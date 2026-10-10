Nagy Tamás fejesével győzte le a Gyirmót a Nagykanizsát

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–FC NAGYKANIZSA 1–0 (1–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 712 néző. Vezette: Katona Balázs (Punyi Gyula, Dobos Dávid)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T. (Lányi, 71.), Kiss N., Pejovics, Medgyes S. – Berecz, Madarász M. (Németh T., 81.) – Szabó Márkó (Tollár, 65.), Rácz B., Iván A. (Miknyóczki, 73.) – Novák Cs. (Vasvári, 81.). Vezetőedző: Weitner Ádám

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Puskás Zs. (Heles, 61.), Szanyi K., Garai Z. (Jován, 73.) – Major M., Stefan – Zsolnai, Kapornai, Szabó M. (Kovács B., 61.) – Lőrincz B. (Borsos F., 61.) Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Nagy T. (27.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Szemerkélő esőben kezdődött a Merkantil Bank Liga két feljutójának összecsapása. Eseménydús volt az első öt perc: a vendégek kétszer is megszerezhették volna a vezetést, de Lőrincz lövését Papp védte, Zsolnai emelése után pedig Kiss Norbert tisztázott a kapu torkából. Nem sokkal később Kissnek volt még egy nagy mentése nem sokkal később. Aztán a játék irányítását fokozatosan átvették a hazaiak, de komolyabb helyzetig nem jutottak el. A 27. percben viszont mégis sikerült megszerezni a Gyirmótnak a vezetést egy szöglet után. Madarász ívelésére a hosszún remekül érkezett Nagy Tamás, és fejjel vette be Mészáros kapuját. A félidő végén nagy nyomást helyezett a Gyirmót a sokat hibázó kanizsaiak kapujára, de újabb gólt nem sikerült szerezni.

A második félidő elején Papp Lőrinc javította társa hibáját, Lőrincz elől lábbal mentett a hazai kapus. A félidő középső részében a kanizsai kapusnak, Mészárosnak kellett bravúrokat bemutatni. Az utolsó percekre elállt az eső, és már csak a vendég szurkolók hittek abban, hogy változni fog az eredmény.

Végül Nagy Tamás fejesgóljára nem tudott válaszolna a Nagykanizsa, így két győztes mérkőzés kikapott Jeney Gyula csapata. Weitner Ádám együttese pedig immár öt győzelmnél jár a bajnokságban.



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