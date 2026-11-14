Női asztalitenisz Extraliga: a nagykanizsai csapatban tér vissza Póta Georgina

A kétszeres Európa-bajnok Póta Georgina a női asztalitenisz Extraligában szereplő Kanizsa Sörgyár SE csapatában folytatja karrierjét.
A 41 éves sportoló a nagykanizsai együttes közösségi oldalának tájékoztatása alapján szombaton (ma) a PTE PEAC Kalo-Méh elleni hazai mérkőzésen mutatkozik be új csapatában.
A kanizsamediahaz.hu oldal a hírrel kapcsolatban kiemelte: a szezonra története legjobb helyezését, a négyes döntő elérését tűzte ki célul a klub szakvezetése, és ennek érdekében már nyáron is magasan jegyzett játékosokat szerződtetett, most pedig egy újabb klasszissal, az ötszörös olimpikon, 13-szoros Eb-érmes Póta Georginával erősítette meg keretét.
Pótát tizenegyszer választották meg az év magyar asztaliteniszezőjének – legutóbb tavaly –, Magyarországon a Statisztika, a Budaörs, illetve az előző idényben még a Budapesti Erdért csapatában játszott.
Legfrissebb hírek
Megérkezett a tűzoltó Kanizsára
Labdarúgó NB II
2026.10.28. 11:33
Csertői Aurél lett az NB II-es csapat új vezetőedzője
Labdarúgó NB II
2026.10.26. 14:23
Távozott az NB II-es újonc Nagykanizsa vezetőedzője
Labdarúgó NB II
2026.10.25. 11:30
Remek kontráival nyert a Kozármisleny Nagykanizsán
Labdarúgó NB II
2026.10.17. 14:55