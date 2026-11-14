Olvasóinknál Szoboszlai mellett Styles a középpályán, Osváth a védelemben

Tóth Balázs

– Osváth Attila, Willi Orbán, Csinger Márk, Kerkez Milos –

– Vitális Milán, Schäfer András –

– Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Callum Styles –

Varga Barnabás AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPATA GRÚZIA ELLEN

Csapatösszeállító szavazásunkban 4570 voks érkezett. A kapusoknál a beérkező szavazatok 94.4 százalékát, tehát több mint 4300 szavazatot kapott Tóth Balázs, míg a második helyen Pécsi Ármin végzett (2.9 százalék).

Minden posztot nézve a legtöbb voksot Willi Orbán kapta (4463 voks, 97.7 százalék), de csak 21 szavazattal előzte meg Varga Barnabást (4442, 97.2 százalék).

Kilencven százalék fölötti szavazataránnyal került még be a csapatba Schäfer András (4198, 91.9 százalék), Sallai Roland (4365, 95.5 százalék), míg Kerkez Milos (4093, 89.6 százalék) nem sokkal maradt el a kilencvenes határtól, de 80 százalék fölötti eredménnyel került be a védelembe Csinger Márk (3792 szavazat, 83 százalék) is.

A jobbhátvéd pozíciójába Osváth Attila (2688 szavazat, 58.8 százalék) került be, a másik jelölt, Bolla Bendegúz 1575 szavazattal (34.5 százalék) ezúttal lemaradt a kezdőcsapatról.

Olvasóink a kezdőbe raknák Szoboszlai Dominikot. A válogatott csapatkapitánya minden bizonnyal a sérülése miatt végzett csak 3151 szavazattal (68.9 százalék). A mieink kezdőjét Vitális Milán (2669 voks, 58.4 százalék) és Callum Styles (2186 voks, 47.8 százalék) teszi teljessé. Ők ketten kapták a legkevesebb szavazatot a kezdőcsapatba bekerülő játékosok közül.

Damir Redzic (1845 voks, 40.4 százalék) volt a legtöbb szavazatot gyűjtő, de a kezdőbe nem kerülő játékos. Az RB Salzburg játékosa végül Marco Rossi 23 fős meccskeretébe sem került be.

KAPUSOK

MEZŐNYJÁTÉKOSOK

A NEMZETI SPORT ERRE A KEZDŐCSAPATRA SZÁMÍT

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

Szombat, 18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)

Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Pető Milán (Paksi FC), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Urblík József (Vasas FC), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szendrei Ákos (Debreceni VSC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A GRÚZ VÁLOGATOTT 23 FŐS MECCSKERETE

Kapusok: Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Nodar Kalicsava (Dinamo Batumi), Giorgi Mamardasvili (Liverpool FC – Anglia)

Védők: Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna), Lasa Dvali (CSZKA 1948 Szófia – Bulgária), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Giorgi Maiszuradze (Polisszja Zsitomir – Ukrajna)

Középpályások: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Irakli Egoian (Excelsior Rotterdam – Hollandia), Nika Gagnidze (Kolosz Kovalivka – Ukrajna), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaiszi), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Giorgi Moiszcrapisvili (Nagyszombat – Szlovákia)

Támadók: Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Guliasvili (Racing Santander – Spanyolország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (Heidenheim – Németország)



