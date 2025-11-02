TCR World Tour: Michelisz mindkét vasárnapi versenyen pontot szerzett Kínában

MÁSODIK VERSENY

Nem sokkal a bemelegítő körök előtt kezdett el esni az eső Kínában, így nedves pálya várta a mezőnyt a rajtnál. A részben fordított rajtrácsos futamot Santiago Urrutia várhatta az élről, mellőle Néstor Girolami rugaszkodhatott el. A kettős már az első kanyarban pozíciót cserélt egymással, de az uruguayi vezetése nem tartott sokáig, miután a harmadik körben vissza kellett adnia a helyet az argentinnak, hiszen úgy előzte meg korábban a vetélytársát, hogy kiszélesítette a pályát.

Nagy volt a mozgolódás hátrébb is, a harmadik rajtkockából elinduló Esteban Guerrieri küszködött a csúszós aszfalton, nem volt tapadása, és megcsúszott a harmadik kanyarnál, aminek következtében több pozíciót is vesztett. Az argentin a harmadik körben ki is ment vizes pályára alkalmas gumikért, így míg hátrább esett.

A rajt után Mikel Azcona sorolt be harmadikként, akit az egyéni összetettet vezető Ehrlacher követett, de kiélezett csata folyt a pozíciókért, amiben Girolami, Thed Björk, Aurélien Comte, illetve Wiliam Brown is részt vett. A pole-ból rajtoló argentin a csapattársával, Azoncával is összeért, a balesetben mindkét autó megsérült, és Girolami első lökhárítója leszakadt, ami szerencsétlen módon a spanyol autójának hátuljához ragadt. Azcona két körrel később a bokszutca felé volt kénytelen venni az irányt, aminek okán négy helyet is vesztett.

Urrutia ekkor már elkezdte kiépíteni az előnyét az élen Girolami előtt, míg a kettős mögé Ehrlacher zárkózott fel. Bár a vb-éllovas a nyolcadik körben előrébb kapaszkodott, hátránya már a tíz másodpercet is meghaladta. Ez a különbség ugyanakkor a tizenegyedik körben teljesen eltűnt, amikor Guerrieri megállt a pályán, és be kellett küldeni a biztonsági autót.

A korlátozás nagyjából két kört ölelt fel, amit követően Urrutia azonnal átadta a vezetést Ehrlacher-nak. Az uruguayi versenyző „kényelmes” versenye innentől óriási küzdelembe torkollott a második pozíció megtartásáért. Björk eközben Girolami ellen indított sikeres offenzívát, majd Urrutiát is megelőzte, aki több pozíciót is bukott.

A svédnek eközben az előzések után Girolamival és Azconával szemben kellett védekeznie, és előbbivel össze is ért, amit kihasználva a spanyol tört előre a második helyre. A csatához csatlakozott Michelisz és Ma is, előbbi már a futam közben 5 másodperces időbüntetést kapott, miután levágta kissé a pályát, és a sportfelügyelők úgy látták, jogtalan előnyhöz jutott. A Hyundai pilótája végül tizedikként ért célba, de a büntetés nyomán a tizenharmadik helyen rangsorolták, amit aztán a tizenkettedik pozícióra cserélt, hiszen a leintés után újabb szankciókat osztottak ki.

Míg Ehrlacher igyekezett elhúzni az élen, mögötte nagy káosz alakult ki az utolsó körökben. A győzedelmeskedő a francia mögött végül Azcona, illetve Björk szelte át a célvonalat, de a svéd utólag 5 másodperces időbüntetést kapott, így Girolami örökölte meg a helyét, míg őt negyedikként rangsorolták. Az ötödik Urrutia lett, majd Brown, Ma, Ignacio Montenegro, Sze Ho Lo, valamint Comte egészítette ki az első tízest.

HARMADIK VERSENY

Az utolsó versenyre a kínai hétvége korábbi részében szerzett pontok határozták meg a rajtsorrendet, aminek megfelelően Björk várhatta az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle az első futamon diadalmaskodó Comte rugaszkodhatott el, míg a második sorban Ehrlacher és Brown foglalhatott helyet. A harmadik soron eközben Azcona és Michelisz osztozott.

Björk megtartotta a vezetést a rajtnál, mögötte Comte és Ehrlacher csatázott egymással, de végül előbbi nemcsak megtartotta a helyét, még az első körben meg tudta előzni az élen álló svédet. Ehrlacher mögött a fantasztikusan induló Michelisz fordult el, de nem sokkal később Girolami visszajött elé, ráadásul Brown ellen kellett védekeznie. Az ausztrál pilóta keményen támadta a hyundaiost, és végül sikerült is megelőznie őt.

Michelisz ugyanakkor nem adta fel, és ellentámadást indított, miközben Azcona és Urrutia a hetedik pozícióért harcolt egymással. A négyes rövidesen teljesen egymásra esett, és a csatához Ma Csing-hua is csatlakozott. A küzdelmet a biztonsági autós szakasz akasztotta meg, amit Ignacio Montenegro idézett elő.

Az eset miatt szertefoszlott Comte előnye, de a francia magabiztosan vette az újraindítást is, és megtartotta az első helyet Björk és Ehrlacher előtt, az első ötöst Brown és Girolami zárta, míg Michelisz hatodikként folytatta. A következő körökben Brown próbált nyomást helyezni Ehrlacher-ra, míg hátrébb Michelisz sárvédőjéről szakadt le egy darab, aminek okán kissé lecsúszott az ívről, és egészen a kilencedik helyig esett hátra.

Pozíciót vesztett a magyar pilóta csapattársa, Azcona is, őt Ma előzte meg, amit követően a spanyol maga elé engedte Micheliszt. A magyar ráadásul Ma mellett is el tudott még menni, így hetedikként látta meg a kockás zászlót.

Comte 1.2 másodperccel szelte át Björk előtt a célvonalat, harmadikként Ehrlacler ért célba, majd Brown és Urrutia tette teljessé az első ötöst. A hatodik Ryan MacMilan lett, míg a top 10-et Girolami, Michelisz, Ma és Azcona zárta.

Az utolsó futamhétvégére Ehrlacher 34 pontos előnnyel érkezhet meg egyetlen állva maradt kihívója Björk előtt. Michelisz eközben a hatodik pozícióból várhatja Makaót, a magyar pilóta előtt Comte, míg mögötte Ma foglal helyet. A hármas 23 ponton belül követi egymást.

Folytatás november 13. és 16. között Makaóban.

A bajnokság állása 18 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 446 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 412 pont

3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 345 pont

4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 325 pont

5. Aurélien Comte (francia, Cupra) 286 pont

6. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 272 pont

