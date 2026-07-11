Sohasem fordítana hátat a Lokinak: 70 éves „a Herczeg Bandi”
– Tizennégy évesen, 1970-ben kezdett futballozni a Debreceni Sportiskolában, és abban az évben világbajnokságot rendeztek – emlékszik rá?
– Hogyne emlékeznék! Egyik legnagyobb élményem, mert a televízióban már lehetett látni a meccseket, az olaszok hosszabbításban elért négy hármas győzelme a nyugatnémetek ellen feledhetetlen. S ha már arról a mexikói tornáról beszélünk, akkor a brazilokat említeném: Pelével, Tostaóval, Gérsonnal álomcsapatuk volt.
– Játékosként 1974 és 1979 között a Debrecenben futballozott, 1979-ből NB II-es bajnoknak mondhatja magát. A csapat az 1979–1980-as idényben a tizennyolc csapatos első osztályú bajnokságban az NB I-ben tizenötödik lett, ön viszont nem mutatkozott be az élvonalban. Miért?
– Ennek több oka is volt. Mint mindenki, én is az élvonalbeli szereplésre vágytam, ám 1979 februárjában behívtak katonának. Nem lehetett megúszni, addig halaszthattam, de akkor már nem volt kibúvó. A mezőtúri Honvéd Szabó Lajos SE játékosa lettem, s a katonacsapat a második vonalban szerepelt. Sajnos ott ismét megsérültem és meg kellett műteni a térdemet. Ez alapvetően befolyásolta a további pályafutásomat, és úgy éreztem, hogy valami hiányzott belőlem, hogy NB I-es játékos legyek.
– Ahogyan játékoskori pályafutása, úgy edzői karrierje is a Debreceni Sportiskolában kezdődött 1988-ban. Eleve tervezte, hogy tréner lesz, vagy csak úgy jött az ihlet?
– Aktív futballistaként is mindig érdekelt a szakma. Csapattársammal, Kiss Lászlóval – aki kiváló újságíró lett, a Nemzeti Sportnál Várkonyi Sándor mellett a labdarúgórovat helyettes vezetője volt – jelentkeztünk edzői kurzusra. Amikor aztán korábbi trénerem, Csende Sándor hívott, igent mondtam a DSI hívására. Tetszett a gyerekekkel való foglalkozás, úgy éreztem, megtalálom velük a hangot. Az, hogy bajnokságot nyertünk az U17-es korosztállyal, csak megerősítette az elhivatottságomat.
– Ráadásul az év utánpótlásedzője lett.
– Igen, de nem csupán az utánpótlásban tevékenykedtem, Garamvölgyi Lajos hívott maga mellé pályaedzőnek 1994-ben. Felelősségteljes munka volt, mert először kerültem a „nagyokhoz”. Mellette dolgozni óriási megtiszteltetést jelentett, és sokat tanultam a felnőttfutballról.
– Vezetőedzőként először az 1997–1998-as évadban ült le a kispadra: hogyan emlékszik vissza arra az időszakra?
– Dunai Antalt váltottam 1997 tavaszán. Eleinte minden jól sült el, az Intertotó-kupában derekasan állta a sarat a csapat, tíz mérkőzésből ötöt megnyertünk, háromszor döntetlent játszottunk, és csupán két vereséget szenvedtünk. A fehérorosz bajnok Dnyepr Mogiljev ellen kettős győzelemmel jutottunk tovább, a következő fordulóban a cseh Hradec Královét ütöttük ki, majd a német Hansa Rostockkal szemben a Debrecenben elért egy egy után Németországban kettő egyre győztünk. A lengyel Ruch Chorzów ellen nem sikerült a továbbjutás az UEFA-kupában.
– A sikerek után gyenge periódus következett, 1998 októberében lemondott, visszatért az utánpótláshoz, ráadásul a klubnál voltak anyagi gondok is…
– Nem éreztem gyenge periódusnak azt az időszakot sem. Több oka is volt a hullámzó szereplésnek: a játékosok valóban hónapokig nem kaptak fizetést, Sándor Tamás az FC Torinóba, Madar Csaba az MTK-ba igazolt, márpedig két meghatározó labdarúgóról volt szó, őket nem tudtuk pótolni, és akkor tapasztalatlan edzőként túl sok fiatalt akartam játszatni.
– Idővel Supka Attila mellett újra a nagycsapat következett, és 2005-ben részese lehetett a DVSC első bajnoki címének.
– Ebbe most is beleborzongok! Nem lehet szavakkal kifejezni. A Kossuth téren negyvenezer ember ünnepelt velünk. A Loki egyet jelent a várossal, a debreceni emberekkel.
– Érkezett a cseh Miroslav Beránek – ön ugyebár akkor is pályaedzőként tevékenykedett –, és futballberkekben az a hír járta, hogy Debrecenben nehezen fogadják el a városba távolról érkezőt, kis túlzással, mire megtanulják az utat a Nagytemplomtól a Nagyerdei Stadionig, már mehet is… Mi lehet ennek az oka?
– Őszintén mondom, hogy nem tudom a választ. Mondják, Debrecenben nyakas népség él, úgyhogy fogadjuk el ezt. Viszont, akit befogad a város, azt nagyon megbecsüli.
– Amikor 2007-ben ön lett a vezetőedző, páratlan periódus kezdődött, bajnoki címek, kupasikerek. Milyen érzés volt akkoriban a Lokit edzeni?
– Az első periódusom a kilencvenes évek második felében felemásra sikerült, és mivel érzékeny ember vagyok, megviselt a kritika is, felálltam. A tulajdonos, Szima Gábor rendre azzal keresett meg: „Bandi, neked kell dolgozni az első csapattal!” Nagyon nehezen szántam rá magam, hogy újra vezetőedző legyek, ám amikor jöttek a sikerek, tudtam, jól döntöttem.
– Mi a legszebb emléke a Bajnokok Ligája 2009-es csoportköréből?
– Az odavezető út, az, hogy hat selejtezős meccsből ötöt megnyertünk. A Levszki Szófia elleni összecsapás vízválasztónak bizonyult. Különösen a kinti, első mérkőzés. Bodnár László bombagólja megadta az alaphangot, Czvitkovics Péter lövésével pedig egy egy után megszereztük a győzelmet. A csoportkörben a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina túl nagy falat volt, ennek ellenére élmény volt ilyen csapatok ellen játszani.
– Rá egy évre, 2010-ben az Európa-liga csoportkörébe jutott a DVSC: abból a sorozatból mi maradt meg leginkább?
– A Sampdoria elleni találkozók. Már a genovai összecsapáson is „csak” tizenegyessel kaptunk ki, itthon pedig kettő nullára legyőztük az olaszokat. Abban az évben ráadásul bajnokságot, Magyar Kupát, Ligakupát és Szuperkupát nyertünk.
– Soha nem érezte úgy, hogy visszalép, amikor a profik után az utánpótláshoz került?
– Egyáltalán nem tartottam visszalépésnek, már csak azért sem, mert mindig párhuzamosan végeztem a munkámat a fiataloknál. Ha felálltam a kispadról, az az én döntésem volt, nem más állított fel. Amikor 2010-ben lejárt a hároméves szerződésem, én döntöttem, hogy nem csinálom tovább. Leonel Pontes után 2017-ben lettem újra vezetőedző. Arra az időszakra azért vagyok büszke, mert sok helyi kötődésű játékost építettünk be a csapatba, akikkel harmadik helyezést értünk el 2019-ben. Öröm volt, hogy újra nemzetközi kupában szerepeltünk.
– Felvetődött valaha is, hogy a DVSC-n kívül leül más együttes kispadjára?
– Voltak megkeresések, de sosem tudtam elképzelni, hogy elköltözzek Debrecenből. Csak a Loki! Tény, ebben az is közrejátszott, hogy már háromévesen elvesztettem az édesapámat, anyukám nevelt fel, amiért örök hálával tartozom neki, ezért sem hagyhattam egyedül.
– Szóba került önnel kapcsolatban a szövetségi kapitányi poszt?
– Igen, 2017-ben érkezett megkeresés, de nem vállaltam el.
– Hogyan telnek mostanság a napjai?
– Aktívan! Rendszeresen járok ki az akadémiára. Sajnos a teniszről le kellett mondanom a térdem miatt, maradt az intenzív gyaloglás és a konditermi foglalkozás. Labdába sajnos már régen nem rúghatok.
|Született: 1956. július 11., Gyöngyös
Sportága: labdarúgás
Klubjai játékosként: Debreceni Sportiskola (1970–1974), DVSC (1974–1979), H. Szabó Lajos SE (1979–1981), Hajdúböszörmény (1981), Hajdúszoboszló (1981–1984), Karcag (1984–1986), Hajdúszoboszló (1986–1988)
Eredménye játékosként: NB II-es bajnok (1979)
Klubjai edzőként: DSI (1988–1995), DVSC (1994–1997, pályaedző), DVSC (1997–1998, vezetőedző), olimpiai válogatott (1998–1999, pályaedző), DVSC (1999–2000, utánpótlás), Tiszaújváros (2000–2001), DVSC (2001–2004, utánpótlás), Létavértes (2001–2004), DVSC (2004–2007, pályaedző), DVSC (2007–2010, klubmenedzser), DVSC (2016, 2017; mb. vezetőedző), DVSC (2017–2019, vezetőedző)
Eredményei, elismerései: 2x magyar bajnok (2009, 2010), 2x Magyar Kupa-győztes (2008, 2010), 2x Szuperkupa-győztes (2009, 2010), Ligakupa-győztes (2010), BL-csoportkör (2009), Európa-liga-csoportkör (2010), az év edzője (2019), az év utánpótlásedzője (1995), Magyar Arany Érdemkereszt (2019), mesteredzői cím (2020)