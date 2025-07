Gól nélküli döntetlent játszott a Paks a Kolozsvárral az Európa-liga-selejtezőn

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PAKSI FC (magyar)–FC CFR 1907 CLUJ (romániai) 0–0

Paks, Paksi FC Stadion, 4902 néző. Vezette: Pavle Ilics (Szlobodan Pavlovics, Uros Radovanovics) – szerbek

Paks: Kovácsik – Lenzsér (Kinyik, 65.), Vas G. (Szabó J., 89.), Vécsei – Hinora, Papp K., Windecker, Balogh B., Zeke – Haraszti (Hahn, 73.) – Tóth B. (Böde, 73.). Vezetőedző: Bognár György

CFR: Hindrich – Abeid (Bosec, 83.), Bolgado, Ilie, Camora – Muhar (Fica, 64.), Emerllahu, Korenica – Nkololo (Postolachi, 73.), Gjorgjievszki (Samaka, 73.), Kamara (Djokovic, 83.). Vezetőedző: Dan Petrescu

A visszavágót július 17-én rendezik meg Kolozsváron.

Az andorrai Santa Coloma, a norvég Tromsö, a skót Hearts, a román Corvinul, a ciprusi AEK Larnaca, a montenegrói Mornar és a cseh Mladá Boleslav után a romániai CFR a nyolcadik csapat, amellyel a Paksi FC nemzetközi mérkőzést játszott – immár ötödször az Európa-liga keretein belül. A két klub múltjában markáns különbség, hogy amíg a paksiak harmadik alkalommal méretik meg magukat az európai porondon, a kolozsvári csapat már ötször eljutott a csoportkörbe: háromszor a Bajnokok Ligájában (2008–2009, 2010–2011, 2012–2013), egyszer-egyszer pedig az Európa-ligában (2019–2020) és a Konferencialigában (2022–2023). Ez utóbbiban a CFR tavaly éppúgy a rájátszásig jutott, mint a Paks, ám ott elbukott a ciprusi Pafosz ellen.

Egy nappal a találkozó előtt még az volt a hír, hogy a vendégek legértékesebb játékosa, a tavaly nyáron a Fiorentinától csaknem két és fél millió euróért megvett Louis Munteanu annak ellenére pályára léphet, hogy szinte a teljes felkészülést kihagyta (az U21-es válogatottal a szlovákiai Európa-bajokságon vett részt), ám végül el sem jött Paksra. Vele ellentétben a kezdő tizenegyben szerepelt Hindrich Ottó, aki 2022–2023-ban a Kisvárda kapusa volt, és kétszer is védett Pakson. Az első alkalommal, 2022 augusztusában 3–1-es győzelemnek örülhetett (akkor még Waltner Róbert volt a hazaiak vezetőedzője), 2023 áprilisában pedig csapatával 2–0-ra kikapott az akkor már Bognár György irányította tolnaiaktól.

Ádám Martin sérülés miatt nem játszhatott a mérkőzésen (Fotó: Török Attila)

Az első pillanattól látszott, a CFR játékosai labdabiztosak, már a hatodik percben jött az első nagy vendéglehetőség, a bal oldali szöglet után Matei Ilie hat méterről szerencsére a bal sarok mellé fejelt. A labda az első tíz percben csak pillanatokra volt a paksiaknál, és bár Kovácsik Ádámnak nem kellett védenie, egyértelmű volt a kolozsvári csapat fölénye. Ne feledjük, egy évvel korábban a Corvinul ellen már a kilencedik percben gólt kapott a Magyar Kupa-győztes, félidőben 2–0-s hátrányban volt, és mintha nem tudták volna a játékosok, hogy nem egy meccsen kell kiharcolni a továbbjutást, bele is szaladtak a késbe, 4–0 lett a vége. Tegyük hozzá, akkor a Corvinul messze nem futballozott akkora fölényben, mint csütörtök este a CFR, talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk: amióta Bognár György ül a paksiak kispadján, az együttes még nem játszott ennyire alárendelt szerepet. Meriton Korenica 17 méterről alig lőtt fölé, majd Balogh Balázs jobb oldali szöglete után a labda ide-oda pattogott a vendégek öt és felesén belül, ám fel tudtak szabadítani. A 37. percben Haraszti Zsolt leheletfinom csellel a felezővonalról indulva elfutott a bal szélen, 18 méterről lőtt, bár a bal sarok mellé, járt a taps az akcióért.

(Fotó: Török Attila)

A szünetben egyik vezetőedző sem változtatott, aztán az ötvenedik percben kialakult egy vendéglehetőség: Camora a bal oldalról laposan lőtte a kapu elé a labdát, Mohammed Kamara pedig centiméterekkel késett csak le. Három perccel később Kamara éles szögből az öt és feles sarkának közeléből lőhetett, Kovácsik Ádám azonban bravúrral hárított. Jött egy nagy hazai esély, Haraszti Zsolt 18 méterről középről végezhetett el szabadrúgást, bal sarokba tartó labdáját azonban Hindrich Ottó biztosan védte. Lenzsér Bence sérülése miatt kényszerből kellett cserélnie Bognár Györgynek, nem sokkal később aztán Hahn János és Böde Dániel is érkezett, ami jelezte, a Paks nem csak kibekkelni akarja a meccset. Élményszámba ment, ahogyan az előző idény gólkirálya a 78. percben megtartotta a labdát és indított, és azért a kapáslövésért is járt a taps, amelyet jó huszonöt méterről vállalt be. Noha a játékvezető hat percet is hosszabbított, helyzet már egyik kapu előtt sem adódott, a Paks nagyot küzdve értékes döntetlent játszott az európai porondon tapasztalt riválisával.

Egy biztos: a jövő heti visszavágó pokolian nehéznek ígérkezik. 0–0