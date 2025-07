Vécsei Bálint: Már jó néhány ilyen meccsen játszottam, nem ijedek meg senkitől

Pakost is elérte a lehűlés, így már nem hőségben készül a csapat a kolozsvári CFR elleni Európa-liga-selejtezős párharc első, csütörtöki mérkőzésére, amelyet idehaza rendeznek meg.

„Ilyen időben jobb, kellemesebb edzeni és persze futballozni is – mondta lapunknak Vécsei Bálint, a paksiak 31 éves játékosa. – Szerencsére minden rendben ment a felkészülés során, egészséges vagyok, ez pedig remek hír, hiszen tavasszal többször szenvedtem kisebb sérülést. Sajnos a társaim közül Osváth Attila kidőlt a sorból, rá nem számíthatunk, és ugye többen is távoztak a csapattól: Szappanos Péter, Mezei Szabolcs és Ötvös Bence sem a keret tagja már, márpedig ők meghatározó szerepet töltöttek be. Nagy érvágás ez, de az előző idényben is bizonyítottuk, ha valaki megsérül, megfelelően pótoljuk, bárki is kapott szerepet – ez az egyik erősségünk. Ebben a szellemben kell játszanunk csütörtökön is: mindenkinek, aki pályára lép, bizonyítania kell! Nem mi vagyunk a párharc esélyesei, de jó és szoros meccseket akarunk játszani. Már videóztunk a kolozsváriakról, láttuk a Szuperkupa-mérkőzésüket, amelyen kikaptak az FCSB-től kettő egyre, valamint több tavaszi találkozójukat is, s látszik, támadásban nagyon erősek, kifejezetten veszélyes játékosok alkotják a keretüket. A szélső védőik szívesen támogatják az akciókat, erre is figyelnünk kell. Természetesen tudjuk, hogy a legértékesebb futballistájuk a csatár Louis Munteanu, meglátjuk, kap-e szerepet csütörtökön. A hírek szerint több Serie A-s klub is bejelentkezett érte, ez nem lehet a véletlen műve.”

A Transfermarkt szerint a 23 éves román csatár piaci értéke ötmillió euró (körülbelül kétmilliárd forint), de egyetlen felkészülési mérkőzésen és a Szuperkupa-meccsen sem kapott szerepet, ennek oka, hogy pluszpihenőt kapott, mert részt vett az U21-es Európa-bajnokságon.

Bárkivel is kerül szembe Vécsei Bálint, nem illetődik meg: jelentős nemzetközi rutinja van, hiszen klubcsapataival (Bp. Honvéd, Lugano, Ferencváros és Paks) összesen 42 nemzetközi klubmérkőzésen (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Konferencialiga) lépett pályára, amelyeken két-két gólig és gólpasszig jutott.

„Nyilván számít a tapasztalat, már jó néhány ilyen meccsen játszottam, nem ijedek meg senkitől. Fontos, hogy nyugalmat sugározzon az ember a pályán és azon kívül is, de nem ez, hanem az aktuális forma dönt. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de nem lehet más célunk, mint fejlődni; az előző idényben a harmadik helyen zártunk a bajnokságban, most jó lenne egy helyet feljebb lépni és a Magyar Kupában megvédeni a címünket. A csapat magja egyben maradt, érkeztek is hozzánk, úgyhogy bizakodom.”

Egyelőre kérdés, hogy a védelemben és a középpályán egyaránt bevethető Vécsei Bálint hol kap szerepet.

„A felkészülési meccseken a hátsó sorban és eggyel feljebb is futballoztam, meglátjuk, miként dönt a szakmai stáb. Mindig is középpályás voltam, de Pakson az utóbbi időben már a védelemben játszottam és ezzel a szerepkörrel is megbarátkoztam. Úgy érzem, bárhová állítanak, megoldom a rám bízott feladatot. Az edzőmeccseken is látszott, maradunk a három belső védős felállásnál, a játékunkat kellett finomítani, ezen volt a hangsúly.”

Vécsei két kislánya nem a helyszínen, hanem a televízióban követi a meccset – ilyenkor milyen üzenettel indítják útnak az édesapjukat?

„Egyikük két és fél éves, ő még nem üzen, inkább csak örül, ha lát a tévében, a hétéves már mondja, hogy legyek ügyes és gratulál, ha nyerünk. Sok erőt adnak! Mint ahogyan az is, hogy újra telt ház lesz, le a kalappal szurkolóink előtt, szerencsére az utóbbi időben már többször is megtöltötték a stadiont.”

A tizenháromszoros válogatott labdarúgó vasárnap tölti be 32. életévét – van-e kívánsága?

„Legyen egészség, ez mindennél fontosabb. Tapasztaltam, hogy milyen, amikor az ember nem futballozhat sérülés miatt és a családban is előfordult egészségügyi probléma, így azt szeretném, hogy mindenki rendben legyen.”

A kerettel kapcsolatos hír, hogy Balogh Balázs szerződést hosszabbított a Pakssal, így a 35 esztendős középpályás – aki már hat éve erősíti az együttest – 2026 nyaráig biztosan marad.

A Paks–CFR összecsapást a szerb Pavle Ilics vezeti. A 36 éves bíró az előző idényben hazájában 13 bajnokit vezetett, míg a nemzetközi porondon lehetőséget kapott az U17-es és az U19-es Eb-selejtezőben is, utóbbiban a magyar válogatott két márciusi mérkőzésén: Dániában kikapott a csapat (0–1), Izlandon pedig nyert (1–0).

EL-SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PAKSI FC–CFR (romániai)

Paks, csütörtök, 19 óra

Vezeti: Pavle Ilics (szerb)

Tv: M4 Sport

A visszavágót július 17-én rendezik Kolozsváron.