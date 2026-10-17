Nyert és a tabella élére állt a Tiszakécske; megszakadt a KTE veretlenségi sorozata – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ 1–2 (Artner D. 23., ill. Bacsa P. 19., Lehoczky R. 54.) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Muhari Gergő (Vargha Tamás, Végh Márton)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Baranyai N. (Terbe, 70.), Visinka, Polgár K., Milicz (Usai, a szünetben) – Szekér Á. (Horváth E., 70.), Varga J., Lucas, Sós B. – Pataki B. (Balla, 81.), M. Ramos (Wirth, 87.). Vezetőedző: Pintér Csaba

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lakatos K. (Somfalvi, a szünetben), Schmidtka, Komlósi, Helembai – Mészáros D., Sipos Z. (Zahorán, 85.), Dencinger (Ásványi, 66.) – Mondovics, Benkő. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Pataki B. (14.)

Kiállítva: Major G. (50.)

Pintér Csaba: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mindkét csapat számára nagy volt a tét. A vezetés birtokában kevesebb kockázatot vállaltunk, de így is adódtak lehetőségeink. Megdolgoztunk azért, hogy így teljesítsünk, de még csak tíz fordulón vagyunk túl, hétről hétre bizonyítanunk kell.

Berndt András: – Tisztességesen felkészültünk az ellenfélből, átvészeltük a hazai rögzített helyzeteket. Annak ellenére, hogy gólt kaptunk, nem kellett volna elveszítenünk a koncentrációnkat. A kiállítás után megélénkült a játékunk, de létszámhátrányban nagyon nehéz dolgunk volt.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KECSKEMÉTI TE 3–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Derdák Marcell (Georgiou Theodoros, Kulman Tamás)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Varjas, Vajda S. – Vörös (Csörgő V., 78.), Rab Bence (Vincze, 64.), Ottucsák, Zachán (Csatári, a szünetben) – Kovács P. (Keresztes Z., 64.), Hajdú R. (Silling, 64.). Vezetőedző: Máté Péter

KTE: Ruisz – Szépe, Szilágyi Z., Szűcs Sz. – Kovács B., Haris, Eördögh (Berki, a szünetben), Göblyös – Szabó B., Beke (Nyári, 71.) – Németh B. (Bányai, 58.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Kovács P. (61.), Vörös (77.), Silling (86.), ill. Szépe (88.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Büszke vagyok a fiúkra, három ilyen meccset egymás után lejátszani, nagy feladat volt. Mindegyik találkozón megérdemeltük a megszerzett pontokat, sőt akár többet is gyűjthettünk volna. Ma is sokat tettünk a három pontért, akarati tényezőben és taktikailag is többet tettünk, mint az ellenfél. Gratulálok Ternován Patriknak a most született kislányához, Linettnek ajánljuk a győzelmet.

Tímár Krisztián: – Nem megbántva ellenfelünket, de úgy érzem, mi veszítettük el ezt a meccset, hiszen hatalmas fölényben játszottunk az első félidőben, le kellett volna zárnunk a találkozót már ekkor. Letámadtunk, sok helyzetünk volt, de ezeket nem tudtuk kihasználni. Támadtunk a második félidőben is, ám a Mezőkövesd kapott egy véleményes büntetőt, a gól után pedig kinyíltunk, egyenlíteni akartunk, majd a második gól megpecsételte a sorsunkat. Sajnos lezárult hosszú veretlenségi sorozatunk. Nyerhettünk volna, azonban gyenge volt a támadójátékunk, kevés volt a győzelemhez. Csalódott vagyok, de az élet nem áll meg, a bajnokság hosszú, megyünk tovább, új veretlenségi sorozatot igyekszünk kialakítani. Szeretnénk feljutni, ám ehhez komolyabb minőségű támadójáték kell majd.

FC NAGYKANIZSA–HR RENT KOZÁRMISLENY 0–3 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 900 néző. Vezette: Sipos Tamás (Holpár Gergely, Tóth Csaba János)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Kovács B., Horváth M., Garai – Major M. (Lőrincz B., a szünetben), Stefan (Lőrincz A., 70.) – Zsolnai, Kapornai (Varga P., 82.), Szabó Máté (Heles, 61.) – Borsos F. (Varga D., 61.). Vezetőedző: Jeney Gyula

KOZÁRMISLENY: Lékai – Stumpf, Vajda R. (Debreceni Z., a szünetben), Fehér Cs., Turi – Herczeg B. – Szűcs P. (Jelena, 83.), Kocsis D., László K. (Molnár P., 83.), Kozics (Zamostny, 75.) – Geiger (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Geiger (48.), László K. (61.), Szűcs P. (68.)

MESTERMÉRLEG

Jeney Gyula: – Jól kezdtük a mérkőzést, a harmincötödik perc után viszont akadtak hibáink, kértem is a szünetben, hogy ezeket javítsuk ki, mert baj lehet. Az is lett. Könnyen elkerülhető gólt kaptunk, aztán összezuhantunk, a vendégek pedig egyre bátrabbak lettek.

Márton Gábor: – Megérdemelten nyertünk. Meccsről meccsre lépegetünk előre, szeretnénk elkerülni a veszélyzónából.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

13.00: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr

13.00: Karcagi SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Soroksár SC–Videoton FC Fehérvár

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.30: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)