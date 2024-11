Először nyert az MU az El-ben; hibátlan maradt a Lazio; Mourinhóék kikaptak Hollandiában

MU–PAOK

Többet birtokolta a Ruud van Nistelrooy által irányított Manchester United a labdát az első félidőben, azonban a mezőnyfölény meddőnek bizonyult. Alejandro Garnacho szerezhetett volna gólt a mérkőzés elején, illetve Amad Diallo kaphatott volna tizenegyest, de ezt leszámítva a „vörös ördögök” nem voltak veszélyesek a görögök kapujára. A PAOK sem kockáztatott túl sokat, ám a játékrész vége felé Mady Camara 16 méterről a léc alá bombázhatott volna, azonban André Onana a kapu fölé tolta a labdát.

A szünet után góllal nyitott az MU, Bruno Fernandes tekert remekül középre, Diallo fejese pedig behullott a jobb alsó sarokba. Gyorsan visszaállhatott volna a döntetlen, de Andrija Zsivkovics nagy helyzetben jócskán a kapu mellé lőtt, majd Diallo növelhette volna a hazai előnyt, ám Dominik Kotarski ezúttal hárított. Ráült az angol csapat az eredményre, Tarik Tiszudali azonban ziccerben gyengén lőtt, így nem fázott rá a manchesteri együttes arra, hogy visszaállt. Végül Diallo a 77. percben eldöntötte a meccset, labdát szerzett az ellenfél térfelének közepén, majd 17 méterről félmagasan a kapu jobb oldalába lőtt. A hajrá már olyan sok izgalmat nem tartogatott, a lényeg, hogy három döntetlen után először nyert az MU, s immár hat pontja van. 2–0

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

Az Ajax a 14. percben gólt szerzett, Bertrand Traoré passzolt az üres kapuba, akinek Brian Brobbey csinálta meg a helyzetet. Elad Madmon majdnem egyenlített öt perccel később, ám lesről talált be, majd növelte előnyét a holland csapat: Kenneth Taylor csodás összejáték után 13 méterről passzolt a jobb alsóba. A 39. percben pedig megszületett a hazaiak harmadik gólja – Mika Godts bevágta a bal alsóba a labdát. Még Brobbey és Kian Fitz-Jim is bevette az izraeliek kapuját – kiütés, s így a Maccabi Tel-Aviv elszenvedte a negyedik vereségét is az El-ben (5–0). A Lazio a találkozó elején lesgólt szerzett Valentín Castellanosnak köszönhetően, az első félidő végén viszont ténylegesen megszerezte a vezetést: Alessio Romagnoli egy szöglet után fejelt gólt. A második játékrész közepén egyenlített a Porto, Stephen Eustáquio 14 méterről lőtt a jobb alsóba. A római csapat próbálkozott, hogy mégis megnyerje a meccset, és végül a hajrában Pedro betalált, így hibátlanok maradtak az olaszok (2–1).

Nagy fölényben játszott a Fenerbahce az AZ Alkmaar otthonában, de nem tudott betalálni az első 45 percben. A második félidőben pedig a hollandok szereztek gólt, Troy Parrott löbbölése után Ro-Zangelo Daal kibújt a védők közül, és ellőtte a kapus mellett a labdát. Gyorsan jöhetett volna a válasz, ám Juszef en-Nesziri gyenge tizenegyesét megfogta Rome-Jayden Owusu-Oduro. Pár perccel később viszont javította hibáját a marokkói válogatott támadó, fejjel vette be a hazaiak kapuját. Sokáig nem örülhettek José Mourinhóék, mert öt perccel később Kees Smit egy szép összjáték és egy pimasz csel után betalált. A hajrában Denso Kasius megrúgta az AZ harmadik gólját, így a Fener először kapott ki a megújított Európa-ligában (3–1).

Szép támadás végén Prince Kwabena Adu lőtt a jobb alsóba a mérkőzés elején, de ebben Álex Remiro is benne volt, mert a rövidbe kapta a gólt. A Real Sociedad a 35. percben egyenlített, Orri Óskarsson fejjel vette be a Viktoria Plzen kapuját. A baszk fölény ellenére a végjátékban a csehek szerezték meg a győztes gólt: Lukás Kalvach 21 méterről lőtt, a labda megpattant Daniel Vasulín lábán, ez pedig három pontot ért (2–1). Sokkal közelebb állt a Hoffenheim a vezetés megszerzéséhez az első félidőben, de ami 45 perc alatt nem sikerült, az a szünet után másfél perc alatt igen: Valentin Gendrey talált be. Összekapta magát a Lyon, és a 66. percben egyenlített, miután Abner Vinícius egy lecsorgót a kapuba vágott. A mérkőzés ráadása hozott még egy gólváltást, előbb Alexandre Lacazette szerzett vezetést a franciáknak, de két percre rá Umut Tohumcu egalizált (2–2). Az eddig százszázalékos Anderlecht a 21. percben Kasper Dolberg révén úgy tűnt, előnybe került, de végül les miatt nem adták meg a találatot. Végül a belgák Mario Stroeykens góljával a 86. percben megszerezték a vezetést, de nem tudták megnyerni a mérkőzést, mert a 96. percben Moussa N'Diaye nagyon peches öngóljával egyenlített az RFS (1–1).

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Manchester United (angol)–PAOK (görög) 2–0 (A. Diallo 50., 77.)

Ajax (holland)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 5–0 (B. Traoré 14., K. Taylor 27., Godts 39., Brobbey 61., Fitz-Jim 69.)

Lazio (olasz)–Porto (portugál) 2–1 (Romagnoli 45+5., Pedro 90+2., ill. Eustáquio 66.)

AZ Alkmaar (holland)–Fenerbahce (török) 3–1 (Daal 59., Smit 75., Kasius 87., ill. En-Nesziri 70.)

Viktoria Plzen (cseh)–Real Sociedad (spanyol) 2–1 (Adu 13., Kalvach 90., ill. Óskarsson 35.)

Hoffenheim (német)–Olympique Lyon (francia) 2–2 (Gendrey 47., Tohumcu 90+6., ill. Abner 66., Lacazette 90+4.)

RFS (lett)–Anderlecht (belga) 1–1 (N'Diaye 90+6. – öngól, ill. Stroeykens 86.)

Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencvárosi TC 0–4 (Varga B. 54., 67., Zachariassen 56., Saldanha 76.)

Kiállítva: Dubincsak (17., Kijev)

Korábban

Eintracht Frankfurt (német)–Slavia Praha (cseh) 1–0 (Marmus 53.)

Olympiakosz (görög)–Rangers (skót) 1–1 (El-Kabi 56., ill. Dessers 64.)

Galatasaray (török)–Tottenham Hotspur (angol) 3–2 (Akgün 6., Osimhen 31., 39., ill. Lankshear 18., Solanke 69.)

Kiállítva: Lankshear (60.)

Bodö/Glimt (norvég)–Qarabag (azeri) 1–2 (Berg 41., ill. Bayramov 22., Zoubir 69.)

Union Saint-Gilloise (belga)–Roma (olasz) 1–1 (K. Mac Allister 77., ill. G. Mancini 62.)

Ludogorec (bolgár)–Athletic Bilbao (spanyol) 1–2 (E. Marcus 20., ill. I. Williams 73., Serrano 74.)

Nice (francia)–Twente (holland) 2–2 (Boga 66., Cho 88., ill. D. Rots 8., Lammers 60.)

Kiállítva: S. Diop (70.), ill. Van Rooij (90.)

FCSB (román)–Midtjylland (dán) 2–0 (Tanase 16., Birligea 46.)

Elfsborg (svéd)–Braga (portugál) 1–1 (Holten 84., ill. Ouma 67. – öngól)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Besiktas (török)–Malmö (svéd) 2–1 (Muci 76., Kilicsoy 85., ill. Rieks 90+3.)