Nemzeti Sportrádió

Nagy Tamás fejesével győzte le a Gyirmót a Nagykanizsát

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.10.10. 16:49
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Negyedik hazai győzelmére készül a Gyirmót (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC, archív)
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NB II Gyirmót FC Győr Nagykanizsa élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában a játéknap előtt 5. helyen álló Gyirmót FC Győr a 11. helyezett FC Nagykanizsát fogadta. A győzelmet egy szöglet utáni fejes góllal szerezte meg a hazai együttes (1–0).

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–FC NAGYKANIZSA 1–0 (1–0)
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 712 néző. Vezette: Katona Balázs (Punyi Gyula, Dobos Dávid)
GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T. (Lányi, 71.), Kiss N., Pejovics, Medgyes S. – Berecz, Madarász M. (Németh T., 81.) – Szabó Márkó (Tollár, 65.), Rácz B., Iván A. (Miknyóczki, 73.) – Novák Cs. (Vasvári, 81.). Vezetőedző: Weitner Ádám 
NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Puskás Zs. (Heles, 61.), Szanyi K., Garai Z. (Jován, 73.) – Major M., Stefan – Zsolnai, Kapornai, Szabó M. (Kovács B., 61.) – Lőrincz B. (Borsos F., 61.) Vezetőedző: Jeney Gyula
Gólszerző: Nagy T. (27.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Szemerkélő esőben kezdődött a Merkantil Bank Liga két feljutójának összecsapása. Eseménydús volt az első öt perc: a vendégek kétszer is megszerezhették volna a vezetést, de Lőrincz lövését Papp védte, Zsolnai emelése után pedig Kiss Norbert tisztázott a kapu torkából. Nem sokkal később Kissnek volt még egy nagy mentése nem sokkal később. Aztán a játék irányítását fokozatosan átvették a hazaiak, de komolyabb helyzetig nem jutottak el. A 27. percben viszont mégis sikerült megszerezni a Gyirmótnak a vezetést egy szöglet után. Madarász ívelésére a hosszún remekül érkezett Nagy Tamás, és fejjel vette be Mészáros kapuját. A félidő végén nagy nyomást helyezett a Gyirmót a sokat hibázó kanizsaiak kapujára, de újabb gólt nem sikerült szerezni. 

A második félidő elején Papp Lőrinc javította társa hibáját, Lőrincz elől lábbal mentett a hazai kapus. A félidő középső részében a kanizsai kapusnak, Mészárosnak kellett bravúrokat bemutatni. Az utolsó percekre elállt az eső, és már csak a vendég szurkolók hittek abban, hogy változni fog az eredmény. 

Végül Nagy Tamás fejesgóljára nem tudott válaszolna a Nagykanizsa, így két győztes mérkőzés kikapott Jeney Gyula csapata. Weitner Ádám együttese pedig immár öt győzelmnél jár a bajnokságban.
 

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NB II Gyirmót FC Győr Nagykanizsa élő közvetítés Gyirmót labdarúgó NB II NB II 9. forduló
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