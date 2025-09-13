Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Michelisz 2 ezreddel nyert az első ausztráliai versenyen

2025.09.13. 10:50
Michelisz győzelemmel tért vissza a TCR World Tour pihenője után (Fotó? X/HMSGOfficial)
A Hyundai magyar versenyzője, Michelisz Norbert drámai körülmények között aratott sikert a TCR World Tour ausztráliai versenyhétvégéjének első futamán a pole pozícióból induló és a célvonalat elsőként átfutó, de 5 másodperces időbüntetést kapó Mikel Azcona előtt. A harmadik a bajnoki pontversenyt vezető Yann Ehrlacher lett.

Több mint két hónap szünet után folytatódott a TCR World Tour idei kiírása, a mezőny Európát hátrahagyva Ausztrália felé vette az irányt, ahol már napokkal a versenyhétvége előtt át kellett variálni a menetrendet a késő konténerek miatt. Amellett, hogy feszítetté vált a csapatok számára a felkészülés, és a versenyzők végül kevesebb gyakorlási lehetőséget kaptak, a három futamból egyet törölni is kellett. 

Ez azért lehet fájó pont a Hyundai, és Michelisz Norbert számára, mert a büntetősúly-rendszer ezúttal kifejezetten kedvez neki, amit a domináns időmérő is tanúsított. Mikel Azcona hét tizeddel előzte meg a magyar versenyzőt szombat hajnalban, míg a pontversenyt vezető Yann Ehrlacher lemaradása már meghaladta az egy másodpercet. A francia pilótával Joshua Buchan osztozott a második soron, míg a harmadikból Thed Björk és Ignacio Montenegro várhatta a piros lámpák kialvását a 13 körös verseny előtt Tailem Bendben. 

A rajtnál több versenyző, köztük a pole pozícióból induló Azcona is bemozdult, ami már futam közben öt másodperces időbüntetést vont maga után, így az volt a legnagyobb kérdés, hogy a startnál a második helyét megőrző Michelisznek sikerül-e elég közel maradnia a csapattársához. A spanyol hiába tett meg mindent, nem tudott elegendő előnyt kiépíteni, és végül 2.4 ezredmásodperccel Michelisz mögé sorolták vissza, így a magyar versenyző ünnepelhetett a dobogó tetején. 

Harmadikként a vb-éllovas Ehrlacher szelte át a célvonalat, aki majdnem belerondított a Hyundai kettős sikerébe, hiszen mindösszesen 8 tizeddel maradt el az egy pozíciót vesztő Azconától. Negyedikként Buchan ért célba, míg az első ötös sorát Montenegro zárta. 

A hatodik Thed Björk lett, majd Ma Csing-hua, Esteban Guerrieri, Cody Burcher, illetve Néstor Girolami tette teljessé az első tízest. Ehrlacher a harmadik helyének köszönhetően továbbra is vezeti a bajnokságot, előnye már 45 pont Guerrieri előtt. Michelisz eközben a remek ausztráliai kezdés után az ötödik helyet foglalja el, igaz, lemaradása már 92 pont. 

A versenyhétvége programja vasárnap hajnali 4 órakor rajtol el. 
 

 

