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NB I: Újpest–Puskás Akadémia 0–0

Remek kontráival nyert a Kozármisleny Nagykanizsán

MIKÓ-BARÁTH GYÖRGYMIKÓ-BARÁTH GYÖRGY
2026.10.17. 14:55
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A piros mezes nagykanizsaiak ezúttal is jól küzdöttek, de elvesztették a kiesési rangadót (Fotó: DVTK, archív)
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NB II Nagykanizsa élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 10. forduló
A labdarúgó NB II 10. fordulójában a 12. helyéről várta az FC Nagykanizsa a sereghajtó Kozármislenyt. A találkozót jobban kezdték a dél-zalaiak, de a második félidőben Márton Gábor együttese szinte hibátlanul használta ki a helyzeteit, így mindhárom pontot elvitte az újonctól (0–3).

LABDARÚGÓ NB II
10. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA–HR RENT KOZÁRMISLENY 0–3 (0–0)
Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 900 néző. Vezette: Sipos Tamás (Holpár Gergely, Tóth Csaba János)
NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Kovács B., Horváth M., Garai – Major M. (Lőrincz B., a szünetben), Stefan (Lőrincz A., 70.) – Zsolnai, Kapornai (Varga P., 82.), Szabó Máté (Heles, 61.) – Borsos F. (Varga D., 61.). Vezetőedző: Jeney Gyula
KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Vajda R. (Debreceni Z., a szünetben), Fehér Cs., Turi – Herczeg B. – Szűcs P. (Jelena, 83.), Kocsis D., László K. (Molnár P., 83.), Kozics (Zamostny, 75.) – Geiger (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Márton Gábor
Gólszerző: Geiger (48.), László K. (61.), Szűcs P. (68.)
MESTERMÉRLEG
Jeney Gyula: – Jól kezdtük a mérkőzést, a harmincötödik perc után viszont akadtak hibáink, kértem is a szünetben, hogy ezeket javítsuk ki, mert baj lehet. Az is lett. Könnyen elkerülhető gólt kaptunk, aztán összezuhantunk, a vendégek pedig egyre bátrabbak lettek.
Márton Gábor: – Megérdemelten nyertünk. Meccsről meccsre lépegetünk előre, szeretnénk elkerülni a veszélyzónából.

ÖSSZEFOGLALÓ

Igazi alsóházi csatára volt kilátás, hiszen a hazaiak öt ponttal előzték meg a korábbi szezonokban a felsőházhoz tartozó, ám most sereghajtó Kozármislenyt. A meccset a Kanizsa irányította, főleg Zsolnai és Szabó Máté mozgott veszélyesen. Az első 45 percben a széleken több jó akciót is vezetett Jeney Gyula együttese, míg Kapornai rendre átlövésekből próbálkozott, de igazán komoly védést nem kellett bemutatnia Lékainak. A Kozármisleny kevés időt töltött a kanizsaiak térfelén, így jól jött Márton Gábor tanítványainak a szünet.

A második játékrész aztán jelentős fordulatot hozott – a 48. percben óriási védelmi hibát használt ki Geiger Bálint. Egy rosszul hazaadott labdára csapott le a mislenyiek új igazolása, majd megszerezte a vezetést csapatának. Ez érezhetően megfogta a Kanizsát, mivel ugyan többet birtokolta a labdát, de komoly helyzetig csak a csereként beszálló Lőrincz Bence jutott, azonban az egyenlítés nem sikerült. Ezt pedig a játékrész derekán két szép kontra végén megbüntették a vendégek. Előbb László Krisztián szerzett labdát, majd három gyönyörű csellel játszotta magát tisztára, és a végén is higgadt maradt, megduplázva csapata előnyét. Ez végképp padlóra küldte az újoncot, hiszen alig telt el hét perc, és Szűcs Patrik egy szép csel után kilőtte az alsó sarkot, eldöntve a találkozót. Győzelmének köszönhetően a Kozármisleny két pontra megközelítette a Kanizsát, s elmozdult az utolsó helyről. 0–3
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Nagykanizsa a mindössze egy győzelemmel továbbra is utolsó helyen álló Kozármisleny ellen. 

 

NB II Nagykanizsa élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 10. forduló
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