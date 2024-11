Ötgólos meccsen verte meg a Galatasaray a Spurst; a Bilbao másfél perc alatt fordított vendégként

GALATASARAY–TOTTENHAM

Sallai Roland nélkül lépett pályára a Galatasaray – a késői átigazolás miatt a török csapat nem tudta benevezni a magyar válogatott támadót az Európa-liga alapszakaszára –, de így is gyorsan vezetést szerzett: a 6. percben Yunus Akgün 20 méterről bombázott a bal felsőbe. Viszonylag hamar válaszolt a londoni együttes: Archie Gray mélységi indítása után Brennan Johnson kapta a labdát a védelem vonala mögött, helyzetbe hozta Will Lanksheart, akinek csak az üres kapuba kellett passzolnia. A folytatásban ismét az isztambuliak támadtak és veszélyeztettek, Victor Osimhen és Dries Mertens is kihagyott egy-egy helyzetet. Majd Osimhen lőtt egy lesgólt, pár percre rá viszont érvényes találatot szerzett. Ezt követően a nigériai csatár kihagyott egy ziccert, ám egy perccel később Mertens beadására jól érkezett, és hét méterről a bal alsóba lőtt.

A Tottenhamnek a mérkőzést megelőzően egyszer találtak be az El-ben – a Ferencváros –, de a vendégek védelme ezúttal az első félidei három kapott gól után sem szedte össze magát. A szünet után több gólt is lőhetett volna a Galatasaray, azonban a londoniak blokkjai jó helyen voltak, így nem nőtt tovább a különbség. Osimhen is közel járt hozzá, hogy megszerezze a harmadik találatát, ám a lövését lábbal védte Fraser Forster. Aztán emberhátrányba került a vendégcsapat, a gólszerző Lankshear megrúgta hátulról Gabriel Sarát, amiért megkapta a második sárga lapját. Tíz emberrel mégis szépített a Spurs, Pedro Porro centerezése után Dominic Solanke sarokkal talált be. Nagyon nyomott a hajrában a Tottenham, miközben a hazaiak kontrázhattak – Mauro Icardi csak lesről szerzett gólt –, csakhogy mindkét oldalon kimaradtak a lehetőségek, így maradt a 3–2.

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A Slavia Praha egy félidőn át tartotta magát, de a szünet után előnybe került az Eintracht Frankfurt. A német csapat idei gólfelelőse, Omar Marmus parádés szabadrúgásgólt szerzett, 22 méterről a jobb felsőbe tekert, a labda a lécről vágódott a gólvonal mögé – a kapus mozdulni sem tudott rá. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy a németek megszerezzék a három pontot (1–0). Az első félidő nem hozott gólt Pireuszban, a szünet után viszont felgyorsultak az események. Ajub el-Kabi 10 méterről lőtt gyönyörűen a bal felsőbe, de csak pár percig vezetett az Olympiakosz, mivel Cyriel Dessers kihasználta a hazai védelem megingását, 14 méterről a jobb alsóba lőtt, ezzel egy pontot elvitt Görögországból a Rangers (1–1).

Toral Bayramov 25 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felsőbe, így 22 perc után előnybe került a Qarabag. Szűk 20 percig tartotta az előnyét, ezt követően Patrick Berg egy szöglet után közelről lőtt a kapuba, vagyis egalizált a Bodö/Glimt. A második félidőben ismét az azeriek szereztek vezetést, Abdellah Zoubir 14 méterről talált be, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet, három vereség után javítottak, s elléptek az utolsó helyről (1–2). A 62. percben Gianluca Mancini a rosszul kimozduló kapus mellett fejelt a hálóba, így szerzett vezetést a Roma. Negyedórán át vezettek az olaszok, ekkor Kevin Mac Allister egy szöglet után fejelt a kapuba, így az Union SG egy pontot otthon tartott (1–1).

A Ludogorec megszerezte az első gólját az El mostani kiírásában, a 20. percben ugyanis Erick Marcus 20 méterről, kapásból kilőtte a kapu bal oldalát. A második félidőben szűk másfél perc leforgása alatt fordított az Athletic. Előbb Inaki Williams hat méterről vette be a kaput, majd 80 másodperc múlva Nico Serrano nyolc méterről lőtt gólt, így 2–1-re nyert, s immár 10 pontos a Bilbao.

Első győzelmére hajtott a Twente, és ehhez jól kezdte a mérkőzést, mivel Daan Rots lőtt Youri Regeer lekészítése után 11 méterről a jobb alsóba. A 60. percben jött az újabb holland gól, Sam Lammers hét méterről talált a rövidbe, a kapus csak beleütni tudott, kiütni nem. Szépített azonban a Nice Jérémie Boga kapufás góljával, ám négy percre rá megfogyatkozott, Szofian Diop hátulról rátalpalt Regeer lábára, így egyből pirosat kapott. A hajrában így is egyenlítettek a franciák, Jonathan Clauss jobb oldali beadása után Mohamed-Ali Cho közelről bevágta a kapuba a labdát. Még a vendégeknél is villant a piros, Bart van Rooij második sárgával állt ki, az eredmény viszont már nem változott (2–2).

Az FCSB bő negyedóra után előnybe került, Florin Tanase 17 méterről végzett el szabadrúgást, a labda megpattant a sorfalon, így vágódott védhetetlenül a kapu bal oldalába. A második félidő elején 7 másodperc után újabb gólt kapott a Midtjylland, nem is akármilyet: Elías Ólafssonnak hazapasszolták a labdát, a kapus pedig belerúgta Daniel Birligeába, a labda a kapu felé pattogott, a román utánafutott, és néhány méterről mellkassal tette be az üres kapuba. Megtartotta előnyét a bukaresti együttes, így a harmadik győzelmét aratta (2–0). A hárompontosok csatáján Timothy Ouma öngóljával a Braga megszerezte a vezetést az Elfsborg otthonában. A portugálok viszont nem tudták megőrizni az előnyüket, a 84. percben Emil Holten érkezett Gottfrid Rapp bepasszára, és közelről a kapuba passzolt, így pedig 1–1-gyel zárult a mérkőzés.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt (német)–Slavia Praha (cseh) 1–0 (Marmus 53.)

Olympiakosz (görög)–Rangers (skót) 1–1 (El-Kabi 56., ill. Dessers 64.)

Galatasaray (török)–Tottenham Hotspur (angol) 3–2 (Akgün 6., Osimhen 31., 39., ill. Lankshear 18., Solanke 69.)

Kiállítva: Lankshear (60., Tottenham)

Bodö/Glimt (norvég)–Qarabag (azeri) 1–2 (Berg 41., ill. Bayramov 22., Zoubir 69.)

Union Saint-Gilloise (belga)–Roma (olasz) 1–1 (K. Mac Allister 77., ill. G. Mancini 62.)

Ludogorec (bolgár)–Athletic Bilbao (spanyol) 1–2 (E. Marcus 20., ill. I. Williams 73., Serrano 74.)

Nice (francia)–Twente (holland) 2–2 (Boga 66., Cho 88., ill. Rots 8., Lammers 60.)

Kiállítva: Sz. Diop (70.), ill. Van Rooij (90.)

FCSB (román)–Midtjylland (dán) 2–0 (Tanase 16., Birligea 46.)

Elfsborg (svéd)–Braga (portugál) 1–1 (Holten 84., ill. Ouma 67. – öngól)

Később

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencvárosi TC, Hamburg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester United (angol)–PAOK (görög)

21.00: Ajax (holland)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Lazio (olasz)–Porto (portugál)

21.00: AZ Alkmaar (holland)–Fenerbahce (török)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Hoffenheim (német)–Olympique Lyon (francia)

21.00: RFS (lett)–Anderlecht (belga)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Besiktas (török)–Malmö (svéd) 2–1 (Muci 76., Kilicsoy 85., ill. Rieks 90+3.)