ciprusra érkező Brann a visszavágó 39. percében, 0–0-nál emberelőnybe került, és a folytatásban négy góllal kegyetlenül kihasználta a lehetőséget.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
AEK Larnaca (ciprusi)–SK Brann (norvég) 0–4
Továbbjutott: a Brann, 6–1-es összesítéssel

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Riga FC (lett)–Sparta Praha (cseh) 1–0
Továbbjutott: a Sparta Praha, 2–1-es összesítéssel

 

