Női asztalitenisz Extraliga: a nagykanizsai csapatban tér vissza Póta Georgina

A 41 éves sportoló a nagykanizsai együttes közösségi oldalának tájékoztatása alapján szombaton (ma) a PTE PEAC Kalo-Méh elleni hazai mérkőzésen mutatkozik be új csapatában.

A kanizsamediahaz.hu oldal a hírrel kapcsolatban kiemelte: a szezonra története legjobb helyezését, a négyes döntő elérését tűzte ki célul a klub szakvezetése, és ennek érdekében már nyáron is magasan jegyzett játékosokat szerződtetett, most pedig egy újabb klasszissal, az ötszörös olimpikon, 13-szoros Eb-érmes Póta Georginával erősítette meg keretét.

Pótát tizenegyszer választották meg az év magyar asztaliteniszezőjének – legutóbb tavaly –, Magyarországon a Statisztika, a Budaörs, illetve az előző idényben még a Budapesti Erdért csapatában játszott.