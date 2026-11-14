Szalah lett minden idők legeredményesebb egyiptomi labdarúgója

2026.11.14. 12:42
Szalah egyiptomi rekorder lett (Fotó: AFP)
Címkék
Mohamed Szalah Egyiptom Afrikai Nemzetek Kupája
Mohamed Szalah megszerezte 70. gólját az egyiptomi labdarúgó-válogatottban, ezzel abszolút gólrekorderré lépett elő az észak-afrikai ország futballtörténetében.

 

A 34 éves csatár – aki az előző klubidényben még Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa volt a Liverpool FC-ben – a bravúrt hazai pályán érte el Malawi válogatottja ellen az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében. A pénteki, kairói mérkőzést 5–0-ra nyerte meg Egyiptom, és Szalah az utolsó két gólt szerezte. A meccstudósítások szerint először a 84. percben, majd a hosszabbítás ötödik percében, büntetőből talált be.

Az új csúcstartó 123 mérkőzésen jutott el 70 gólig a válogatottban, és Hoszam Haszant előzte meg, aki 176 meccsen volt 69-szer eredményes, az idei világbajnokságon pedig a nemzeti csapat szövetségi kapitánya volt. Posztjáról néhány nappal ezelőtt menesztették.

Szalah 2011 szeptemberében, a Sierra Leone ellen 2–1-re elveszített ANK-selejtezőmeccsen mutatkozott be az egyiptomi válogatottban, öt nappal később a Niger ellen 3–0-ra megnyert találkozón első gólját is megszerezte. A szélső 2017 óta játszott a Liverpoolban, az angol csapattól idén nyáron távozott és igazolt át a török Trabzonsporhoz.

 

Mohamed Szalah Egyiptom Afrikai Nemzetek Kupája
Legfrissebb hírek

Afrikai Nemzetek Kupája: a CAF elvetette a négyévenkénti kontinenstorna tervét

Minden más foci
2026.10.30. 19:00

A FIFA húszezer dolláros büntetést rótt ki a spanyolokra

Spanyol labdarúgás
2026.10.16. 17:12

Szoboszlai Dominik: Cristiano Ronaldo a példaképem; Modric a legkellemetlenebb ellenfél

Angol labdarúgás
2026.10.02. 10:21

Videó: a Trabzon a háromgólos Szalah vezérletével kiütötte Sallaiékat

Minden más foci
2026.09.19. 21:40

Korrekorder világelsője lesz a női fallabdázóknak

Egyéb egyéni
2026.09.19. 12:42

Ez gyorsan ment – Szalahról utcát nevezhetnek el Törökországban!

Európa-liga
2026.08.31. 14:09

„A csalódás is a futball része” – írta Szalah, miután a Trabzont simán kiejtette a Fradi

Európa-liga
2026.08.28. 16:10

Nagy Ádám és Mohamed Szalah is jókedvűen edzett – galéria

Európa-liga
2026.08.26. 21:20