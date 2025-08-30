Tóth Rajmund: Az idő múlásával enyhül majd a bosszúság

– Utazva és aludva egyet a bécsi mérkőzésre, milyen érzések kavarognak önben?

– Nagyjából ugyanazok, mint a lefújás után – felelte lapunk kérdésére Tóth Rajmund, aki az SK Rapid elleni, 2–0-ra elveszített és így az ETO FC kiesését eredményező visszavágó második félidejét töltötte a pályán. – Az egyik szemem sír, hogy ez most véget ért, a másik viszont nevet. Nagyon büszkék lehetünk magunkra, a stáb, a szurkolók és a város is. Nagy dolgot vittünk véghez, de fájó, hogy a siker kapujában, kilencven percre a főtáblától a még nagyobb eredmény nem jött össze… Az idő múlásával enyhül majd, de még bosszantanak a történtek.

– Az első félidőben sokszor került bajba a védelem – hogy érezte, segített a csapaton a szünet után?

– Az első negyvenöt percben folyamatosan figyeltem az ellenfelet a jobbhátvéd és a középpályások szempontjából is, hogy bárhova is tesz be Borbély Balázs, felkészülten lépjek pályára. Végül a jobb oldalon kaptam szerepet, és szerintem jól szálltam be, hamar felvettem a ritmust, hozzátettem a csapat játékához. Elégedett vagyok, de azért szeretném még fokozni a teljesítményemet.

– Játszott már ekkora, azaz huszonkét­ezres közönség előtt?

– Nem, ez volt az első alkalom.

– Nyomasztó érzés volt?

– Egyáltalán nem, sőt, a magam javára fordítottam, jó érzéssel töltött el, hogy ilyen környezetben futballozhatok. A padon ülve álmélkodva néztem, mi történik a stadionban, és örülök, hogy ez megadatott nekem.

– Visszatekintve az elmúlt hónapokra, milyen élményekkel gazdagodott?

– Sokkal többet kaptam az egésztől, mint amire számítottam. Ezek a hónapok további lendületet adhatnak a pályafutásomnak, kezdve a felkészüléstől és attól, ahogy minden részletre odafigyeltünk. Olyan impulzusokat kaptam, amilyeneket szeretnék a karrierem során még sokszor átélni, és kívánom a klubnak, hogy még számtalan ilyenben legyen része.

– Kedvenc élmény a nyáron?

– Még az NB III-as időszakban is jártam meccsekre, amikor néhány százan jöttek csak ki a stadionba, úgyhogy hatalmas élményként éltem meg a folyamatot, hogy újra rengetegen szurkoltak. A kedvenc élményem az AIK elleni hazai visszavágó, amikor sikerült felállni az első mérkőzésen összeszedett hátrányból. Nem sokan gondolták ezt, a csapaton és rajtam is sokat dobott.

– Az elmúlt hetekben többször is csereként játszott, s szinte kivétel nélkül már az első labdaérintéseitől kezdve hasznosan futballozott. Lassan visszaverekszi magát a kezdőcsapatba?

– Nem hiszem, hogy egy játékosnak kell annál több motiváció, mint hogy játsszon. Az NB I-ben kezdtem, viszont Európában kikerültem a kezdőből, és ez bosszantott. Szó sincs sértődésről, csak szerettem volna segíteni. Tudtam, ha lehetőséget kapok, akkor koncentrálnom kell arra, hogy a csapat hasznára legyek a teljesítményemmel. Szerintem ez összejött, hosszú távon pedig remélem, hogy a bajnokságban még több játékpercet kapok. Keményen dolgozom, és biztos vagyok benne, hogy ezt Borbély Balázs vezetőedző is látja majd.

– A kitűnő játék, a hat európai meccs és a veretlen bajnoki rajt tükrében lehet merészebb álmokat szövögetni?

– Reálisan, két lábbal a földön állva kell gondolkodni. Nincs pontosan meghatározott cél a helyezést illetően, eddig is az volt a csapatunk nagy előnye, hogy lépésről lépésre haladtunk, és ezúttal is ezt tudom mondani. Annak már nagyon örülnék, ha az előző bajnoki szereplésünket megismételnénk, de azért bízom benne, hogy ezt feljebb lehet még tornászni.

– Milyen lesz visszacsöppenni a megszokott kerékvágásba a heti egy mérkőzéssel?

– Őszintén szólva ez volt az első gondolatom, és nagyon elszomorít… Játékosként nincs jobb annál, ha folyamatosan játszik valaki, nagyon élveztem, hogy csütörtök-vasárnap ritmusban folyamatosan meccseken kellett helytállni. Összességében furcsa lesz visszazökkenni, a kupacsaták kivételével nem lesz hétközi meccsünk. Remélem, hogy a nézőszám nem csökken, és a szurkolók ugyanúgy kijönnek és támogatnak minket már a hét végén a Nyíregyháza ellen is. Együtt ugyanolyan különleges tetteket hajthatunk végre, mint az elmúlt időszakban.