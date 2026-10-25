Sportlövészet: dobogón a puskás csapat az Európai Ifjúsági Ligában

A lettországi Jürmala adott otthont a sportlövő Európai Ifjúsági Liga döntőjének, melyben a magyar puskás és pisztolyos csapat is érdekelt volt.

A 10 méteres viadalon végül mindkét egységünk a harmadik helyért lőtt, és

a puskások meg is szerezték a bronzérmet.

A Ferik Csilla, Hegedüs Abigél, Baksics Dániel, Leopold Zoltán alkotta puskás csapat a bronzmérkőzésen szétlövésben

2–1-re győzte le Bosznia-Hercegovina fiataljait.

Az izgalmas fináléban előbb a Baksics Dániel, Leopold Zoltán kettős 12–6-ra nyert az Amir Memisevic, Benjamin Fazilja duó ellen (1–0), majd a Ferik Csilla, Hegedüs Abigél páros 12–8-ra kikapott a Zakira Pusina, Merima Mulahmetovic kettőstől (1–1). A szétlövésben a vegyes párosok mérkőztek meg és a Hegedüs Abigél, Leopold Zoltán kettős 12–10-re verte meg a Zakira Pusina, Amir Memisevic duót.

Korábban a csoportjukban a magyarok a svédeket 18–6-ra, a norvégokat 20–4-re, a letteket 14–10-re, az észteket 18–6-ra győzték le. Egyedül a szerbektől szenvedtek 15–9-es vereséget, így a csoportban a második helyen végeztek, és lőhettek a bronzéremért.

A bronzérmes magyar csapat Forrás: MSSZ

A Szekeres Zsófia, Németh Anna Janka, Hajdu Csongor, Gelencsér Zsombor Ákos magyar pisztolyos csapat is eljutott a bronzmérkőzésig, ott 2–0-ra kikapott a lengyelektől, és a negyedik helyen zárt. A csoportmérkőzések során szintén egy kivételével valamennyi mérkőzését megnyerte a kvartett: a spanyolokat 17–7-re, az ukránokat 13–11-re, a cseheket 16–8-ra, az észteket 17–7-re múlta felül, az olaszoktól ugyanilyen arányban kikapott.

Az Európai Ifjúsági Liga döntőjében mindkét szakágban 12-12 ország együttese versenyzett.

A megméretést két hatos csoportban kezdték a csapatok, a körmérkőzések után a két csoport első két helyezettje az aranyéremért küzdött meg egymással, a második helyezettek bronzmeccset vívtak. A pisztolyosoknál Olaszország, a puskásoknál Ukrajna sportlövői érdemelték ki az első helyet.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)