A Sparta Praha és a Brann is ott lesz ősszel az európai kupaporondon

A Sparta kétgólos összesítésbeli fór birtokában lépett pályára Rigában, és bár a második félidő derekán a brazil Iago Siqueira lövése beakadt a kapujába, ez még belefért.
Az egygólos előnnyel Ciprusra érkező Brann a visszavágó 39. percében, 0–0-nál emberelőnybe került, és a folytatásban négy góllal kegyetlenül kihasználta a lehetőséget.
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
AEK Larnaca (ciprusi)–SK Brann (norvég) 0–4
Továbbjutott: a Brann, 6–1-es összesítéssel
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Riga FC (lett)–Sparta Praha (cseh) 1–0
Továbbjutott: a Sparta Praha, 2–1-es összesítéssel