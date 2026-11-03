Nem jutott döntőbe magyar versenyző férfi légpuskában a sportlövő-vb-n

A sportág első kvótaszerző versenyén az érmek mellett minden olimpiai számban, így a férfi légpuskások között is három Los Angeles-i indulási helyet osztanak ki. A kvalifikációs szabályok szerint egy nemzetből egy számban egy versenyző szerezhet kvótát a vb-n, így a 10 méteres szám indulói azzal tudattal kezdhették meg versenyeiket, hogy a fináléba jutással nagyon közel kerülhetnek a kvótához. Az esélyek alapján ugyanis előzetesen nagyon valószínűnek tűnt például, hogy a kínaiak mindhárom lövője döntős lehet.

A magyarok közül a világ- és Európa-bajnok Péni István érkezett a legjobb formában Dohába, az októberi kairói világkupa-viadalon ugyanis 634 kör feletti eredménnyel nyerte meg az alapversenyt, márpedig egy ahhoz hasonló teljesítmény a vb-n is finálét ért volna.

A 105 fős mezőnyt két részre osztották és tőlünk az elsőben a 2023-as Európai Játékok négyszeres aranyérmese, Pekler Zalán, valamint Somogyi Péter volt érdekelt. Kettőjük közül a várakozásoknak megfelelően Pekler teljesített jobban, aki a hatvan lövés során nagyon kiegyensúlyozottan, komoly hullámvölgyek nélkül lőtt. Az esztergomi puskás legerősebb tízes sorozata 105,8, a leggyengébb pedig 104.3 kör volt, s végül kifejezetten erősnek mondható, 630.8 körrel fejezte be a viadalt. Az ugyanakkor már az első csoport után látható volt, hogy ez biztosan nem lesz elég a fináléhoz. Somogyi Péter közben a mezőny hátsó felében zárt 624.7 körrel.

Ezek után jött a második csoport, melyben Péni egészen kiválóan, 106.5 körös sorozattal kezdett. Az UTE olimpiai ötödik klasszisa a második tízes szériában kicsit visszaesett (104.9), de még mindig jól állt, a harmadik sorozatban viszont több alacsony eredmény is becsúszott, s csak 103.4 kört produkált, amivel messze került a döntőtől. A folytatásban a 29 éves lövő nagyot küzdött, de be-becsúszott egy-egy gyengébb lövés, így 629.8 kört ért el, ami összesítésben a 19. helyhez volt elég.

Pekler Zalán végül az előkelő 14. helyet szerezte meg, a döntő azonban tőle is messze volt, ugyanis a kínai Csang Csang-hung 632.2 körrel végzett a nyolcadik helyen. Somogyi a 70. lett.

A mezőnyből ezúttal is kiemelkedett a kínaiak világcsúcstartója, Seng Li-hao, aki saját rekordjától mindössze hét tizeddel elmaradva, 637.2 körrel végzett az alapverseny élén. A fináléba végül három kínai, két horvát és egy-egy norvég, szlovák és francia puskás jutott be.

A fináléban szintén Seng Li-hao volt a legjobb és 254.1 körrel szerezte meg az aranyérmet. Mögötte honfitársa, Ma Sze-han és a horvát Miran Maricic végzett a második és harmadik helyen. Olimpiai kvótát országának a győztes Seng mellett Maricic és a hatodik helyen végzett szlovák Patryk Jany szerzett.

A kínaiak a csapatversenyt simán, négy kör előnnyel nyerték meg a horvátok előtt, ráadásul 1901.6 körös új világrekorddal, ami 2.6 körrel jobb az eddigi, szintén a kínaiak által tartott csúcsnál. A bronzérmet a norvégok kaparintották meg.

A Pekler, Péni, Somogyi hármas (1885.3 kör) a hetedik helyet szerezte meg a 21 triót felvonultató mezőnyben.

Az első versenynapon még a női légpuskások versenyét is megrendezik, illetve a férfi gyorstüzelő pisztoly alapversenyének első felére kerül sor. A magyar érdekeltségű nem olimpiai számok közül pedig az 50 méteres női szabadpisztolyt tartják meg.

SPORTLÖVŐ-VB

FÉRFI LÉGPUSKA

1. Seng Li-hao (Kína) 254.1 kör

2. Ma Sze-han (Kína) 253.1

3. Miran Maricic (Horvátország) 229.9

...14. Pekler Zalán 630.8 (alapversenyben)

...19. Péni István 629.8

...70. Somogyi Péter 624.7

CSAPAT

1. Kína 1901.6 kör (világcsúcs)

2. Horvátország 1897.6

3. Norvégia 1894.1

...7. Magyarország 1885,3