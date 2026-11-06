Sportlövő-vb: Péni István továbbjutott a selejtezőből fekvő puskában

Az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres versenyben a férfiaknál is két csoportban rendezték meg a selejtezőt, melyből 60 lövő lépett tovább. A viadal egyedüli magyarja, a légpuska vegyes csapatban szerdán negyedik helyen végzett Péni az első csoportban kapott helyet, és kereken 620 körös eredménnyel a 27. eredményt produkálta, ezzel pedig már ekkor eldőlt, hogy a szombati folytatásban is ott lehet.

Az alapversenyt szombaton közép-európai idő szerint 9 órától rendezik. A nem olimpiai számokban nem rendeznek döntőt, az alapverseny rangsorol.