Nemzeti Sportrádió

Márton Luana bronzérmes a párizsi Grand Prix-n

2026.10.09. 21:05
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Márton Luana (Fotó: Árvai Károly)
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tékvandó Párizs Márton Luana
A világbajnok tekvandós Márton Luana harmadik lett a párizsi Grand Prix-n.

A hazai sportági szövetség honlapjának pénteki beszámolója szerint a magyar versenyző a plusz 67 kilogrammos kategóriában indult, és erőnyerő volt az első körben. A nyolcaddöntős folytatásban három menetben múlta felül szerb, majd kétszer két percben dél-koreai vetélytársát. Az elődöntőben viszont alulmaradt a kínai Hszü Lejjel szemben, aki három szoros menetben bizonyult jobbnak nála, így a magyar tekvondós bronzérmesként zárt.

A pénteki versenynapon állt pástra Bailey Kelen és Salim Sharif Gergely is, de egyikőjük sem jutott el az éremért zajló fellépésig. Előbbi a plusz 80 kilósok között a legjobb 16 közé kerülésért ausztrál riválist vert 2:0-ra, a nyolcaddöntőben azonban három menetben kikapott brit ellenfelétől, így kilencedikként végzett. Az 58 kilogrammos Salim Sharif Gergelyt dél-koreai tekvondós állította meg a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett összecsapáson két menetben.

 

tékvandó Párizs Márton Luana
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