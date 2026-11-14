A NOB elnöke szerint Dakar „szinte varázslatos” ifjúsági olimpiát rendezett

A történelmi esemény – az afrikai kontinens először adott otthont ötkarikás versenynek – a zimbabwei sportvezető szerint „nagyszerű” és „szinte varázslatos” élményt nyújtott.

„Mindenki valamilyen elvárásokkal érkezett, amelyeket aztán messze felülmúltak” – utalt a vendéglátók teljesítményére Kirsty Coventry kétszeres olimpiai bajnok úszó. A NOB-elnök szavait a német küldöttség vezetőjeként megerősítette Jens Christoph Pech, aki szerint sportolóik kivétel nélkül „el voltak ragadtatva” a Dakarban tapasztalt körülményektől, és bár készültek váratlan kihívásokra, végül „kellemesen meglepődtek”. Kritikusan hozzátette azért, hogy nem minden ment tökéletesen, ugyanakkor a problémák megoldását illetően a szervezők részéről mindig nagy volt az eltökéltség.

A dakari játékokat jó hangulat és a nézők lelkesedése jellemezte, a résztvevő sportolók nagyon elégedettek voltak, még a kisebb szervezési nehézségek ellenére is. Utóbbiak elsősorban a helyszínek közötti nehézkes közlekedésből adódtak, emellett nagy volt a hőség a szállásokon, a medence vízének magas hőmérséklete miatt pedig az úszóknál két versenyszámot nem tudtak megrendezni.

A negyedik nyári ifjúsági olimpiát eredetileg 2022-re tervezték, de a koronavírus-járvány miatt négy évvel elhalasztották, a gazdasági nehézségekkel küzdő Szenegál a sportlétesítmények és az infrastruktúra fejlesztéséből hosszú távú előnyökre számít. A következő téli ifjúsági játékokat 2028 januárjára tervezik Olaszországban, az viszont egyelőre kérdésessé vált, hogy mi lesz a további sorsa a NOB által koordinált korosztályos multisport-eseménynek. A szervezet a korábbi bejelentése alapján ugyanis ideiglenesen felfüggesztette a 2030-as játékok rendezőjének kijelölését, valamint felülvizsgálja a teljes koncepciót, miután nem hozott egyértelmű eredményt az a felmérés, amelyet a játékok céljaival kapcsolatban végzett a nemzeti olimpiai bizottságok körében. Coventry erről azt közölte: reálisan meg kell vizsgálniuk, hogy a NOB és tagszervezetei valójában mit akarnak elérni az ifjúsági olimpiai játékokkal.

A záróünnepségen a magyar zászlót az ökölvívásban bronzérmet szerző Kiss Zsófia Csenge és a strandkézilabda-csapat kapitánya, Záray Zétény vitte (Fotó: MOB-Média)

Dakarban 207 küldöttség mintegy 2700 sportolója versengett 25 sportág 153 versenyszámában, az éremtábla első helyén Kína végzett 33 éremmel, közte 18 arannyal, mögötte Japán (28/11) és Oroszország (14/8) zárt, majd Egyiptom, Etiópia és a rendező Szenegál következett.

A 28 fős magyar csapat versenyzői 13 sportágban mérették meg magukat, a küldöttség hét éremmel, két arannyal, három ezüsttel és két bronzzal a 23. pozícióban fejezte be a szereplését.

A pénteki záró napon még a fiú strandkézilabda-válogatott volt érdekelt, amely a házigazda szenegáliakkal csapott össze a harmadik helyért, de szoros csatában 2:1-re alulmaradt, így nem állhatott fel a dobogóra.

Korábban a súlylökő Marton Zsófi és a párbajtőröző Horváth Lotti nyert aranyérmet, a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második lett, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában és Kiss Zsófia Csenge az ökölvívók 57 kilogrammos versenyében harmadikként zárt.