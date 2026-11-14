Szalah lett minden idők legeredményesebb egyiptomi labdarúgója

A 34 éves csatár – aki az előző klubidényben még Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa volt a Liverpool FC-ben – a bravúrt hazai pályán érte el Malawi válogatottja ellen az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében. A pénteki, kairói mérkőzést 5–0-ra nyerte meg Egyiptom, és Szalah az utolsó két gólt szerezte. A meccstudósítások szerint először a 84. percben, majd a hosszabbítás ötödik percében, büntetőből talált be.

Az új csúcstartó 123 mérkőzésen jutott el 70 gólig a válogatottban, és Hoszam Haszant előzte meg, aki 176 meccsen volt 69-szer eredményes, az idei világbajnokságon pedig a nemzeti csapat szövetségi kapitánya volt. Posztjáról néhány nappal ezelőtt menesztették.

Szalah 2011 szeptemberében, a Sierra Leone ellen 2–1-re elveszített ANK-selejtezőmeccsen mutatkozott be az egyiptomi válogatottban, öt nappal később a Niger ellen 3–0-ra megnyert találkozón első gólját is megszerezte. A szélső 2017 óta játszott a Liverpoolban, az angol csapattól idén nyáron távozott és igazolt át a török Trabzonsporhoz.