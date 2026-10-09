Márton Luana bronzérmes a párizsi Grand Prix-n

A hazai sportági szövetség honlapjának pénteki beszámolója szerint a magyar versenyző a plusz 67 kilogrammos kategóriában indult, és erőnyerő volt az első körben. A nyolcaddöntős folytatásban három menetben múlta felül szerb, majd kétszer két percben dél-koreai vetélytársát. Az elődöntőben viszont alulmaradt a kínai Hszü Lejjel szemben, aki három szoros menetben bizonyult jobbnak nála, így a magyar tekvondós bronzérmesként zárt.

A pénteki versenynapon állt pástra Bailey Kelen és Salim Sharif Gergely is, de egyikőjük sem jutott el az éremért zajló fellépésig. Előbbi a plusz 80 kilósok között a legjobb 16 közé kerülésért ausztrál riválist vert 2:0-ra, a nyolcaddöntőben azonban három menetben kikapott brit ellenfelétől, így kilencedikként végzett. Az 58 kilogrammos Salim Sharif Gergelyt dél-koreai tekvondós állította meg a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett összecsapáson két menetben.