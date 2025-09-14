Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: argentin dobogó, és Michelisz-pontszerzés a második ausztráliai futamon

2025.09.14. 09:04
A Hyundai tarolt az ausztráliai hétvégén (Fotó: X/HMSGOfficial)
Michelisz Norbert TCR World Tour Néstor Girolami Hyundai
Néstor Girolami aratott győzelmet a TCR World Tour ausztráliai versenyhétvégéjének második futamán. Mögötte Esteban Guerrieri és Ignacio Montenegro egészítette ki a teljes argentin dobogót, míg a szombaton diadalmaskodó Michelisz Norbert kilencedik lett.

Aurélien Comte várhatta az élről a piros lámpák kialvását a részben fordított rajtrácsos második verseny előtt Ausztráliában. Mellőle Néstor Girolami rugaszkodhatott el, míg a második sorban Esteban Guerrieri és Ma Csing-hua foglalhatott helyet. A szombaton kettős győzelmet elkönyvelő Hyundai-páros eközben Michelisz Norbert, Mikel Azcona sorrendben a kilencedik-tizedik rajtkockából indulhatott. 

Girolami már az első kanyar külső ívén előzve az élre tört, és azonnal elkezdte építeni az előnyét az élen, miközben a rajtnál a második helyre visszaszoruló Comte Guerrieri ellen kényszerült védekezni. A francia a második körben aztán újabb pozíciót vesztett, s eléggé szorult helyzetbe került, amikor az őt megelőző Guerrieri példáját Ignacio Montenegro és Joshua Buchan is követni próbálta. 

A hármas össze is ért, amit kihasználva Montenegro előrelépett a harmadik pozícióba, míg Comte Buchant igyekezett maga mögött tartani, ami sikerült is neki. Ezt követően beállt a sorrend az élmezőnyben, helycsere hátrébb a hatodik-hetedik pozícióban történt a hetedik körben, amikor Thed Björk maga elé engedte az egyéni vb-összetettet vezető csapattársát, Yann Ehrlacher-t.

Pozíciócsere történt a két Hyundai között is, igaz, nem előre eltervezetten: Azcona Ma ellen indított offenzívát a tizedik körben, amivel lehetőséget teremtett Michelisz előtt. Az első futamon a győzelmet megöröklő magyar versenyző ezt ki is használta, és megelőzte a márkatársát, amivel a kilencedik helyre lépett előre. 

Az élen már nem történt változás: Girolami magabiztos győzelmet aratott a két honfitársa, Guerrieri és Montenegro előtt, ezzel teljes volt az argentin dobogó Tailem Bendben. A pole pozícióból induló Comte negyedikként szelte át a célvonalat, míg az ötödik Buchan lett, aki a helyiek közül a legelőkelőbb eredményt érte el. 

Hatodikként a bajnoki éllovas Ehrlacher szelte át a célvonalat, akinek az előnye 36 pontra csökkent a második Guerrierivel szemben. A hetedik helyen Björk ért célba, majd Ma, Michelisz, valamint Azcona zárta az első tízes sorát. 

Folytatás október 17. és 19. között Dél-Koreában. 

A bajnokság állása 11 verseny után
1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 296 pont
2. Esteban Guerreri (argentin, GOAT Racing) 260
3. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 243
4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 225
5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 198
 

 

