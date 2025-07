A román sajtóban is Vécsei kimaradt 11-eseiről esett a legtöbb szó

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

CFR CLUJ (romániai)–PAKSI FC 3–0 (1–0)

Kolozsvár, Dr. Constantin Radulescu Stadion, 6512 néző. Vezette: Kirjakosz Athanasziu (Mariosz Kalojiru, Pavlosz Jeorjiu) – ciprusiak

CFR: Hindrich – Abeid, Bolgado, Ilie, Camora – Korenica, Emerllahu (Dokovic, 5.), Muhar – Nkololo (Postolachi, 75.), Gjorgjievszki (L. Munteanu, 75.), Kamara (Fica, 17.). Vezetőedző: Dan Petrescu

Paks: Kovácsik – Kinyik, Vas G., Szabó J. – Hinora, Papp K. (Balogh B., 86.), Vécsei, Windecker, Zeke (Haraszti, 80.) – Gyurkits (Tóth B., a szünetben) – Hahn (Böde, 69.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Fica (35.), Munteanu (85.), Muhar (90.)

Továbbjutott: a CFR, 3–0-s összesítéssel

(Az első mérkőzésen: 0–0)

A 24 éves középpályás, Fica az előző szezonban vált rendszeresen játszó futballistává Kolozsváron, aki nagy munkabírása mellett átlövésekből szerzett góljaival tűnt ki. A Paks ellen ugyan csupán Mohammed Kamara sérülése miatt került pályára, de ismét megvillantotta remek rúgótehnikáját, és a 35. percben kilőtte Kovácsik Ádám kapujának bal felső sarkát. „A reggeli edzéseken is gyakoroltam a lövéseket ebből a helyzetből. Örülök, hogy segíteni tudtam a csapatnak, és boldoggá tettük a szurkolókat és a vezetőséget. Optimista vagyok, jól ismerem a társaimat és az edzőnket, bízom benne, hogy a továbbiakban is szép eredményeket érünk el a sorozatban” – nyilatkozta Fica.

Hindrich szerint a CFR játékosainak érettsége döntötte el az 1–0-ig nagyon kiegyenlített mérkőzést. „Akármerre eldőlhetett volna, viszont megmutattuk, hogy tudunk ilyen mérkőzéseket játszani. Amikor berúgtuk a második gólt, eldőlt a továbbjutás. Ilyen érett játékkal a Lugano ellen is lehet esélyünk a továbbjutásra” – nyilatkozta a Kolozsvári Rádiónak a 23 éves kapus, akit a zuhogó eső és az emiatt csúszós labda jobban zavart, mint a pálya állapota. A hárított tizenegyesnél csalódott volt, amiért a játékvezető megismételtette a büntetőt, de meg volt győződve róla, hogy újra ki tudja védeni. „Szerencsére nem volt rá szükség. Ilyenkor próbálok a rúgó fejével gondolkodni, ami másodjára már nem sikerült olyan jól, de örülök, hogy elrúgta. Mivel először arra ugrottam, amelyre ő szokta lőni, biztos azt gondolta, hogy most jól meg kell rúgja, ezért rúgta mellé” – mesélt a Vécseivel vívott párbajáról Hindrich, és azt is elárulta, hogy a mérkőzés után Böde Dániel kissé letolta, amiért ápolást kért a magyar támadó belépője után. „De gratuláltam neki a karrierjéhez” – idézte fel a rövid párbeszédet a lefújás után több paksi játékossal is elbeszélgető kolozsvári kapus.

A szezon során először pályára lépő tavalyi román gólkirálynak, Louis Munteanunak alig tíz perc kellett, hogy megszerezze karrierje első gólját az európai kupákban. „Örülök a nagyszerű visszatérésnek és a csapat győzelmének, de a legfontosabb, amit az edzőnk, Dan Petrescu is imád, hogy nem kaptunk gólt. Az első félidőben látszott, hogy a Paks is jó csapat, de nem voltak jobbak nálunk” – mondta a mérkőzés után Munteanu, aki valamennyi esetleges átigazolására vonatkozó kérdést elhárította. Román sajtóértesülések szerint a CFR vezetése a napokban a Dinamo Zagreb 7,5, illetve a Sevilla 10 millió eurós ajánlatát is elutasította, Ioan Varga, a klub főrészvényese továbbra is csupán 15 millió feletti összegért válna meg a csapat sztárjától.

A kolozsváriak boldogságát azonban beárnyékolták Lindon Emmerllahu és Mohamed Kamara súlyos sérülései, még az találkozó első negyedórájában. Egyik játékos sem tudott saját lábán lemenni a pályáról, az első hírek szerint a libériai Kamara, szárkapocscsont-törést szenvedett és legalább négy hónapra kidőlt. A koszovói Emerllahu sérüléséről egyelőre nem adott ki részletes tájékoztatást a klub.

A román sajtó szerint egyértelműen Vécsei Bálint kétszer is kihagyott büntetője volt a mérkőzés kulcsjelenete.

A Gazeta Sporturilor szerint a CFR simán jutott tovább, de a Wes Anderson-filmek forgatókönyvét idéző tizenegyes után az addigiaknál jobban tisztelte ellenfelét. A Prosport szerint a zuhogó eső szerencsét hozott a kolozsvári csapatnak, Vécsei pedig még az örökké komor Dan Petrescu edző arcára is mosolyt csalt. A We Love Sport is Vécseinek köszöni meg, magyarul és románul egyaránt, a CFR továbbjutását, amely a portál szerint nem volt olyan egyszerű, mint az eredmény mutatja.

Az erdélyi magyar honlapok is a másodjára is kimaradt tizenegyest emelik ki a mérkőzésből, a Bihari Napló „Vécsei elásta a Paks esélyeit Kolozsváron” címmel számol be a találkozóról, míg a Székelyhon szerint a kettős hibázás végképp megtörte a vendégcsapatot.