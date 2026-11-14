A NOB elnöke szerint Dakar „szinte varázslatos” ifjúsági olimpiát rendezett
A történelmi esemény – az afrikai kontinens először adott otthont ötkarikás versenynek – a zimbabwei sportvezető szerint „nagyszerű” és „szinte varázslatos” élményt nyújtott.
„Mindenki valamilyen elvárásokkal érkezett, amelyeket aztán messze felülmúltak” – utalt a vendéglátók teljesítményére Kirsty Coventry kétszeres olimpiai bajnok úszó. A NOB-elnök szavait a német küldöttség vezetőjeként megerősítette Jens Christoph Pech, aki szerint sportolóik kivétel nélkül „el voltak ragadtatva” a Dakarban tapasztalt körülményektől, és bár készültek váratlan kihívásokra, végül „kellemesen meglepődtek”. Kritikusan hozzátette azért, hogy nem minden ment tökéletesen, ugyanakkor a problémák megoldását illetően a szervezők részéről mindig nagy volt az eltökéltség.
A dakari játékokat jó hangulat és a nézők lelkesedése jellemezte, a résztvevő sportolók nagyon elégedettek voltak, még a kisebb szervezési nehézségek ellenére is. Utóbbiak elsősorban a helyszínek közötti nehézkes közlekedésből adódtak, emellett nagy volt a hőség a szállásokon, a medence vízének magas hőmérséklete miatt pedig az úszóknál két versenyszámot nem tudtak megrendezni.
A negyedik nyári ifjúsági olimpiát eredetileg 2022-re tervezték, de a koronavírus-járvány miatt négy évvel elhalasztották, a gazdasági nehézségekkel küzdő Szenegál a sportlétesítmények és az infrastruktúra fejlesztéséből hosszú távú előnyökre számít. A következő téli ifjúsági játékokat 2028 januárjára tervezik Olaszországban, az viszont egyelőre kérdésessé vált, hogy mi lesz a további sorsa a NOB által koordinált korosztályos multisport-eseménynek. A szervezet a korábbi bejelentése alapján ugyanis ideiglenesen felfüggesztette a 2030-as játékok rendezőjének kijelölését, valamint felülvizsgálja a teljes koncepciót, miután nem hozott egyértelmű eredményt az a felmérés, amelyet a játékok céljaival kapcsolatban végzett a nemzeti olimpiai bizottságok körében. Coventry erről azt közölte: reálisan meg kell vizsgálniuk, hogy a NOB és tagszervezetei valójában mit akarnak elérni az ifjúsági olimpiai játékokkal.
Dakarban 207 küldöttség mintegy 2700 sportolója versengett 25 sportág 153 versenyszámában, az éremtábla első helyén Kína végzett 33 éremmel, közte 18 arannyal, mögötte Japán (28/11) és Oroszország (14/8) zárt, majd Egyiptom, Etiópia és a rendező Szenegál következett.
A 28 fős magyar csapat versenyzői 13 sportágban mérették meg magukat, a küldöttség hét éremmel, két arannyal, három ezüsttel és két bronzzal a 23. pozícióban fejezte be a szereplését.
A pénteki záró napon még a fiú strandkézilabda-válogatott volt érdekelt, amely a házigazda szenegáliakkal csapott össze a harmadik helyért, de szoros csatában 2:1-re alulmaradt, így nem állhatott fel a dobogóra.
Korábban a súlylökő Marton Zsófi és a párbajtőröző Horváth Lotti nyert aranyérmet, a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második lett, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában és Kiss Zsófia Csenge az ökölvívók 57 kilogrammos versenyében harmadikként zárt.