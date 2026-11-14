Női asztalitenisz Extraliga: a nagykanizsai csapatban tér vissza Póta Georgina

2026.11.14. 12:55
Póta Georgina (Fotó: Török Attila, archív)
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Póta Georgina Nagykanizsa aztalitenisz
A kétszeres Európa-bajnok Póta Georgina a női asztalitenisz Extraligában szereplő Kanizsa Sörgyár SE csapatában folytatja karrierjét.

 

A 41 éves sportoló a nagykanizsai együttes közösségi oldalának tájékoztatása alapján szombaton (ma) a PTE PEAC Kalo-Méh elleni hazai mérkőzésen mutatkozik be új csapatában.

A kanizsamediahaz.hu oldal a hírrel kapcsolatban kiemelte: a szezonra története legjobb helyezését, a négyes döntő elérését tűzte ki célul a klub szakvezetése, és ennek érdekében már nyáron is magasan jegyzett játékosokat szerződtetett, most pedig egy újabb klasszissal, az ötszörös olimpikon, 13-szoros Eb-érmes Póta Georginával erősítette meg keretét.

Pótát tizenegyszer választották meg az év magyar asztaliteniszezőjének – legutóbb tavaly , Magyarországon a Statisztika, a Budaörs, illetve az előző idényben még a Budapesti Erdért csapatában játszott.

 

Póta Georgina Nagykanizsa aztalitenisz
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