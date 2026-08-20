Nemzeti Sportrádió

Várkonyiék nyertek a Twente ellen; a Getafe emberhátrányban verte meg a Partizant a Kl-playoffban

M. B.M. B.
2026.08.20. 23:15
Várkonyi Bence végigjátszotta a hollandiai összecsapást (Fotó: Getty Images)
Címkék
Partizan Beograd Twente Konferencialiga Várkonyi Bence Qarabag Getafe
Tovább dübörgött a nagyüzem a labdarúgó Konferencialigában, ezúttal a playoffkör odavágóira került sor csütörtökön.

A Várkonyi Bencét végig a soraiban tudó Qarabag fontos lépést tett a továbbjutás felé azzal, hogy a korábban a Ferencvárosban is megforduló Kady Borges góljával 1–0-ra nyert az El-ben pont az FTC-vel szemben alulmaradó Twente vendégeként. Eközben a Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien a skót ezüstérmes Hearts otthonában ikszelt.

A sorozatba ebben a selejtezőkörben beszálló topligás együttesek közül elsőként a Brighton és az Atalanta lépett pályára, de mindkét gárda részéről csak gól nélküli döntetlenre futotta – az angolok a Tromsö vendégeként, az olaszok odahaza ikszeltek a Hapoel Tel-Avivval. A Freiburg már a második percben hátrányba került a Motherwell otthonában, de a németek a duplázó Matthias Ginter vezérletével fordítani tudtak, és behúzták a meccset.

A Monaco ötgólos meccsen nyert a Górnik Zabrze vendégeként, míg a Getafe 1–1-es állásnál emberhátrányba került a Partizan Beograd ellen, de ennek dacára a hajrában három perc alatt kétszer is betalált, lerendezve a mérkőzést.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
Inter Turku (finn)–FC Köbenhavn (dán) 0–0
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Larne (északír) 0–2
Tromsö (norvég)–Brighton (angol) 0–0
Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát) 2–0
Nordsjaelland (dán)–St. Gallen (svájci) 1–0
KÍ Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett) 0–0
PAOK (görög)Brann (norvég) 1–1
Górnik Zabrze (lengyel)Monaco (francia) 2–3
Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai) 1–3
Drita (koszovói)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) 2–2
Twente (holland)–Qarabag (azeri) 0–1
Sion (svájci)–Ajax (holland) 2–4
Motherwell (skót)–Freiburg (német) 1–3
Panathinaikosz (görög)Hradec Králové (cseh) 2–2
Gent (belga)–Hibernian (skót) 2–2
Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 0–0
Lugano (svájci)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 2–1
Hearts (skót)SK Rapid (osztrák) 2–2
Rangers (skót)–Jablonec (cseh) 1–0
Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel) 2–2
Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi) 1–1
Braga (portugál)–Austria Wien (osztrák) 2–0
Getafe (spanyol)–Partizan (szerb) 3–1
Shamrock Rovers (ír)–KuPS (finn) 1–1

 

Partizan Beograd Twente Konferencialiga Várkonyi Bence Qarabag Getafe
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